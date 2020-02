Sturm „Sabine“ in NRW: Jörg Kachelmann platzt der Kragen – „Abseitiger Unsinn“

So wütete Sturm „Sabine“ in NRW

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Orkan „Sabine“ in NRW

Die Deutsche Bahn hat am Sonntagnachmittag den Fernverkehr eingestellt, in NRW rollt auch der Nahverkehr nicht mehr

Flughäfen in NRW streichen viele Flüge

Schulen in vielen NRW-Städten bleiben am Montag geschlossen

Die Feuerwehren in NRW waren in der Nacht zu Montag im Dauereinsatz

Sturm „Sabine“ ist da und tobt mit orkanartigen Böen über das NRW hinweg. Feuerwehr und Polizei mussten in der Nacht auf Montag zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Der Deutsche Wetterdienst warnt mit drastischen Worten: Im Freien herrscht Lebensgefahr!

Die Deutsche Bahn hat ihren Fernverkehr am Sonntag bundesweit eingestellt. In NRW wurde auch der Regionalverkehr eingestellt. Der Bahnanbieter Abellio zog nach. HIER erfährst du die Einzelheiten über die Situation bei der Deutschen Bahn ›

Montag, 10. Februar:

Nach der Sturmnacht ziehen die Feuerwehren im Land am frühen Morgen eine erste Zwischenbilanz. Dort macht sich vor allem Erleichterung breit: Der Sturm hat NRW nicht so schwer zugesetzt, wie erwartet. Der Nah-, Fern- und Flugverkehr ist jedoch weiter stark eingeschränkt. Für Pendler wird es vermutlich ein ungemütlicher Morgen mit langen Wartezeiten.

Wir berichten im News-Blog über die Orkan-Lage. HIER klicken, um den Liveticker zu aktualisieren >>>

7.30 Uhr: In einer halben Stunde beginnt normalerweise der Schulunterricht für viele Schulkinder – doch „Sabine“ sorgt dafür, dass Kinder in vielen Städten NRWs stattdessen im Bett liegen werden. Ausschlafen dürfen Schüler unter anderem in:

Essen

Mülheim

Gelsenkirchen

Köln (Schulen und Kitas)

Hamm

Dinslaken

Herne

Oberhausen

In Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Velbert oder Recklinghausen überlassen die Städte den Schulen und Kitas selbst die Entscheidung, ob der Unterricht stattfindet oder nicht.

7.14 Uhr: Nicht nur in Düsseldorf, auch in Köln fallen zahlreiche Flüge am Montagmorgen aus. Hier wurden mehr als 20 Verbindungen annuliert.

7.01 Uhr: Am Flughafen Düsseldorf fallen am Morgen zahlreiche Flüge aus. Das betrifft vor allem Flüge innerhalb Deutschlands, aber auch Flüge ins Nahe Ausland sind betroffen. Rund 100 Starts und Landungen fallen aus. Langstreckenflieger heben jedoch ab. Einige der annulierten Flüge:

7.45 Uhr Düsseldorf → Hamburg

8.00 Uhr Düsseldorf → Frankfurt

8.05 Uhr Düsseldorf → München

8.45 Uhr Düsseldorf → Zürich

10.20 Uhr Düsseldorf → Prag

10.30 Uhr Düsseldorf → London Heathrow

6.41 Uhr: Nicht nur bei der Deutschen Bahn, auch bei Abellio kommt es zu Einschränkungen: Züge verkehren, sobald die Überprüfung der Strecke auf Schäden abgeschlossen ist, mit verminderter Geschwindigkeit. Es kann am Morgen weiter zu Ausfällen und hohen Verspätungen kommen.

6.35 Uhr: Die Deutsche Bahn kündige am Morgen an, dass der Verkehr aufgrund von Unwetterschäden bundesweit beeinträchtigt ist. Bis 10 Uhr soll im Fernverkehr gar nichts gehen. „Aufgrund der ständig steigenden Unwetterschäden können wir heute früh bundesweit im Regional- und Fernverkehr keine zuverlässige Betriebsaufnahme gewährleisten. Es ist leider schon jetzt absehbar, dass die Störungen den ganzen Tag über andauern werden“, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Am Morgen sollen einige Strecken zudem zuerst mittels Erkundungsfahrten geprüft werden, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird.

Der Bahnverkehr ist wegen #Unwetterschäden durch #Sabine bundesweit beeinträchtigt. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf https://t.co/kzJtR2P1SE bzw. im DB Navigator über Ihre Verbindung und auf https://t.co/7aZgNVVZjU über die aktuelle Lage. — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) February 10, 2020

Besser sieht es im Nahverkehr innerhalb der Städte aus – dort fährt mehr als im Fernverkehr.

6.32 Uhr:. In Bochum ist die Feuerwehr bis etwa 6.30 Uhr am Morgen zu insgesamt 67 Einsätzen rund um Sturm „Sabine“ ausgerückt. Es ging – wie erwartet – um umgestürzte Bäume, Schäden an Fahrzeugen und blockierte Straßen. Am „Grüner Weg“ stürzte ein Baum in ein Haus. Insgesamt 350 Kräfte der Berufs-, Freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerk waren im Einsatz.

Foto: Feuerwehr Bochum

6.22 Uhr: Was für ein Schutzengel! In Mülheim stürzte am späten Sonntagabend ein 25 Meter hoher Baum auf ein fahrendes Auto. Doch die Insassen hatten unfassbares Glück: Der Baum erfasste das Auto nur im hinteren Bereich. Die vorderen Sitze, auf denen die beiden Insassen waren, blieben verschont. Der Wagen geriet daraufhin ins Schleudern und landete völlig zerstört im Straßengraben. Fahrer und Beifahrer konnten sich selbst aus dem Wrack befreien und gelten als leicht verletzt. Kaum auszudenken, hätte der Baum den vorderen Bereich des Fahrzeugs getroffen.

