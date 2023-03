Streiks in NRW nehmen kein Ende – Busfahrer bringt nun die Hiobsbotschaft: „Es kommt noch mehr“

Der Bahnstreik in NRW und in weiteren Bundesländern trifft ganz besonders das Ruhrgebiet. In Essen, Duisburg, Mülheim, Dortmund und Oberhausen stehen die Busse und Straßenbahnen am Freitag, den 3. März, still. Die Fahrer sind entweder zum Streik in den Betriebshöfen oder auf Demonstrationen in den Innenstädten.

Schon am Montag (27. Februar) und am Dienstag (28. Februar) hatte die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen. Thomas Krax aus Herne (NRW) ist Busfahrer und ebenfalls in der Gewerkschaft. Im Gespräch mit DER WESTEN kündigt er an, dass der Streik am Freitag längst nicht der letzte sein wird.

Bahnstreik in NRW: „Jede Woche ein Tag“

Thomas Krax ist 56 Jahre alt und arbeitet seit 15 Jahren als Busfahrer in Herne. Am Freitag wird ebenfalls die Straßenbahn Herne–Castrop-Rauxel (HCR) bestreikt. Er wäre selbst dabei, läge er nicht gerade mit einer gebrochenen Schulter im Krankenhaus. Der Arbeitsunfall hält ihn jedoch nicht davon ab, im Herzen beim Streik dabei zu sein. So schicken ihm Kollegen Videos und Informationen durch.

Eine davon dürfte vor allem Pendler aufhorchen und stöhnen lassen. „Es kommen noch mehr Streiks“, weiß das Gewerkschaftsmitglied aus sicherer Quelle. „In jeder Woche ein Tag“ – und das bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 27. März. Eventuell könnten die Streiks dann auch länger als einen Tag andauern. „Das ist schon fast sicher.“

Busfahrer beklagt fehlenden Nachwuchs

Mal ganz abgesehen von der geforderten Lohnerhöhung, hat der Busfahrer eine persönliche Motivation zu streiken. Als Ausbilder der Neuzugänge bemerkt er schon längere Zeit, dass der Nachwuchs fehlt. „Es kommen keine neuen Mitarbeiter“, beschwert er sich. Welche zu finden sei „unwahrscheinlich schwer“. Gleichzeitig gehen viele Kollegen in Rente oder werden krank und fallen aus. Folglich wächst die Belastung für die Übrigen.

„In 20 Jahren Sparkurs ist fast ein Fünftel der Beschäftigten abgebaut worden. Gleichzeitig ist die Verkehrsleistung stetig gestiegen. Wer heute im ÖPNV arbeitet, tut dies am Rande der Belastungsgrenze. Schon heute fehlen mehr als 15.000 Beschäftigte.“ Andrea Becker, Landesfachbereichsleiterin Öffentliche und private Dienstleistungen, Sozialversicherung und Verkehr von Verdi

Mit dem 4-Schicht-System (Früh, Mittag, Spät und Nacht) sei der Job zudem äußert unattraktiv für Familien. „Meine Kollegen sehen manchmal ihre Kinder oder Partner eine ganze Woche nicht.“ Dann noch jeden Tag andere Arbeitszeiten, nur alle zwei Wochen das Wochenende frei – kein Wunder, dass wenige diesen Job machen wollen.

Zu dem Fachkräftemangel, den viele Branchen spüren, kommt dann auch noch die geplante Verkehrswende, der Ausbau des ÖPNV, das 49-Euro-Ticket… „Das ist ja alles gut, aber wie soll das funktionieren?“, fragt sich der Herner. Denn der Verkehr wird ja nicht weniger, nur müssten immer weniger Beschäftigte ihn bewältigen.

Bahnstreiks in NRW: Gewerkschaft fordert mehr Geld

Und dann ist da noch das Thema Lohn. 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro mehr fordert die Verdi. Auch Krax würde sich das wünschen, zumindest für die unteren Lohngruppen 1-6. „Für alle ist Geld da, aber nicht für uns Busfahrer.“ Das mache den Beruf für Einsteiger noch weniger attraktiv.

Unter seinen Kollegen merkt er, dass die Bereitschaft zum Streiken sehr hoch ist. „Die sind fest entschlossen. Jetzt muss was passieren!“ Für einen positiven Ausgang der nächsten Tarifrunde Ende März hegt er allerdings wenig Hoffnung. „Ich wünsche mir das natürlich, aber glaube nicht daran.“