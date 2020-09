Streik in NRW: Ein Protest trifft nun ausgerechnet DIESE Branche. (Symbolbild)

am 30.09.2020 um 10:22

Streik in NRW: Verdi ruft zu weiterem Protest auf! Jetzt betrifft es ausgerechnet DIESE Branche

NRW. Nächster Streik in NRW!

Am Dienstag legte der von Verdi aufgerufene Warnstreik große Teile des öffentlichen Nahverkehrs lahm. Für Mittwoch hat Verdi erneut zu einem Protest aufgerufen. Dieses Mal trifft es ausgerechnet DIESE Branche.

Streik in NRW: Verdi bestreikt ausgerechnet DIESE Branche

Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes fordern schon länger bessere Arbeitsbedingungen und legen dafür jetzt für 24 Stunden ihre Arbeit nieder. Am Mittwoch betrifft der Streik in NRW allerdings das Gesundheitswesen - und das gerade in Zeiten der Corona-Pandemie.

+++ NRW: Mann geht über Straße, dann geht der Ärger los – „Wie asozial ist das?“ +++

Ab 6 Uhr morgens wollten Mitarbeiter in zahlreichen Kliniken ihre Arbeit niederlegen. Konkret betroffen sind einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur die kommunalen Kliniken in Dortmund, Köln und Ostwestfalen sowie die psychiatrischen Kliniken der Landschaftsverbände.

Insgesamt beteilige sich Personal in 20 Einrichtungen, wobei voraussichtlich jeweils 50 bis mehrere Hundert Beschäftigte an dem Streik beteiligt sind. Um die Corona-Pandemie zu berücksichtigen, habe man dabei aber Notdienst-Vereinbarungen getroffen.

Verdi fordert Lohnerhöhung

Verdi fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigte beim Bund und bei den Kommunen eine Gehaltserhöhung um 4,8 Prozent. In der Summe sollen es mindestens 150 Euro sein. Zudem fordert die Gewerkschaft eine Anhebung der Azubi-Vergütung um 100 Euro. Die Verbesserungen seien dringend nötig, um die Berufe im Gesundheitswesen attraktiv zu machen, heißt es.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Weiterhin will Verdi eine Pflegezulage von 300 Euro, eine bessere Bezahlung im Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Begrenzung der Arbeitszeit im Rettungsdienst auf 45 Stunden pro Woche erreichen. (dpa, nk)