Unfassbares Glück hatten die Insassen dieses völlig zerstörten Autos: Sie kamen mit leichten Verletzungen davon. Foto: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

6.20 Uhr: In Oberhausen gab es bis 1 Uhr morgens 37 Sturmeinsätze. Auch in Oberhausen blieb es bis dahin zum Glück ohne Verletzten.

6.17 Uhr: In Bottrop sorgte „Sabine“ laut Aussage der Feuerwehr für „wenige Einsätze“. 25 Einsätze gab es, in der Mehrzahl umgestürzte Bäume und lose Dachziegel. Verletzte und größere Sachschäden gab es nicht. In Gelsenkirchen gab es bis Mitternacht rund 60 Einsätze, auch hier glücklicherweise keine Personenschäden.

6.13 Uhr: In Herne gab es bis kurz vor Mitternacht 23 Einsätze für die Feuerwehr in Herne. „Wir haben mit viel mehr gerechnet“, sagte Einsatzleiter Marco Diesing. Ein Eindruck, der auch von anderen Feuerwehren in NRW geteilt wird.

6.00 Uhr: In Essen gab es bis Mitternacht knapp 100 Einsätze der Feuerwehr, der Großteil aus dem nördlichen Stadtgebiet. Fahrzeuge wurden beschädigt, Bäume stürzten um, lose Dachziegel mussten gesichert werden oder Dachantennen waren abgeknickt. Am Mittag war eine 47-Jährige in Essen-Heisingen verletzt worden, weitere Verletzte kamen jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nicht hinzu.

Sonntag, 9. Februar: Sturm „Sabine“ (NRW): Krasses Video vom Flughafen Düsseldorf

Wetter-Experte Jörg Kachelmann platzt der Kragen

Auch Wetter-Experte Jörg Kachelmann schreibt bei Twitter aktuell viel über Sturm „Sabine“. Doch bei einem Thema platzte ihm der Kragen. Twitter-Nutzerin Marion T. brachte in einem Tweet den aktuellen Sturm mit dem Klimawandel in Verbindung. Da verstand Jörg Kachelmann keinen Spaß mehr.

„#Sabine mit dem Klimawandel in Verbindung bringen zu wollen, ist abseitiger Unsinn“, antwortete er. Und erklärte es auch gleich mal: „Man kann nicht den Jetstream totsagen und es dann auch wieder doof finden, wenn er wieder da ist. Der Klimawandel macht wegen der schneller warm werdenden Polarregionen eher weniger Stürme.“

#Sabine mit dem Klimawandel in Verbindung bringen zu wollen, ist abseitiger Unsinn. Man kann nicht den Jetstream totsagen und es dann auch wieder doof finden, wenn er wieder da ist. Der Klimawandel macht wegen der schneller warm werdenden Polarregionen eher weniger Stürme. https://t.co/zEf0WLMRsI — Jörg | kachelmannwetter.com🇨🇭 (@Kachelmann) February 9, 2020

In der Nacht zu Montag sollte der Orkan sogar mit Windstärke 11 und 12 (bis zu 120 Stundenkilometern) über das Land hinwegfegen!

Zum Vergleich: Beim verheerenden Orkan Kyrill im Januar 2007 wurde die stärkste Böe in tiefen Lagen in Düsseldorf mit 145 Stundenkilometern registriert.

„Das ist keine ungefährliche Situation“, sagte DWD-Meteorologe Malte Witt. Zunächst traf der Sturm am Nachmittag die höheren Lagen im Sauerland und der Eifel, bevor er sich am Abend über fast alle Regionen des Landes ausbreitete. Die Wetterexperten sprachen am Sonntag für große Teile des Landes die zweithöchste Unwetterwarnstufe aus.

++ Update zur Sturmlage ++

Hallo liebe Wetter-/Unwetterfreunde,

mittlerweile treten dank #SABINE schon häufiger schwere bis orkanartige #Böen, mitunter auch #Orkanböen auf. Wo die stärksten Böen in der letzten Stunde gemessen wurden, könnt ihr der Grafik entnehmen! pic.twitter.com/d2K2PmC5wX — Unwetterzentrale (@uwz_de) February 9, 2020

21.49 Uhr: Der WDR berichtet, dass der Fernverkehr der Deutschen Bahn definitiv bis 10 Uhr am Montagmorgen eingestellt bleibt.

21.48 Uhr: Der Führungsstab der Feuerwehr Bochum hat um 21 Uhr eine erste Zwischenbilanz gezogen: „Die Einsatzlage ist bis jetzt verhältnismäßig ruhig. Es gab bisher insgesamt 35 Einsätze, davon drei größere, bei denen Bäume umgestürzt sind. Auf der Neustraße ist ein Baum auf ein Auto gestürzt, am Tanneneck auf ein Haus und auf die Urbanusstraße, die um 20.10 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Verletzt wurde niemand. Im Moment sind insgesamt 336 Einsatzkräfte in Bereitschaft. Der Höhepunkt des Sturms wird im Moment zwischen 21 und 2 Uhr nachts erwartet, weswegen die Feuerwehr im Moment alle Vorsichtsmaßnahmen aufrecht erhält.“

21.30 Uhr: Berechtigte Warnung der Feuerwehr Dortmund.

20.51 Uhr: In Paderborn ist ein 16-Jähriger durch einen herabstürzenden Ast verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, sei er mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Er sei schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend.

