Nach über 10 Jahren: System of a Down touren wieder – auch durch NRW!

In NRW steht ein neues musikalisches Highlight an. 2025 durften sich Fans auf Konzerte von Robbie Williams, Pur oder Bruce Springsteen in der Veltins Arena in Gelsenkirchen freuen. 2026 kommt der nächste große Act nach NRW.

Und das ist wirklich eine Sensation, denn die Rede ist von „System Of A Down“. Die armenisch-amerikanische Metal-Band, die 1994 in Los Angeles gegründet wurde, war das letzte Mal im April 2015 in dieser Region, nämlich in der Kölner Lanxess Arena, auf der Bühne. Dieses Mal findet das Konzert auf der anderen Seite des Rheins statt.

System of a Down kommen wieder nach NRW

Die Band besteht aus Serj Tankian (Gesang, Keyboard), Daron Malakian (Gitarre, Gesang), Shavo Odadjian (Bass) und John Dolmayan (Schlagzeug). Das letzte gemeinsame Album „Mesmerize/Hypnotize“ ist 20 Jahre her, doch die Texte können viele Fans bestimmt immer noch mitsingen. Besonders die Hits wie „B.Y.O.B.“, „Toxicity“ oder „Chop Suey“ machten die Metal-Band berühmt.

2026 stattet das Quartett Deutschland einen seltenen Besuch ab. Zum einen gibt „System Of A Down“ im Berliner Olympiastadion am 8. Juli ein Konzert und zwei Tage später, also am 10. Juli, stehen sie in Düsseldorf auf der Bühne. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag (19. September). Doch es gibt auch schon vorab die Möglichkeit an Tickets zu kommen.

Vorverkauf startet in Kürze

Wer sich im Zeitraum zwischen dem 10. und 15. September über systemofdown.com registriert kommt schneller an die beliebten Karten – und zwar am Dienstag (16. September) ab 12 Uhr. Für Telekom-Prio-Kunden startet der Vorverkauf einen Tag später um dieselbe Zeit, während Ticketmaster.de-Kunden am 18. September ebenfalls um 12 Uhr Tickets kaufen können.

Auch die beiden Vorbands stehen bereits fest: Queens Of The Stone Age und Acid Bath. Noch ist nicht sicher, ob die beiden angekündigten Konzerte die einzigen in Deutschland bleiben. Denn vom Veranstalter D.Live heißt es: „In Kürze werden System Of A Down noch ein ganz besonderes Konzert im Rahmen dieser Tour ankündigen, weitere Informationen folgen.“