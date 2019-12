Der türkische Superstar Tarkan heizte am Samstagabend 18.000 Fans in der Kölner Lanxess-Arena ein.

Tarkan in Köln: Als Türkeis Pop-König DAS sagt, sind die 18.000 Fans plötzlich still

Köln. Er war an den Ort zurückgekehrt, an dem er im Mai 2016 seine Frau Pinar geheiratet hat. Für ihn war klar: Er ist wieder „zuhause“...

Nach Jahren der Abstinenz hat Türkeis Pop-König Tarkan (47) auf seiner Europa-Tournee Halt in Köln gemacht. Die Lanxess-Arena war am Samstagabend mit 18.000 Zuschauern restlos ausverkauft. Sie alle wollten ihn sehen. Ihn, den „Megastar“.

Tarkan selbst hat mit Köln eine besondere Verbindung: Hier hat er seine Frau Pinar 2017 geheiratet. Foto: imago images / Eduard Bopp

Tarkan sorgt für seltenes Ereignis

Um kurz nach 21 Uhr hat Tarkan losgelegt, peitschte die Fans an. Nach vier Liedern spricht er dann zu seinen Anhängern, begrüßt sie auf Türkisch: „Na, seid ihr gut drauf?“ Natürlich waren die Fans gut drauf, wie denn auch nicht, bei der Atmosphäre, für die Tarkan selbst gesorgt hat.

-------------------------------------

Mehr Top-News:

++ Patricia Blanco teilt Bikini-Foto: „Da hat mein Chirurg wohl geschlafen“ ++

++ „Supertalent“ (RTL): Als DIESER Finalist die Bühne betritt, wird Dieter Bohlen stinksauer ++

-------------------------------------

Jemand hält ein Plakat hoch, bittet Tarkan um einen Geburtstagsglückwunsch. Tarkan liest das Plakat laut vor – und bringt die Fans zum Jubeln, denn: Er kommt der Bitte nach, gratuliert auf Deutsch! „Herzlichen Glückwunsch, lieber Mesut“, sagt er, lacht danach. Selten genug, dass Tarkan auf seinen Auftritten Deutsch spricht.

Türkischer Superstar will Volkssänger sein

Obwohl er in Alzey (Rheinland-Pfalz) geboren wurde und seine Frau aus Duisburg kommt, bemüht er sich, auf seinen Konzerten durchweg Türkisch zu sprechen. Auch, um seine Millionen Fans in der Türkei nicht auszugrenzen. Er will zeigen: Er ist der Sänger des Volkes, ohne Präferenz für Ethnie, politische Gesinnung oder Religion.

Lichermeer in der Lanxess-Arena! Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Was man als professionell ansieht, ist in der Türkei alles andere als selbstverständlich. Dort werden erfolgreiche Künstler oft genug von der Erdogan-Regierung instrumentalisiert. Lehnt man das ab, sieht man sich oft Boykottaufrufen fanatischer Erdogan-Anhänger oder staatlichen Repressionen (Absage von längst geplanten Konzerten aufgrund fadenscheiniger Gründe) ausgesetzt.

Tarkan rührt Fans: „Wie kann das sein, dass...?“

Nicht so bei Tarkan. Als er dann fragt, wie lange er nicht mehr in Köln gesungen hat, ist er selbst überrascht. „Wie kann das sein, dass ich so lange nicht mehr hier in Köln war? Das darf nicht sein.“

Plötzlich ist es still in der Arena, die Fans scheinen gerührt von Tarkans emotionaler Offenheit. Bis er dann sagt: „Ich habe Euch vermisst! Hier bin ich zuhause!“ Dann Jubel! Und das Konzert wird fortgesetzt – mit einem Publikum, das alle seine Lieder mitsingt. Immer wieder sagt Tarkan zwischen den Liedern: „Ich habe Euch vermisst...“

-------------------------------------

Mehr Türkei-News:

++ Erdogan droht USA mit Schließung der Luftwaffenbasis Incirlik ++

++ Türkei: Erdogan schließt Abkommen mit Libyen – fatale Folgen für Urlauber ++

-------------------------------------

Ein Grund mehr für Tarkan, hoffentlich auch 2020 nach Köln zu kommen. Denn lohnen würde es sich auf alle Fälle...