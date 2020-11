Tesla ins Ruhrgebiet? Hinweise verdichten sich in DIESEM Ort

Holzwickede. Wollen Elon Musk und Tesla nun auch im Ruhrgebiet Fuß fassen?

Dass der 49-jährige Unternehmer bereits ein Tesla-Werk in Brandenburg bauen lässt, ist bekannt. Doch jetzt verdichten sich die Hinweise, dass Musk es möglicherweise auch auf einen Standort in NRW abgesehen haben könnte.

Tesla ins Ruhrgebiet? Elon Musk interessiert sich wohl für DIESEN Standort

Dabei hat er sich aber offenbar nicht für eine der großen Städte wie Essen, Bochum oder Dortmund entschieden. Stattdessen soll Tesla wohl nur in die Nähe des Dortmunder Flughafens wandern – genauer gesagt nach Holzwickede, mit unter 20.000 Einwohnern die kleinste Gemeinde im Kreis Unna.

In Brandenburg lässt Elon Musk bereits eine „Tesla Giga Factory“ bauen. Foto: imago images / Future Image

Dieser unscheinbare Ort ist tatsächlich als Arbeitsplatz in einigen neuen Stellenanzeigen auf der Tesla-Website angegeben. Das geht aus einem Bericht der „Ruhrnachrichten“ hervor.

Eine Bestätigung von offizieller Seite steht noch aus. Zudem geben die Stellenausschreibungen auch keinen Hinweis auf einen exakten Arbeitsbeginn.

Tesla-Gerüchte gibt es in Holzwickede schon länger

Dem Bericht zufolge wurde in Holzwickede bereits länger über eine mögliche Tesla-Niederlassung spekuliert. Denn in der Gemeinde stehe ein bekanntes Gebäude, das 20 Jahre lang von einem Sportwagenhersteller genutzt wurde. Doch dieser wechselt nun den Standort – und könnte das Gebäude somit für einen Nachfolger wie Tesla räumen.

Interessantes Detail: Die genannten Stellenausschreibungen stellen künftigen Mitarbeitern sogar eine mögliche Beteiligung an der Tesla-Aktie in Aussicht. (at)