20.20 Uhr: Krasses Video vom Düsseldorfer Flughafen zeigt heftige Landung!

Wer vorhin noch am Flughafen Düsseldorf ankommen konnte, hatte eine unruhige Landung. #Sabine pic.twitter.com/Tk3Iffi5No — WDR aktuell (@WDRaktuell) February 9, 2020

19.28 Uhr: Update-Info für Pendler: Gestrandete Bahnreisende sollen im Rahmen ihrer Fahrgastrechte Hotelgutscheine und Taxigutscheine erhalten. In größeren Bahnhöfen sollen zudem sogenannte Übernachtungszüge bereitgestellt werden, wie DB-Konzernsprecher Achim Stauß im Berliner Hauptbahnhof sagte. Bundesweit seien mehrere Tausend Bahnmitarbeiter zusätzlich im Einsatz.

19.18 Uhr: Die Feuerwehr Bochum musste zu einem weiteren Einsatz ausrücken.

In #Bochum an der Neustraße wurde am Abend ein Auto durch einen Baum zerstört. Zum Glück befand sich zu diesem Zeitpunkt wohl niemand in dem Wagen - keiner verletzt. 👩‍🚒👨‍🚒#Feuerwehr entfernte den Baum mit Kettensägen. (📷 @FW_Bochum) #Sturmtief #Sabine #OrkantiefSabine #Wetter pic.twitter.com/yEnBFa0Pva — nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) February 9, 2020

19.16 Uhr: Auch die Westfalenbahn stellt sukzessive den Betrieb ein.

Jetzt leider auch bei uns: Sukzessive Einstellung des Bahnbetriebes für die WestfalenBahn-Linien RE 60 und 70 (RE 15 bereits erfolgt). Die noch verkehrenden Züge fahren ihre Endbahnhöfe an und stellen daraufhin den Fahrbetrieb bis auf Weiteres ein. #Sabine — WestfalenBahn (@WestfalenBahn) February 9, 2020

19.12 Uhr: Aufgrund der Beeinträchtigungen des Sturmtiefs Sabine wird der Betrieb der National Express Linien RB 48, RE 7, RE 5 (RRX) und RE 6 (RRX) ab 19 Uhr komplett eingestellt. Alle zurzeit verkehrenden Züge fahren die nächstmöglichen Abstellbahnhöfe an. Dadurch werden einige Züge ihre Fahrten vorzeitig beenden. Es wird kein Ersatzverkehr eingerichtet.

Die Wiederaufnahme des Betriebs erfolgt voraussichtlich im Laufe des Montagmorgens.

19.00 Uhr: Die A45 ist im Kreuz Hagen gesperrt. Dauer: Voraussichtlich bis Montagfrüh.

18.51 Uhr: Auf dem Brocken im Harz brauste der Wind am Sonntagnachmittag bereits mit extremen Orkanböen von bis zu 156 Kilometern pro Stunde hinweg. Laut DWD sind bis zu 180 Kilometer pro Stunde möglich. Trotz dieser gefährlichen Windgeschwindigkeiten waren am Sonntag Menschen auf dem Brocken unterwegs und warfen sich in den Wind.

Trotz Orkanböen von 156 Stundenkilometern, hatten einige Menschen die Idee, am Sonntag auf dem Brocken wandern zu gehen. Foto: dpa

18.37 Uhr: Die Feuerwehr Essen hat ein erstes Update gegeben. „Das anrückende Sturmtief „Sabine“ hat in Essen bisher noch keine großen Schäden angerichtet. Eine Auswertung der wetterbedingten Schäden über die zurückliegenden sechs Stunden (09.02.2020, 12 bis 18 Uhr) ergibt insgesamt 40 Feuerwehreinsätze, verteilt über das gesamte Stadtgebiet.“ Weiter heißt es: „Für solche Wetterlagen typische Ereignisse wie umgestürzte Bäume, lose Dachziegel, abgeknickte Dachantennen, aber auch ein davonfliegendes Zelt erforderten das Eingreifen der Rettungskräfte.“

Bereits heute Mittag ist eine 47 Jahre alte Frau in Essen-Heisingen von einer herabstürzenden Schieferplatte verletzt worden. Sie musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Essener Feuerwehr hat sich den Wetterwarnungen entsprechend vorbereitet.

Die Freiwilligen Feuerwehren sind seit 15 Uhr einsatzbereit in den Gerätehäusern, Fachberater der Hilfsorganisationen und des Technischen Hilfswerkes THW sitzen in den Stabsräumen an der Eisernen Hand. Die Kollegen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft haben ihre Wache an der Lanfermannfähre besetzt. Insgesamt stehen 530 Einsatzkräfte bereit, den laut Deutschem Wetterdienst erwischt uns „Sabine“ erst in der kommenden Nacht mit orkanartigen Böen und Orkanböen sowie Gewittern.

18.35 Uhr: Im Sauerland sind einige Zufahrtsstraßen durch umgestürzte Bäume blockiert. Das berichtet der WDR.

18.29 Uhr: A31: Oberhausen Richtung Gronau zwischen Gescher/Coesfeld und Legden/Ahaus liegt ein Baum auf der Straße, Stau bislang zwei Kilometer. Auf der A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Erkelenz-Ost und Dreieck Mönchengladbach-Wanlo befindet eine ungesicherte Unfallstelle. Dort liegt ein Baum auf der Fahrbahn.

