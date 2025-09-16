Sturm fegt über NRW hinweg ++ Üble Folgen in Essen ++ HIER ist es besonders gefährlich

Es ist mehr als ungemütlich in NRW. Bereits seit Montag (15. September) fegt uns in NRW ein kräftiger Wind um die Ohren. Der Sturm sollte noch am Abend Folgen haben. So musste ein Auftritt von Comedian Markus Krebs in Essen sturmbedingt abgesagt werden (mehr dazu hier >>>).

In der Nacht musste die Feuerwehr Essen schließlich ausrücken, weil ein massiver Baum einfach umgefegt worden und auf Autos gekracht war. Auch am Dienstag (16. September) warnen die DWD-Meteorologen weiter vor Sturm in NRW. In einem Teil des Landes wird es besonders heftig.

Sturm-Warnung in NRW – Baum in Essen umgeknickt

Es muss heftig gerumst haben kurz nach Mitternacht in Essen-Holsterhausen. Eine kräftige Sturmböe hatte einen Baum im Bereich der Kreuzung Martin-Luther-Straße / Münchener Straße erfasst, der schließlich unter der Windlast zusammenbrach.

Der massive Baum krachte in der Folge mitten auf die Straße und begrub mehrere Autos unter sich. Ersten Informationen zufolge handelte es sich um geparkte Autos, sodass zum Glück niemand zu Schaden gekommen sein soll. Nicht auszumalen, was tagsüber hätte passieren können. Es sollte nicht der einzige Baum bleiben, der in der Nacht umstürzte. So musste etwa auch die Strecke der Linie RE19 zwischen Emmerich und Arnheim wegen Sturmschäden gesperrt werden. Diese ist aber mittlerweile wieder freigegeben worden.

Der Sturm hat in Essen einen Baum umgefegt. Foto: Justin Brosch

Auch nach der stürmischen Nacht ist der Sturm noch nicht überstanden. Der DWD warnt am Dienstag in Essen noch bis 18 Uhr vor Windböen mit Geschwindigkeiten von 50 km/h. In exponierten Lagen sei auch mit Sturmböen bis 75 km/h zu rechnen. Noch gefährlicher ist die Lage weiter nordöstlich.

Hier ist es besonders stürmisch

So warnen die DWD-Meteorologen am westlichen Rand des Ruhrgebiets, in Westfalen, Ostwestfalen und im östlichen Sauerland vor Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 85 km/h. Noch heftiger soll es am Dienstag bundesweit nur im Harz werden. Oberhalb von 1.000 Metern werden orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h erwartet.

Aber auch in NRW ist der Sturm nicht ohne. Der DWD warnt vor herabstürzenden Ästen und umherfliegenden Gegenständen. Ab den Nachmittagsstunden soll sich die stürmische Lage deutlich abschwächen. Dabei ist immer wieder mit Schauern zu rechnen.