Telekom: Kundin nach diesem Spruch fassungslos! „Sowas von frech und unverschämt“

Bonn. Carolina R. ist sauer. Nach einem Gespräch mit dem Kundenservice der Telekom, lässt die langjährige Kundin ihrer Wut freien Lauf.

Auf der Facebook-Seite des Bonner Unternehmens beschwert sich die Telekom-Kundin massiv. Sie ärgert sich nach eigenen Angaben über einen Fehler bei der Umstellung ihres Vertrags, aber vor allem über eine Aussage des Mitarbeiters der Telekom.

Telekom-Kundin beschwert sich über Kundenservice – wegen dieses Satzes

„Unglaublich unfreundlicher Service am Telefon!“, beginnt Carolina R. ihre Beschwerde. Ihrer Darstellung nach lief ihr Festnetz-Vertrag bei der Telekom bis einschließlich Sonntag. Ein neu ausgehandeltes Paket sollte am Montag starten.

TV, Internet, Festnetz: Bei Carolina R. ging am Sonntag nichts. (Symbolbild) Foto: imago images / vmd-images

Das Problem: Am Sonntag habe plötzlich nichts mehr funktioniert, weder Internet, noch Telefon, noch das Fernsehprogramm. Daraufhin meldete sich die Kundin beim Kundenservice der Telekom. „Kommentar an der Hotline war nur: Das Wetter ist schön, dann gehen sie halt mit ihren Kindern raus.“

Telekom-Kundin rastet aus – so reagiert das Unternehmen

Mit diesem Spruch hatte Carolina R. nicht gerechnet: „Sowas von frech und unverschämt“, rechnet sie auf der Facebook-Seite mit dem Kundenservice ab.

Ein Mitarbeiterin des Social-Media-Teams der Telekom konnte ihren Ärger sehr gut nachvollziehen: „Ich kann sehr gut verstehen, das du da sauer bist“, beschwichtigte sie und bat die Kundin ihr mehr Details zu liefern.

Telekom-Mitarbeiterin gesteht: „Klingt etwas sehr merkwürdig“

Die Telekom-Kundin brachte daraufhin ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass ein Techniker-Besuch nötig sei. Das sei ihr ein Rätsel, „da die Leitung ja bereits für sie freigeschaltet ist“.

Darüber zeigte sich auch die Mitarbeiterin der Telekom irritiert. „Das klingt in der Tat etwas sehr merkwürdig“, schrieb sie und versprach sich den Fall nun genauer anzuschauen. Eine Lösung der Angelegenheit ist also in Sicht. (ak)