18.19 Uhr: Der Flughafen Düsseldorf hat sich bei Twitter über die Flüge am Montag geäußert.

#UPDATE zum #Sturmtief #Sabine: Am Montag fallen am @dusairport 100 Starts und Landungen aus (Stand: 18:00). Reisende werden gebeten, vor Anreise zum #Airport ihren Flugstatus zu checken. Vielen Dank und kommt gut durch die Nacht! pic.twitter.com/CGjC7OJmFy — Düsseldorf Airport (@dusairport) February 9, 2020

18.14 Uhr: An den Ruhrgebietsbahnhöfen bilden sich lange Schlangen vor den Schaltern für Taxi- und Hotelgutscheine.

17.47 Uhr: Jetzt stranden unzählige Reisende an Bahnhöfen. Wie es weitergeht - unklar.

17.35 Uhr: Nun soll der Fernverkehr der Deutschen Bahn deutschlandweit eingestellt werden.

17.29 Uhr: Nun wurde auch der Regionalverkehr in NRW eingestellt.

16.56 Uhr: Der Fernverkehr der Bahn in NRW wurde mit Wirkung zu 16.40 Uhr eingestellt.

16.49 Uhr: Auf dem Weg von Amsterdam nach Berlin ist ein Intercity-Zug während des aufziehenden Sturmtiefs „Sabine“ in einen umgestürzten Baum gefahren - und steckt nun auf offener Strecke im Emsland fest. In dem IC sitzen etwa 300 Reisende, teilte die Deutsche Bahn am Sonntag mit. Ein Notfallmanager sei unterwegs zu dem Unfallort bei Salzbergen zwischen dem Grenzbahnhof Bad Bentheim und Rheine. Bislang erwartet die Bahn, dass der Zug mit einer Verspätung von zwei Stunden seine Fahrt fortsetzen kann. Die Regionalzüge werden über das Gegengleis umgeleitet, verspäten sich und halten nicht in Schüttorf und Salzbergen.

16.46 Uhr: Update der Deutschen Bahn.

Update zu #Sabine:



Strecke #Lippstadt - #Soest ist derzeit wegen eines Baums in der Oberleitung gesperrt. Züge werden zurückgehalten.



Weiterhin ist die direkte Strecke #Essen Hbf - #Gelsenkirchen Hbf gesperrt. Es kommt zu Umleitungen & Verspätungen. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) February 9, 2020

16.43 Uhr: Hier die aktuelle Stärke der Windböen:

16.38 Uhr: Bei der Deutschen Bahn gibt es nun immer mehr Probleme. Ein umgestürzter Baum im Gleis behindert den Zugverkehr zwischen Essen Hbf und Gelsenkirchen Hbf. Die Strecke ist gesperrt. Die Züge werden über Essen-Altenessen umgeleitet. Bisher haben wir leider keine Informationen zur Dauer der Sperrung.

16.22 Uhr: Ein wichtiger Hinweis der Feuerwehr Dortmund:

16.18 Uhr: Die Domplatte in Köln wurde vorsorglich abgesperrt, berichtet der WDR.

15.59 Uhr: Die Warn-App NINA warnt nun vor orkanartigen Böen. Darunter auch für das Land Nordrhein-Westfalen. „Es besteht Lebensgefahr durch Sturmschäden wie umstürzende Bäume und herabstürzende Gegenstände ! Schließen Sie sofort Fenster und Türen! Vermeiden Sie den Aufenthalt im Freien.“

15.57 Uhr: Erste Ausläufer von „Sabine“ haben Essen erreicht. Die Essener Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen ausrücken. Unter anderem stürzte ein Baum an der Helenenstraße/Ecke Pferdebahnstraße auf ein Auto.

15.38 Uhr: Achtung, Autofahrer! Die A40 ist zwischen Dortmund-Lütgendortmund und Dortmund-Kley wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt. Laut WDR ist dort schon ein drei Kilometer langer Stau ab Bochum-Werne. Fahrt bitte weiter vorsichtig!

15.27 Uhr: Auch Pokemon Go reagiert auf Sturm „Sabine“ ;)

So reagiert Pokemon Go auf den Sturm. Foto: Privat

15.22 Uhr: Immer mehr Schulen in NRW schließen. Hier erfährst du, wo in NRW die Schule ausfällt.

15.20 Uhr: Die Airline Eurowings geht auf Nummer sicher und hat fast alle Flüge für die Dauer des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt. Man streiche die Verbindungen von den Flughäfen Hamburg, Berlin, Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Stuttgart, teilte die Lufthansa-Tochter mit Sitz in Düsseldorf am Sonntag mit. Lediglich von München und Stuttgart aus gebe es noch vereinzelt Flüge.

Fluggäste sollten nicht mehr zu den betroffenen Flughäfen anreisen. Sie könnten ihre Buchungen kostenfrei umbuchen. Eurowings strebt an, den Flugbetrieb am Montag wieder aufzunehmen. Auch dann wird jedoch noch mit Orkanböen gerechnet. Den Höhepunkt soll das Tief „Sabine“ jedoch in der Nacht von Sonntag auf Montag haben - mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern.

15.04 Uhr: die Feuerwehr Oberhausen schreibt: „Wir haben die ersten Sturmeinsätze im Stadtgebiet. Eine erste Lagebesprechung der Führungskräfte fand auf der Feuerwache 1 statt. Die Freiwillige Feuerwehr ist bereits alarmiert und eingebunden. Das Deutsche Rote Kreuz wird für die Versorgung der Einsatzkräfte sorgen.“

14.56 Uhr: Auch Hagen gibt schulfrei für Montag. Hier erfährst du, wo in NRW die Schule ausfällt.

14:53 Uhr: Schlagerstar Andrea Berg sagt ihr für Sonntagabend geplantes Konzert in Halle/Westfalen ab. Grund: der Sturm.

14:33 Uhr: Jetzt wird „Sabine“ zum Orkan: In Hagen wurden erste orkanartige Böen mit 111 km/h gemessen.

14:24 Uhr: Mittlerweile liegen die ersten Bäume auf den Straßen. Auf der Autobahn A3 zwischen Emmerich und Rees ist ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, ebenso auf der A2 bei Kamen. Auch auf der A45 zwischen Lüdenscheid und Hagen sollen mehrere Bäume auf den Fahrstreifen liegen, meldet das „WDR Verkehrsstudio“ auf Twitter.

