Mann stirbt bei schrecklichem Unfall auf A1 in NRW! Er war in der Filmwelt kein Unbekannter

Am Freitagabend (29. August) berichtete DER WESTEN über den Horror-Unfall auf der A1 in NRW (mehr dazu hier >>>). Bei dem tragischen Unfall fuhr ein 43-jähriger Audi-Fahrer auf einen Sattelzug auf, der im Stau stand.

Der Mann erlitt durch den Unfall in NRW schwere Verletzungen. Die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für ihn tun, und er verstarb noch an der Unfallstelle. Als der verstorbene Mann identifiziert wurde, saß der Schock tief – denn es handelt sich um den berühmten Regisseur Tarek Ehlail.

Unfall auf A1 in NRW: „Wir sind fassungslos und leer“

Was den Unfall in NRW noch tragischer macht, ist das Reiseziel von Ehlail. Dieser war nämlich auf dem Weg in den Urlaub. Er wollte sich dort mit seiner Familie treffen, wie „Express“ berichtet. Auf den sozialen Medien schreibt seine Familie voller Trauer: „Wir sind fassungslos und leer. Sein Tod reißt das tiefste Loch in unsere Herzen, das man sich überhaupt vorstellen kann.“

Tarek Ehlail feierte im Jahr 2008 sein großes Regiedebüt mit dem Film „Chaostage – We are Punks“. Unter seinen Werken finden sich Dokumentationen wie „Gegenparade – Niemand siegt am Millerntor“ sowie der Science-Fiction-Spielfilm „Volt“. Neben seiner Arbeit als Filmregisseur machte er sich auch als Drehbuchautor, Produzent von Musikvideos, Piercer und Tätowierer einen Namen.

Filmwelt trauert um Tarek Ehlail

In der Film- und Medienwelt ist die Trauer um den Regisseur groß. So schreibt das Filmfestival Max Ophüls Preis in einem bewegenden Nachruf: „Insbesondere seine frühen Filme feierten Formen linker Gegenkultur mit einer anarchischen, wilden Energie, wie sie nur selten im deutschen Film zu finden war und ist.“ Sein Film „Glaubenskrieger“ war sowohl 2011 als auch 2013 beim Festival Max Ophüls Preis zu sehen.

Die Landesmedienanstalt Saarland schreibt in einem Nachruf, dass die Tragödie in NRW „ein Verlust für die saarländische Film- und Kulturlandschaft“ ist. Auf Facebook wird Tarek Ehlail als ein „visionärer Filmemacher“ gewürdigt, der „die saarländische Filmszene maßgeblich geprägt hat“.

Auf Instagram schreibt eine enge Freundin von Tarek Ehlail: „Jede Begegnung mit ihm war für mich ein Geschenk, jedes Gespräch eine Bereicherung. Tarek hatte die seltene Gabe, Menschen nicht nur zu hören, sondern wirklich zu verstehen – und genau dadurch Spuren zu hinterlassen, die bleiben. [ … ] Ruhe in Frieden, mein lieber Freund. Du wirst für immer fehlen – und doch für immer da sein …“