Telekom: Mann öffnet nichtsahnend den Verteilerkasten – er kann seinen Augen nicht trauen

View this post on Instagram

Gruselig, oder gruselig? 🐍 Einer unserer Servicetechniker hat vergangene Woche ein Multifunktionsgehäuse geöffnet und wurde von diesem Bewohner begrüßt. 😱 Gefährlich oder nicht? Die Feuerwehr kam unserem Kollegen zur Hilfe und fand zudem zwei weitere kleine Schlangen. 😨 Diese wurden dem @koelnerzoo vorgestellt und dort gab es Entwarnung. Es handelte sich hierbei um harmlose Nattern 😏 Diese wurden dann in der Wahner Heide wieder zurück in die Freiheit gebracht. Gebt‘s zu: Wer von euch hätte sich erschreckt? 🥶