14:12 Uhr: Die Sturmböen ziehen von Schleswig-Holstein nach NRW – und werden dabei immer stärker! Erstmals wurden schwere Sturmböen über 90 km/h gemessen.

13:55 Uhr: Sturm „Sabine“ wird doppelt gefährlich: Laut „Kachelmannwetter“ kommt es nachfolgend zu Gewittern und starken Schauern. Durch die Mischung von Sturm und Gewitter könnte es zu weiteren Orkanböen über 120 km/h kommen. „Wir werden nicht großflächig schwere Orkanböen über 130 km/sehen, das kann in einem Gewitter aber durchaus passieren“, heißt es auf Website.

13.33 Uhr: Das Sturmfeld greift bereits von Nordwesten und Westen auf Deutschland über:

13.25 Uhr: Von den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn aus wurden etliche abgehende Flüge gestrichen, wie etwa die Airline Eurowings auf ihrer Internetseite mitteilte. >>> Alle Infos zu Bus und Bahn: Das musst du als Reisender wissen

13.12 Uhr: Aufgrund der aktuellen Wettersituation wird es heute keine Vorstellung von „Tanz der Vampire“ in Oberhausen geben. Wie das Metronom Theater in einer Presseerklärung bekannt gab, fällt am Sonntag sowohl die Vorführung um 14 Uhr als auch um 19 Uhr aus. Die Sicherheit der Gäste gehe vor. Was heißt das nun konkret für Ticketinhaber?

Die Karten für die beiden Vorstellungen können innerhalb der nächsten 14 Tage umgetauscht werden. Wer Onlinetickets hat oder telefonisch welche erworben hat, kann sich ab Montag bei Stage Entertainment per Telefon unter der Hotline unter 01805 - 4444 melden.

13.02 Uhr: Die ersten stürmischen Böen haben NRW in ein einigen Regionen erreicht. Der Deutsche Wetterdienst hat weitere Unwetterwarnungen ausgesprochen. Am späten Nachmittag sei auch in flacheren Regionen des Landes mit orkanartigen Böen zu erwarten, teilte der Dienst am Sonntag mit.

„Der Höhepunkt des Orkans erreicht NRW am Abend und in der ersten Hälfte der Nacht“, sagte Meteorologe Malte Witte am Sonntag. Auch am Montag solle es jedoch noch stürmisch mit Orkanböen bleiben. „Das ist keine ungefährliche Situation“, sagte Witt. „In festen Gebäuden ist man sicherlich besser aufgehoben.“

10.13 Uhr: Das herankommende Orkantief "Sabine" wird wahrscheinlich länger andauern als bisher vermutet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagvormittag bekannt gab, sollen in NRW auch nachfolgend, bis in den Dienstag 18 Uhr hinein, Sturmböen von Windstärke 9 möglich sein. In Verbindung mit starken Gewittern sogar schwere Sturmböen bis Windstärke 10 sowie einzelne orkanartige Böen bis Windstärke 11.

09.55 Uhr: Auch an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf rechnet man ab Sonntagnachmittag mit erheblichen Einschränkungen im Luftverkehr. Auf der Twitterseite des Flughafens Köln/Bon heißt es: "Wegen des Sturmtiefs Sabine erwarten wir ab heute Nachmittag Unregelmäßigkeiten und Flugausfälle. Wir bitten alle Fluggäste, sich bei ihren Airlines zum Status ihres Fluges zu erkundigen."

09.42 Uhr: Durch das bevorstehende Unwetter rechnet die Deutsche Bahn ab Sonntagnachmittag mit Beeinträchtigungen im Regional- und Fernverkehr. Bereits vor zwei Tagen hatte man Reisenden empfohlen, für Sonntag bis Dienstag geplante Fahrten zu verschieben.

Die Deutsche Bahn rechnet vor allem im Norden und Westen Deutschlands mit starken Einschränkungen durch den Orkan. Bereits am Sonntag sind vorbeugende Maßnahmen im Fernverkehr geplant. Küstengebiete sollen ab nachmittags nicht mehr von Fernzügen angefahren werden.

„Wir haben alle Bereitschaften mobilisiert und in jeder Region doppelt verstärkt“, sagte ein Bahnsprecher.

08.13 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat konkrete Warnungen für Sonntag rausgegeben. Demnach soll es bereits ab 8 Uhr im gesamten Ruhrgebiet zu Sturmböen zwischen 65 km/h und 85 km/h kommen. Ab Nachmittag gegen 16 Uhr gilt die Warnung des Orkantiefs. Dann sind Sturmböen bis zu 100 km/h möglich. Weiter wird geraten, sich währenddessen nicht im Freien aufzuhalten und auf Gegenstände und Äste zu achten, die vom Sturm umhergewirbelt werden können.

In der Nacht zu Montag soll es dann richtig heftig werden. In Verbindung mit Gewittern können Orkanböen um 129 km/h auftreten.

07.33 Uhr: Jetzt ist es sicher: Das Rhein-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln um 15.30 Uhr wurde wegen des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt. Das gab der FC Köln am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr über Twitter bekannt. Die Sicherheit der Fans könne nicht gewährleistet werden, heißt es.

Samstag, 8. Februar

21.18 Uhr: Das Bundesliga-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr) steht aufgrund der Orkanwarnung weiter auf der Kippe. Die Entscheidung, ob die Partie trotz „Sabine“ stattfinden kann, „fällt morgen früh nach Analyse der letzten Wetterprognose“, twitterte die Borussia am Samstagabend. Der Klub werde „im Anschluss sowohl bei Zustandekommen als auch bei Absage des Spiels“ auf allen Kanälen informieren.

