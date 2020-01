„Tatort“ NRW schockt: Fans haben DIESEN schlimmen Verdacht

„Tatort“ mal anders! Die Fans der Krimi-Reihe werden am Neujahrstag überrascht, denn beim „Tatort“ in der ARD ist nichts, wie es sonst ist. Eine Art Experiment. Vorab gibt es deswegen schon einen üblen Verdacht.

Der „Tatort“ am Mittwochabend steht ganz im Zeichen von NRW. Doch diesmal werden nicht zwei Kommissare, sondern gleich sieben hinzugerufen. Doch das ist längst nicht das Ungewöhnlichste dabei.

Denn diesmal wird ordentlich improvisiert.

Tatort NRW schockt: Fans haben schlimmen Verdacht

Und darum geht’s: Die sieben Kommissare aus sechs Dienststellen sollen eine Mordserie in NRW stoppen. Vier Kommissare wurden getötet, von den mutmaßlichen Tätern fehlt jede Spur. Was die beauftragten Ermittler alle gemeinsam haben: Sie standen mit den Opfern in Verbindung. Das Team bildet eine interessante Mischung. Als Kommissare dabei sind:

Aus Dortmund: Peter Faber und Martina Bönisch

Aus Münster: Nadeshda Krusenstern

Aus Oberhausen: Kommissar Rettenbach

Aus Aachen: Kommissar Mitschowski

Aus Paderborn: Kommissar Ziesing

Aus Düsseldorf: Kommissarin Möller

Und dazu noch ein Gastauftritt von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet.

Der "Tatort" wird diesmal ganz anders als es die Fans gewohnt sind. Foto: WDR/Tom Trambow

Dem Special-„Tatort“ blicken einige Fans allerdings mit Sorgen entgegen. So kommentieren einige bereits auf Twitter:

„Ihr wollt uns wohl gleich am ersten Tag des neuen Jahres auf die Probe stellen“

„Oh No, ein Impro #Tatort!?“

„Ich wünschte es gäbe mal wieder einen normalen #tatort“

Was einige „Tatort“-Fans aber vor allem fragen, ist: „Kann das gut gehen mit sieben Kommissaren, die auch noch improvisieren?“ Zumindest dürfte es bei den Ermittlungen der Mord-Serie einige unterschiedliche Meinungen geben.

Wie ist es, wenn man von 36 Kameras beobachtet wird? #Tatort "Das Team" – um 20:15 Uhr im Ersten. Mehr: https://t.co/bJvVK5GXBR pic.twitter.com/UaOnWUDYH1 — Tatort (@Tatort) January 1, 2020

Das TV-Experiment hat aber auch Befürworter:

Der heutige #tatort verspricht ja, spannend zu werden. Nicht nur, dass er in meiner Herzensstadt gedreht wurde, er ist auch komplett improvisiert. Ich freue mich drauf. — Pienft (@pienft) January 1, 2020

Das Jahr beginnt mit Faber! 😍#tatort — Frau V. (@wunderwort) January 1, 2020

#tatort wird super! Wenn #Schotty von Anfang an dabei ist wirds bestimmt schmutzig und 2020 gibts jede Menge neue KomMissare! — Snoopy Lemontree (@snoopyLemontree) January 1, 2020

Eines dürfte aber feststehen: Bei diesen unterschiedlichen Charakteren kann es nur explosiv werden!