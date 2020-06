„Tatort“-Legende Jan Josef Liefers geschockt: „Fassungslos macht mich das“

In der ARD hat Schauspieler Jan Josef Liefers öfters mit krassen Kriminalfällen zu tun. Als Rechtsmediziner Prof. Boerne bildet er gemeinsam mit Axel Prahl als Kommissar Thiel seit 2002 das Kult-Duo des „Tatort“ aus Münster (NRW).

Doch die Realität ist manchmal schockierender als jedes Krimi-Drehbuch. Seit Samstag erschüttert ein schrecklicker Missbrauchsfall das Bundesland NRW – und der echte Tatort ist ausgerechnet Münster. Ein Vorfall, der auch Jan Josef Liefers nicht kalt lässt.

„Tatort“-Star Jan Josef Liefers von Missbrauchsfall erschüttert

Auf seinem Instagram-Profil postete der 55-Jährige ein schlichtes Bild. Weißer Hintergrund, darauf drei Zeilen schwarzer Text: „11 Festnahmen. 7 Haftbefehle. Großer Dank...“. Im Text daneben fährt er fort: „... an Polizei, Staatsanwaltschaft und alle Ermittler in Münster, NRW und bundesweit für diesen gelungenen Schlag gegen Ring von Kinderschändern! Respekt und Mitgefühl für alle Ermittler*innen, die sich durch Terabyte übelster Kinderpornografie arbeiten müssen, um Beweise zu erbringen und Opfer wie Täter zu identifizieren! Fassungslos macht mich das...“

Die User in den Kommentaren teilen Liefers Schockstarre. „Übersteigt meine Vorstellungskraft“, „So unsagbar traurig und wütend macht mich das“ oder „Ein Gefühlschaos“ ist da zu lesen.

Das ist Jan Josef Liefers:

Jan Josef Liefers wurde am 8. August 1964 in Dresden geboren

Er arbeitet als Schauspieler, Musiker, Regisseur und Produzent

Seit 2002 bildet er gemeinsam mit Axel Prahl das erfolgreiche Münsteraner „Tatort“-Duo Boerne und Thiel.

Er ist seit 2004 mit der Schauspielerin Anna Loos verheiratet

Schrecklicher Missbrauchsfall in Münster

Am Samstag gab die Polizei Münster in einer Pressekonferenz bekannt, dass mehrere Männer und eine Frau wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs festgenommen wurden. In einer Gartenlaube in Münster zwei Kinder im Alter von fünf und zehn Jahren stundenlang missbraucht worden sein. Die Taten seien gefilmt und fotografiert worden.

Besonders schockierend: Die Mutter des 27-jährigen Hauptverdächtigen soll den Tätern den Schlüssel zu besagter Gartenlaube überlassen haben, obwohl sie genau wusste, was sich darin abspielen würde. Neben diesen beiden Personen nahmen die Ermittler noch fünf weitere Männer im Alter von 30 bis 43 Jahren fest. Die mutmaßlichen Täter stammen aus Hessen, NRW und Niedersachsen.

Bei den beiden Kindern handelt es sich um den Sohn (5) des hessischen Beschuldigten und den Neffen des Kölner Beschuldigten (12).

Mehr zu dem schockierenden Fall erfährst du HIER <<<. (at)