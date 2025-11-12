Supermond-Spektakel im Ruhrgebiet! Diese Bilder sprengen alle Dimensionen

Was für ein Anblick am in der Nacht von Mittwoch (5. November) auf Donnerstag in NRW! Als die Sonne am späten Nachmittag unterging, machte sie die Bühne frei für ein ganz besonderes Spektakel: den sogenannten Supermond, einer ganz besonderen Variante des Vollmonds.

Denn in der Nacht auf Donnerstag sollte die Entfernung zwischen Erde und Mond besonders gering sein. Dementsprechend groß erschien der Vollmond am Himmel. Aus dem Ruhrgebiet erreichen uns danach spektakuläre Schnappschüsse des Supermonds.

Supermond-Spektakel im Ruhrgebiet

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ – so hallt es dieser Tage bei den ersten St.-Martins-Umzügen – wie etwa am Montag (3. November) in Krefeld – durch die Straßen. Am Mittwochabend gesellte sich eine ganz besondere Himmelslaterne dazu: Der spektakuläre Supermond erhellte die Straßen und Gassen in der Nacht mit deutlich mehr Leuchtkraft als die üblichen Vollmonde.

Das liegt daran, dass der Vollmond in der Spitze (23.16 Uhr) nur rund 356.400 Kilometer von der Erde entfernt war, wie Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde (VDS) mit Sitz im hessischen Bensheim im Vorfeld des Himmelsereignisses erläuterte. Normalerweise ist der Mond mehr als 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Deshalb erschien der Supermond in der Nacht mehr als zehn Prozent größer und leuchtete 30 Prozent heller.

Spektakuläre Vollmond-Bilder aus dem Ruhrgebiet

Andreas Rogowski sollten in dieser Nachricht ganz besondere Bilder gelingen, auch wenn ihm das Wetter zunächst einen Strich durch die Rechnung machen sollte. Der Supermond sei leider erst spät aus dem Dunst gekommen, berichtet er in einer lokalen Facebook-Gruppe und zeigt ein Bild des Supermonds, der durch das Restlicht des Sonnenuntergangs in einen warmen Orangeton eingetaucht war:

Der aufgehende Supermond im nebligen Dunst. Foto: Andreas Rogowski

Kurze Zeit später stieg der Supermond dann aus dem Nebel hervor und zeigte sich in seiner ganzen Pracht. Zunächst noch in einem warmen Gelbton:

Der Supermond in einem warmen Gelbton. Foto: Andreas Rogowski

Im Verlauf der Nacht erstrahlte der Supermond dann in seinen typischen weißkalten Licht:

Der Supermond erschien in der Nacht größer als gewöhnlich am Himmel über dem Ruhrgebiet. Foto: Andreas Rogowski

Es sind atemberaubende Fotos, die in einer lokalen Facebook-Gruppe für Begeisterung sorgen. „Sehr schöne Bilder", lobt eine Castroperin. „Richtig schön", schwärmt die nächste. Ein Urteil, bei dem wir uns nur anschließen können. (mit dpa)






