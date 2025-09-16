„System of a Down“-Fans verzweifeln im Vorverkauf – „Katastrophe“

Die Ankündigung über die Rückkehr von „System of a Down“ nach Deutschland nach über neun Jahren hat die Fans in Ekstase versetzt. Die legendäre US-Band eröffnet am 10. Juli 2026 gemeinsam mit „Queens of the Stoneage“ als Special Guest den Open Air Park in Düsseldorf (mehr dazu hier >>>).

Die erste Vorverkaufs-Phase für die Tickets sollte am Dienstag (16. September) um 12 Uhr beginnen. Doch nach dem Startschuss herrschte Verzweiflung unter den Fans von „System of a Down“.

„System of a Down“ – Fans verzweifeln im Vorverkauf

Denn bei vielen Fans erschien zum sogenannten „Artist-Presale“ eine Fehlermeldung. Darin hieß es „Für diesen Vorverkauf ist ein eindeutiger Link erforderlich“. Schon im Vorfeld war klar, dass sich Fans für diese Ticketphase auf der Homepage von „System of a Down“ registrieren mussten. Wer das gemacht hatte, bekam eine Mail mit einem Link zum Vorverkauf inklusive eines Codes. Doch viele, die dem Link folgten, erhielten die Fehlermeldung.

++ „System of a Down“ in Düsseldorf – alle Infos zu Vorverkauf und Preisen ++

Dementsprechend groß war die Ernüchterung bei Fans, die bei der Europa-Tour der gefeierten Alternative-Metal-Band aus den Staaten dabei sein wollten. Auf der Facebook-Seite von „System of a Down“ meldeten sich in kürzester Zeit zahlreiche Fans und klagten über ihre bittere Erfahrung.

„Was ist das denn für eine Katastrophe?“

„Geht es bei jemandem?“, fragte ein verzweifelter Fan in die Runde. „Gut. Ich bin wohl nicht der einzige, wo der Link nicht geht. War schon am Zweifeln“, berichtet der nächste. Ein anderer verliert komplett die Nerven: „Was ist das denn schon wieder für eine Katastrophe, dass es nicht funktioniert!“ Viele lassen ihrem Unmut freien Lauf: „Ohje, was eine Aktion. Code ohne gültigen Link. Tja, als ob Sie es zum ersten Mal machen.“

Bei einem anderen klappt es schließlich. Sein Rat: „Ihr müsst die Seite noch mal aktualisieren. Dann geht es.“ Als es schließlich bei den Fans geklappt hat, die nächste Ernüchterung: Warteschlangen-Plätze im fünfstelligen Bereich. Das Ticket-Kontingent für den Artist-Presale (Stehplätze ab 107,75 Euro und Sitzplätze (ab 113,75 Euro) waren nach einer halben Stunde bereits restlos ausverkauft. Bleibt den Fans nichts anderes übrig, als auf den Telekom-Presale am Mittwoch (17. September) oder den offiziellen Ticketmaster-Presale ab Donnerstag zu hoffen.