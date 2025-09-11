„System of a Down“ in Düsseldorf – alle Infos zu Vorverkauf und Preisen

Diese Nachricht ist am Mittwoch (10. September) eingeschlagen wie eine Bombe. Die legendäre US-Band „System of a Down“ kommt im Sommer 2026 nach Düsseldorf, um den Open-Air-Park vor 80.000 Zuschauern zu eröffnen. Als Special Guest mit dabei: „Queens of the Stoneage“! Abgerundet wird das Programm durch „Acid Bath“ als Vorband, eine der wohl aufregendsten Reunions des Jahres (mehr dazu hier >>>).

Und so ist es kein Wunder, dass Rock- und Metal-Fans sich die Finger nach den Tickets lecken werden. Am Dienstag (16. September) ist es soweit. Dann gehen die Eintrittskarten in den freien Verkauf. Bis dahin herrscht ein großes Rätsel um den Preis für die Mega-Show im Open-Air-Park Düsseldorf. Auf Nachfrage von DER WESTEN wollte Veranstalter „Live Nation“ die Ticketpreise nicht verraten. Doch es gibt Anhaltspunkte dafür, in welchen Dimensionen Fans planen müssen.

„System of a Down“ in Düsseldorf – Infos zum Vorverkauf

Die erste Phase des Ticketverkaufs hat bereits begonnen. Direkt nach der Verkündigung konnten sich die Fans über die Homepage von „System of a Down“ für den „Artist-Presale“ registrieren (bis zum 15. September), um dann am Dienstag (16. September ab 12 Uhr) Tickets über den Band-Vorverkauf bekommen zu können.

Im Laufe der Woche folgen weitere Presales, wie etwa von Telekom am Mittwoch (17. September) und Ticketmaster am Donnerstag (18. September), bevor der freie Vorverkauf am Freitag (19. September) über den Veranstalter beginnt. Doch wie viel Budget müssen Fans einplanen, um die einmalige Show im Open-Air-Park Düsseldorf zu sehen?

Was kosten Tickets für „System of a Down“ in Düsseldorf?

Dazu hüllt sich der Veranstalter in Schweigen. Ein möglicher Anhaltspunkt könnten die aufgerufenen Ticketpreise für „AC/DC“ sein, die in diesem Jahr vor der Verlegung des Konzerts in die Merkur-Spiel-Arena ebenfalls auf dem Open-Air-Gelände in Düsseldorf spielen sollten. Die Show sollte 165 Euro kosten. Doch „Live Nation“ blockt ab: „Es gibt keinen Anlass Vergleiche mit AC/DC zu ziehen, das ist ein völlig anderes Thema“, heißt es auf Nachfrage von DER WESTEN.

Bleibt ein Blick in die Staaten, wo „System of a Down“ noch in diesem Jahr aufgetreten sind. Hier gab es laut „New York Post“ Last-Minute-Tickets zwischen 79 US-Dollar (rund 68 Euro) und 177 US-Dollar (151 Euro). Der Hype um die Band, die nach neun Jahren das erste Mal wieder nach Europa kommt, dürfte in Deutschland jedoch um einiges größer sein. Zumal mit „Queens of the Stoneage“ als Special Guest ein weiteres Mega-Highlight auf die Fans wartet. Gut möglich, dass das Event also teurer werden könnte als die Shows in den USA.