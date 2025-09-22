„System of a Down“-Konzert in Düsseldorf ausverkauft – Fan-Hoffnung im Keim erstickt

Wenn eine der größten Metal-Bands nach langer Zeit mal wieder auf Europa-Tour geht, wollen die Fans natürlich unbedingt dabei sein. So schlug die Nachricht, dass die kalifornischen Musiker von „System of a Down“ auch nach Deutschland kommen, wie eine Bombe ein (wir berichteten). Am 8. Juli 2026 stehen sie im Olympiastadion in Berlin und am 10. Juli 2026 im Open Air Park Düsseldorf auf der Bühne.

Der Run auf die Tickets war logischerweise groß. Und so ist es kein Wunder, dass die beiden Deutschland-Konzerte im Nu so gut wie ausverkauft waren. Aktuell gibt es nur noch ein paar teure VIP-Tickets. Nachdem bekannt wurde, dass es in einigen europäischen Städten wie London oder Paris Zusatzshows geben wird, wuchs auch die Hoffnung der deutschen Fans. Doch diese wurde nun im Keim erstickt.

„System of a Down“-Fans hofften auf Zusatzkonzerte in Deutschland – doch das wird wohl nichts

Die Metal-Band „System of a Down“ rund um den charismatischen Sänger Serj Tankian kommt während ihrer Europa-Tour 2026 auch für zwei Open-Air-Shows nach Deutschland. Die Tickets waren super schnell ausverkauft und viele Fans standen am Ende mit leeren Händen da (hier mehr dazu). Was nun? Denn auch wenn aktuell keine Rede von einem neuen Album ist, wissen Fans genau, dass die Live-Shows der Band sich definitiv lohnen.

Nachdem für Städte wie London, Paris und Warschau jeweils ein Zusatzkonzert angekündigt wurde, keimte auch bei deutschen Fans die Hoffnung auf, dass sie eine zweite Chance auf Tickets erhalten. Doch Pustekuchen! Wie der Veranstalter der Deutschland-Konzerte Live Nation auf Anfrage von DER WESTEN kurz und knapp mitteilte: „Es sind keine Zusatzshows in Planung.“ Wie schade!

Ticket-Besitzer freuen sich auf die großen Hits

Alle Glücklichen, die Tickets für „System of a Down“ in Düsseldorf oder auch Berlin ergattern konnten, erwartet dagegen garantiert eine grandiose Show.

Denn Hits wie „Chop Suey!“ – der wohl bekannteste Song der Metal-Band, die ihre Hochzeit in den 2000ern hatte – oder auch „Aerials“, „B.Y.O.B.“ und „Radio/Video“ sind bis heute noch echte Knaller.