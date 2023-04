„Stromae“ in Köln: Fans in Sorge! Konzert auf der Kippe – „Erfüllt mich mit Trauer“

Traurige Nachrichten von „Stromae“!

Der belgische Musiker, der mit Hits wie „Alors on danse“ oder „Papaoutai“ berühmt wurde, soll am Mittwoch, 10. Mai 2023, in der Lanxess-Arena in Köln auftreten. Doch jetzt beunruhigt er seine Fans mit einer bewegenden Botschaft.

„Stromae“ in Köln: Konzert auf der Kippe?

Auf Instagram wandte sich Stromae am Dienstag (4. April) mit einer ernsten Nachricht an seine Fans. „Ich bin zu der Einsicht gekommen, dass mein aktueller Gesundheitszustand es mir nicht erlaubt, euch alle im Moment zu treffen“, schreibt der 38-Jährige. „Ich muss diese Neuigkeit voller Bedauern mit euch teilen, was mich mit Trauer erfüllt, aber ich muss zu meinen Grenzen stehen.“

Genauere Informationen zu seinen gesundheitlichen Beschwerden gibt der Musiker nicht an. „Umgeben von meiner Familie muss ich mir die Zeit nehmen, mich zu erholen, um wieder weiter auftreten zu können“, teilt er mit.

Musiker klagt über gesundheitliche Probleme

Eine deutliche Konzert-Absage gibt es zwar noch nicht – auch nicht für den Termin in Köln. Doch da absolut unklar ist, an welchen Beschwerden Stromae leidet, können die Fans aktuell noch nicht sicher mit einem Konzertbesuch planen.

„Ich hoffe, euch sehr bald positivere Nachrichten mitteilen zu können“, so Stromae. „Ich freue mich darauf, euch alle zu sehen und die Tour mit meinem Team fortzuführen, die mich all diese Jahre unterstützt haben. Passt auf euch auf.“