#Servicetweet: Die Entscheidung, ob #BMGKOE trotz Sturms #Sabine stattfinden kann, fällt morgen früh nach Analyse der letzten Wetterprognose. Borussia informiert im Anschluss sowohl bei Zustandekommen als auch bei Absage des Spiels gegen den @fckoeln sofort auf allen Kanälen. pic.twitter.com/qWTuVPM8KY — Borussia (@borussia) February 8, 2020

19.02 Uhr: Ein Schwenk nach Menden im Sauerland. Dort wird noch immer die kleine Lia vermisst. Die Polizei hat jetzt angeordnet, dass am Sonntag wegen „Sabine“ keine selbständigen Suchaktionen durchgeführt werden sollen. Die Polizei am Samstagabend: „Begeben Sie sich nicht in Gefahr!“

17.55 Uhr: Die Feuerwehr Bochum weist alle Bürger darauf hin, sich auf einen eventuellen Stromausfall vorzubereiten. Außerdem sollten alle Bewohner wenn möglich ab Sonntagnachmittag zuhause bleiben.

Die Deutsche Bahn hat bereits vor Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr gewarnt. Arbeitnehmer müssen sich also vorbereiten. Foto: imago images / Ralph Peters

17.30 Uhr: Die Ruhrbahn hat am frühen Samstagabend ihre Kunden vor „Sabine“ gewarnt. In der Mitteilung heißt es: „Für den Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen liegt eine amtliche Unwetter-Warnung vor. Es ist mit Gewitter, Starkregen sowie schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen. Mit Einschränkungen im Linienverkehr muss gerechnet werden.“

16.40 Uhr: Auch die Feuerwehr Hattingen sieht sich für „Sabine“ vorbereitet. Feuerwehrchef Tomas Stanke am Samstag: „Wir haben alle Maßnahmen und unsere Einsatzmittel bestmöglich auf die angekündigte Lage vorbereitet.“ Er selbst stehe seit Freitag in ständigem Kontakt mit Bürgermeister Dirk Glaser (parteilos).

ADAC: Lasst Autos stehen!

16 Uhr: Der ADAC warnt Autofahrer „Sabine“. Schon ab Windstärke 5 (bis 38 Stundenkilometer) sei Vorsicht angemahnt, Orkan „Sabine“ soll bis Windstärke 12 erreichen. Ab Windstärke 10 sollte man das eigene Auto laut ADAC am besten gleich stehen lassen – zu gefährlich sind plötzlich auftretende Seitenwinde oder herumfliegende Gegenstände.

14.55 Uhr: Die Deutsche Bahn hat in jeder Region alle Bereitschaften doppelt verstärkt. Eine Sprecherin beteuerte, dass das Bahnpersonal auf Schadensfälle wie zerstörte Oberleitungen oder umgefallene Bäume vorbereitet sei. Man wolle mobile Einsatztrupps mit Kettensägen einsetzen, um mögliche versperrte Gleise freizubekommen.

„Allerdings können wir heute nicht in die Glaskugel schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Wir beobachten es genau“, so die Sprecherin am Samstag.

Die Deutsche Bahn bereitet sich auf den groß angekündigten Orkan vor. (Symbolbild) Foto: imago images / Rüdiger Wölk

14.36 Uhr: Die Stadt Hagen hat sich bislang noch nicht final festgelegt, ob - ebenso wie in anderen NRW-Städten - Schulen und Kitas wegen der drohenden Sturmböen am Montag zumachen. Die Pressestelle des Oberbürgermeisters der Stadt informiert Eltern bereits, dass eine mögliche Schließung nicht ausgeschlossen sei. Am frühen Sonntagnachmittag werde es dazu eine Entscheidung geben.

13.05 Uhr: Auch in Köln sollen nun die Schulen geschlossen bleiben. Das teilte Stadtsprecher Alexander Vogel am Samstagmittag über Twitter mit. Zuvor hieß es, die Domstadt wolle sich noch nicht festlegen und Eltern entscheiden lassen, ihre Kinder zur Schule zu schicken.

12.56 Uhr: In Düsseldorf werden am Montag neben Schulen auch weitere Einrichtungen geschlossen bleiben. Die Stadt gab am Samstag bekannt, dass auch Kindertagesstätten und Sportanlagen aufgrund des angekündigten Orkantiefs „Sabine“ nicht geöffnet werden. Bei Kitas, die nicht städtischer Trägerschaft angehören, sollen sich die Eltern zuvor individuell bei der Tagesstätte informieren.

Darüber hinaus wird der Wildpark bereits ab Sonntag geschlossen bleiben. Bewohnern wird außerdem geraten, auf Besuche in Wälder, Park- und Friedhofsanlagen zu verzichten.

11.53 Uhr: Weitere Städte in NRW haben wegen des aufziehenden Sturms angekündigt, den Unterricht am Montag ausfallen zu lassen. In den Schulen im Kreis Paderborn und in Schwelm in Westfalen wird kein Unterricht stattfinden. Das teilten die Behörden am Samstag mit.

Auch in anderen NRW-Städten wie Essen, Neuss, Oberhausen, Velbert und Gelsenkirchen hat man sich bereits dazu entschlossen, die Schulen geschlossen zu lassen.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass der Orkan „Sabine“ in der Nacht zum Montag in Nordrhein-Westfalen Schäden verursacht und möglicherweise den Verkehr durcheinanderbringt. „Zwischen Windstärke 9 und 12 ist da alles möglich“, sagte Meteorologe Bernd Hussing. Er rechne mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern.

11.09 Uhr: Meteorologe Jörg Kachelmann hat den Orkan schon vor Tagen kommen sehen. In einer Twitter-Prognose machte er eine erschütternde Prognose für die bevorstehenden stürmischen Tage: „Wenn es so käme, braucht Sylt einen neuen Strand.“

09.32 Uhr: Aufgrund des Orkans ist das Bundesligaspiel Mönchengladbach-Köln am Sonntag um 15.30 Uhr möglicherweise in Gefahr. Erst am Spieltag selbst wird entscheiden, ob die Partie wie geplant angepfiffen wird.

