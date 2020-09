Streik in NRW: Sämtliche Städte werden von dem Warnstreik betroffen sein. (Symbolbild)

am 28.09.2020 um 18:30

Streik-Chaos in NRW: Verdi zeigt Härte! DARAUF musst du dich Dienstag einstellen

NRW. Bereits vergangene Woche war es zu Streiks im öffentlichen Dienst gekommen. Mitarbeiter von Kitas, Krankenhäusern sowie des Strom- und Wasserversorgers Rheinenergie hatten ihre Arbeit niedergelegt. Jetzt steht der nächste Streik in NRW bevor.

Am Dienstag sollen weitere Bereiche des öffentlichen Dienstes ihre Arbeit niederlegen. Das musst du zum Verdi-Streik wissen.

Verdi-Streik in NRW: Das musst du am Dienstag wissen

Wer am Dienstag ein öffentliches Verkehrsmittel im Nahverkehr benutzen möchte, der sollte sich vorab darüber informieren, ob dieses fährt. Denn Verdi hat für den öffentlichen Nahverkehr zu einem Streik in NRW aufgerufen.

Demnach wird ein flächendeckender und ganztägiger Warnstreik stattfinden, sodass Bus- und Bahnfahrer mit erheblichen Einschränkungen rechnen müssen. Diese NRW-Städte sind unter anderem betroffen:

Dortmund: Der Nahverkehr wird von circa 3.30 Uhr bis circa 1.30 Uhr am Mittwoch komplett still liegen

Der Nahverkehr wird von circa 3.30 Uhr bis circa 1.30 Uhr am Mittwoch komplett still liegen Köln: Ab Dienstag 3 Uhr wird für 24 Stunden keine Stadtbahn fahren, es werden nur Busse fahren, die durch Subunternehmer durchgeführt werden

Ab Dienstag 3 Uhr wird für 24 Stunden keine Stadtbahn fahren, es werden nur Busse fahren, die durch Subunternehmer durchgeführt werden Bochum: Alle Bus- und Bahnfahrten werden von Betriebsbeginn bis -ende ausfallen; das betrifft auch Fahrten durch Fremdunternehmen. Die Kundencenter werden ebenso geschlossen sein.

Alle Bus- und Bahnfahrten werden von Betriebsbeginn bis -ende ausfallen; das betrifft auch Fahrten durch Fremdunternehmen. Die Kundencenter werden ebenso geschlossen sein. Essen und Mülheim: Die Ruhrbahn wird voraussichtlich von Betriebsbeginn bis -ende bestreikt

Die Ruhrbahn wird voraussichtlich von Betriebsbeginn bis -ende bestreikt Duisburg: Alles Bus- und Bahnfahrten werden ausfallen, das Kundencenter im Duisburger Hauptbahnhof wird von dem Streik nicht betroffen sein

Alles Bus- und Bahnfahrten werden ausfallen, das Kundencenter im Duisburger Hauptbahnhof wird von dem Streik nicht betroffen sein Oberhausen: Ab etwa 4 Uhr wird der öffentliche Nahverkehr stillliegen. Die Buslinien SB 97, 952, 953, 957 und 961, die von Subunternehmern gefahren werden, werden planmäßig fahren. Zwischen dem Hauptbahnhof Oberhausen und dem Bahnhof Sterkrade wird ein Grundangebot für Fahrgäste aufrechterhalten. Die drei Kundencenter werden planmäßig geöffnet sein.

Achtung! Am Dienstag, 29. September 2020 ist mit Streik zu rechnen.

Mehr dazu hier: https://t.co/xxlcCjQcg4 pic.twitter.com/nvBOb9qVMK — Ruhrbahn GmbH (@ruhrbahn) September 25, 2020

Mega-Warnstreik in NRW: Verdi fordert verbesserte Arbeitsbedingungen

Der Warnstreik soll den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, nachdem sich diese gegen die Aufnahme von Tarifverhandlungen ausgesprochen hätten, hieß es am Freitag. In NRW gehe es um die Arbeitsbedingungen von 30.000 Beschäftigten.

Verdi verlangt bundesweit einheitliche Regelungen unter anderem beim Ausgleich von Überstunden und den Zulagen für Schichtdienste. Auf Länderebene wird zudem laut Verdi über Verbesserungen im Bereich der Arbeitszeitregelungen und der Eingruppierung verhandelt. In NRW gehe es dabei um die Arbeitsbedingungen von 30.000 Beschäftigten.

Nicht am Warnstreik teilnehmen würden Beschäftigte der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft, der Bahnen der Stadt Monheim und der Stadtwerke Gütersloh. Vereinzelt würden auch Beschäftigte des privaten Omnibusgewerbes in NRW die Arbeit niederlegen, kündigte Verdi an. (dpa, nk)