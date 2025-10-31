Schwere Explosion an Tankstelle in NRW! ++ Mehrere Verletzte

Schwere Explosion in NRW!

In Castrop-Rauxel kam es an einer Tankstelle zu einer schlimmen Explosion – es gibt mehrere Verletzte.

In Castrop-Rauxel (NRW) ist es laut „Ruhr Nachrichten“ um 8.16 Uhr an einer „tankpool 25“-Tankstelle zu einer heftigen Explosion gekommen. Laut ersten Informationen von DER WESTEN wird von mehreren Verletzten berichtet. Die Feuerwehr ist mit einem großen Aufgebot im Einsatz, zwei Rettungshubschrauber sind laut Polizei bereits unterwegs. Auch eine große Rauchwolke war über der NRW-Stadt zu sehen.

Mehr in Kürze.