Bislang gibt es noch keine großen Bedenken. „Das Spiel ist aktuell nicht gefährdet. Der heftigste Teil des Sturms soll erst nach dem Spiel stattfinden, das würde dann höchstens die Abreise betreffen“, so Borussias Mediendirektor Markus Aretz laut Bild.

>>> Alle Infos dazu hier

07.30 Uhr: Neben dem Orkan kann es in der Nacht zu Montag auch zu kräftigem, schauerartigem Regen kommen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen bekanntgab, sind darüber hinaus auch einzelne heftige Gewitter mit Orkanböen und Starkregen (um die 20 Liter pro Quadratmeter) möglich.

Freitag, 7. Februar

21.08 Uhr: Die Stadt Mülheim lässt ebenfalls die Schulen geöffnet. Eltern können selbst entscheiden, ob ihr Kind zur Schule geht oder nicht. Falls der Unterricht am Montag wegen des Orkans vorzeitig beendet wird, müssen Schüler im Gebäude so lange betreut werden, bis ein gefahrloser Heimweg gewährleistet werden kann. Es sei laut Stadt aber unverhältnismäßig, wenn bei geringen Schulwegproblemen der gesamte Unterricht der Schule ausfällt und diejenigen, die die Schule erreicht, nicht unterrichtet, sondern nur betreut würden.

21.04 Uhr: Die Stadt Bottrop lässt alle Schulen am Montag geöffnet. Eltern können dennoch entscheiden, ihr Kind zuhause zu lassen, wenn das Wetter zu gefährlich wird. Dann muss die Schule aber informiert werden. Lehrer und andere Mitarbeiter an Schulen müssen anwesend sein.

21.00 Uhr: Die Stadt Bochum überlässt es den Schulen selbst, ob der Unterricht ausfällt oder nicht. Und selbst, falls er stattfinden soll, dürfen Eltern noch immer ihr Kind zuhause lassen. Das gilt auch für Duisburg und Herne.

Feuerwehr Essen: „Sind immer gut vorbereitet!“

19.45 Uhr: Die Essener Berufsfeuerwehr ist zuversichtlich, „Sabine“ gut zu bewältigen. Ein Sprecher: „Wir sind immer gut vorbereitet.“ Nach dem Pfingststurm „Ela“ von 2014 habe man mehr als 20 neue Kettensägen mit Zubehör gekauft. Mit der freiwilligen Feuerwehr habe man außerdem „ein dickes Pfund“.

19.02 Uhr: Die Stadt Hamm hat ebenfalls alle Schulen für Montag geschlossen. Die sichere Erreichbarkeit der Schulen könne nicht garantiert werden, so die Stadtverwaltung. Für Kitas gelte die Empfehlung, „vom Besuch abzusehen“. Dennoch soll es in allen Einrichtungen laut Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann Noteinrichtungen geben. Schulleitungen und Lehrer müssen also zum Dienst erscheinen.

Erinnerungen an Februar 2018 werden wach: Damals hat Orkan „Friederike“ für etliche umgestürzte Bäume gesorgt. Foto: Stefan Rampfel/dpa

18.55 Uhr: Am Sonntag wird aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich der Platz rund um den Kölner Dom abgesperrt werden. Das hat die Dombauverwaltung am Freitag mitgeteilt. Je nach Lage könnten auch der Domzugang, die Domschatzkammer und die Turmbesteigung betroffen sein. Dann würden auch Gottesdienste entfallen. Das werde die Dombauverwaltung aber kurzfristig auf der Internet-Seite mitteilen.

Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf bereiten sich auf Sturm vor

18.53 Uhr: Der Flughafen Köln/Bonn wird sich ebenfalls auf „Sabine“ vorbereiten. Eine Sprecherin: „Es gibt ein Standardprozedere, mit dem wir unseren Flughafen sturmfest machen. So würden etwa auf dem Vorfeld, wo Maschinen stehen, Fluggastbrücken befestigt, fahrbare Treppen würden fixiert. Bei Kleinflugzeugen werden die Tragflächen beschwert.“ Außerdem soll kontrolliert werden, ob große Poster und Werbetafeln gut befestigt seien. Große Flugzeugen würden „sturmbetankt“ werden, „damit sie schwerer werden.“ Auch der Flughafen Düsseldorf würde die Lage genau beobachten. Ein Sprecher: „Wir sind auf Wetterereignisse jeder Art eingestellt und können kurzfristig reagieren.“

18.41 Uhr: Beim Landesbetrieb Straßenbau werden im Ruhrgebiet und in Südwestfalen Mitarbeiter in Bereitschaft versetzt, die eigentlich für den Winterdienst parat stehen. Straßen.NRW-Sprecherin Susanne Schlenga: „Zusätzlich wurde Kontakt zu den Firmen aufgenommen, die derzeit für uns die Gehölzpflege durchführen, um eventuell mit entsprechendem Gerät zum Einsatz zu kommen.“ Im Fall der Fälle würden die Mitarbeiter besonders für die Absperrung von Straßen sorgen.

Deutsche Bahn: Reisende sollen Fahrten verschieben

18.35 Uhr: Die Deutsche Bahn hat Kunden empfohlen, ihre geplanten Reisen für Sonntag, Montag oder Dienstag zu verschieben. Man rechnet ab Sonntagabend mit erheblichen Beeinträchtigungen insbesondere im Norden und Westen Deutschlands. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen auf „Sabine“ auf Hochtouren. Eine Bahnsprecherin: „Wir verstärken in allen Bereichen und bereiten uns vor. Wir erhöhen das Personal in den Leitstellen und Betriebszentralen, Schichtpläne werden angepasst. Parallel werden Reparaturfahrzeuge ins Standbye gesetzt.“ Die Maßnahmen sind in einem vierstufigen Plan festgelegt, wichtig sei, die Strecken so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen.

