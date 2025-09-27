Plötzlich noch Karten für „System of a Down“ in Düsseldorf – unter einer Bedingung

Erstmals seit satten acht Jahren kommt die kalifornische Metal-Band „System of a Down“ wieder nach Deutschland. 2026 ist es so weit: Unter anderem in Düsseldorf macht die US-Truppe Halt. Dementsprechend groß ist die Vorfreude der Fans auf dieses Hammer-Event.

Im kommenden Sommer (10. Juli) wird „System of a Down“ im neuen Open-Air-Park auftreten und ihre deutschen Fans begeistern. Die Tickets waren rasch weg – trotz eines beachtlichen Preises. Nun gibt es die letzte Chance, noch an eine Karte für das Konzert zu kommen.

„System of a Down“ vor Deutschland-Comeback

Wirklich lange hat es nicht gedauert, bis die Tickets für das Metal-Highlight ausverkauft waren. Die Karten waren rasch vergriffen, viele Fans schauten in die Röhre. Und das ausgerechnet bei dem Comeback nach fast zehn Jahren. 2017 war „System of the Down“ letztmals in der Bundesrepublik unterwegs.

++ „System of a Down“-Konzert in Düsseldorf ausverkauft – Fan-Hoffnung im Keim erstickt ++

Neben der Tatsache, dass viele Fans lange in der Warteschlange feststeckten, um dann doch keine Karten zu bekommen, ist auch viel über die Preise diskutiert worden. Denn die haben es in sich. Für einen Stehplatz wurden für das Konzert zwischen 107,75 und 188,25 Euro fällig. Für einen Sitzplatz musste man gar bis zu 209 Euro bezahlen. Schlichtweg zu viel für zahlreiche Fans der Band.

Fans haben noch eine Chance

Die Beschwerden über die Ticketpreise und die Schwierigkeiten beim Vorverkauf sind auch bei der Band selbst angekommen. So meldete sich John Dolmayan, Schlagzeuger bei „System of a Down“, per Instagram zu Wort. „Von Zeit zu Zeit bekomme ich DMs von Fans, die einfach nicht die Möglichkeit haben, unsere Konzerte zu besuchen. Dass die Shows ausverkauft sind, macht es umso schwieriger, wir verstehen das“, heißt. Daher hat sich die Band etwas einfallen lassen: eine persönliche Gästeliste.

Ausgewählte Fans können das Konzert also doch besuchen, falls sie auch eine diese Liste geschrieben werden. Doch wie kommen Fans zu diesem Privileg? Die Band möchte die Geschichten der Fans hören! Fans, die sich das Ticket nicht leisten können, sollen ihm ihre Geschichte schreiben und warum es ihnen wichtig sei, die Band zu sehen.

Weitere News:

Und doch gibt es eine Bedingung seitens der Band: „Für die Auserwählten bitte ich nur, dass sie an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl einen Betrag spenden, den sie sich leisten können. Das ist es“, schreibt Dolmayan. Die Fans wissen also, was zu tun ist: Ihren Stars ihre Geschichte und alle Hintergründe zu einem möglichen Konzertbesuch mitzuteilen.