18.26 Uhr: In Dortmund und Düsseldorf soll ähnlich verfahren werden: Die Eltern sollen entscheiden, ob der Schulweg für die Kinder am Montag zumutbar sei.

Dunkle Wolken werden am Sonntag auch in NRW aufziehen. (Symbolfoto) Foto: imago images / Jan Eifert

18.25 Uhr: Die Stadt Köln wollte sich noch nicht festlegen und verwies auf die aktuellen Regelungen. „Es entscheiden die Eltern, ob der Schulweg zumutbar und sicher ist.“ Auch könnten die Schulen gemeinsam mit der Stadt als Schulträger entscheiden, den Unterricht frühzeitig zu beenden, „damit die Kinder noch sicher nach Hause kommen können“.

18.15 Uhr: Auch in Münster wird der Unterricht am Montag wohl komplett ausfallen. Die Stadt hat den Eltern empfohlen, „ihre schulpflichtigen Kinder am Montag zu Hause zu lassen und nicht zur Schule zur schicken.“ Die Wetterlage und die „damit einhergehenden möglichen Gefahren“ würden zu gefährlich werden.

DWD-Meteorologe: „Das wird gefährlich!“

18.10 Uhr: Meteorologe Andreas Friedrich vom DWD hat am Freitag vor Orkan „Sabine“ gewarnt: „Das wird gefährlich!“ Die Menschen müssten sich auf Gefahren wie umstürzende Bäume, abgebrochene Äste oder herabgewehte Ziegelsteine einstellen. Friedrich: „Alles, was im Freien nicht niet- und nagelfest ist, sollte gesichert werden.“ Der Experte weiter: „Das Ganze ist auch am Montagmorgen noch nicht vorbei.“

17.36 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet, dass der Straßenverkehr am Montag behindert sein könnte. Meteorologe Bernd Hussing erwartet, dass Bäume umfallen und Orkan „Sabine“ auch den Bahnverkehr einschränken könnte. Es werde am Sonntagmorgen voraussichtlich eine amtliche Unwetterwarnung geben. Hussing: „Am Sonntag wird der Wind im Tagesverlauf immer mehr zunehmen.“ Der Sturm wird voraussichtlich am Montag andauern, tagsüber rechnen Wetterexperten weiterhin mit schweren Sturmböen.

17.33 Uhr: Bei der Deutschen Bahn bereiten sich Räumkräfte auf einen Einsatz vor, damit Zugausfälle am Montagmorgen möglichst verhindert werden. Der Flughafen Köln/Bonn wird „sturmfest“ gemacht und auch beim Landesbetrieb Straßenbau wurden Rufbereitschaften verstärkt.

Erste Städte geben Schließung von Schulen bekannt

17.30 Uhr: Auch in Neuss sind am Montag alle Schulen geschlossen. Die Stadt hat am Freitag auf ihrer Homepage mitgeteilt: „Wegen der zu erwartenden Wetterlage wird am Montag, 10. Februar 2020, kein Unterricht an den Neusser Schulen stattfinden.“ Am Dienstag soll der Unterricht planmäßig fortgesetzt werden. Anderswo sollen nach wie vor die Eltern entscheiden, ob sie den Schulweg ihrer Kinder für sicher halten.

17.01 Uhr: Einige Schulen in Oberhausen werden ebenfalls am Montag geschlossen sein. Betroffen sind das Hans-Böckler-Berufskolleg sowie alle fünf Gymnasien.

------------------------------

Mehr Wetter-News:

++ Borussia Mönchengladbach: Derby-Absage droht – aus DIESEM Grund ++

++ Wetter: Experten in Aufruhr – Kachelmann schlägt Alarm: „Wenn es SO käme...“ ++

------------------------------

16.27 Uhr: Nach Gelsenkirchen zieht auch Essen nach: Auch dort sind am Montag die Schulen geschlossen!

15.56 Uhr: Die Stadt Gelsenkirchen hat reagiert: Weil der Weg zur Schule schwierig und unsicher werden könnte, sind alle städtischen Schulen am Montag geschlossen. Schüler, die dennoch zur Schule kommen, sollen von einem „Notdienst“ betreut werden.

Schulministerium: „Oberste Priorität hat Sicherheit aller Schüler!“

15.47 Uhr: Das Schulministerium hat im NRW-Bildungsportal alle Schulen auf die Wetter- und Rechtslage hingewiesen. Demnach können Schulleitungen und Schulträger aus Vorsorgegründen den Unterricht ausfallen lassen. Staatssekretär Mathias Richter: „Oberste Priorität hat die Sicherheit und Unversehrtheit aller Schüler. Damit sie sich auf dem Schulweg keinen Gefahren aussetzen, können die Schulleitungen angesichts der nach jetzigem Kenntnisstand drohenden Sturm- und Orkanwetterlage, den Unterricht nicht stattfinden lassen. Das hielte das Schulministerium für vertretbar und geboten.“

15.34 Uhr: Im Ruhrgebiet wird es besonders heftig, der DWD spricht für diese Städte Unwetter-Warnungen aus: Gelsenkirchen, Essen, Oberhausen, Herne, Mülheim, Duisburg, Bottrop, Dortmund und Bochum.

15.11 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Orkan „Sabine“, der schon ab Sonntagnachmittag über der Nordsee auf Deutschland treffen soll. Man rechnet mit Sturmböen und schweren Sturmböen, die zwischen Windstärke 9 und 10 stark sind und Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern erreichen können.