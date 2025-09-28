OB-Stichwahl in NRW live – alle Ergebnisse im Überblick

Die Kommunalwahl in NRW geht in die zweite Runde. Nach dem ersten Wahlgang am 14. September finden am Sonntag (28. September) 147 Stichwahlen in NRW statt.

Weil bei der Kommunalwahl in NRW am 14. September nicht überall eine absolute Mehrheit bei der Wahl zum Oberbürgermeister, Landrat oder Bürgermeister zustande kam, müssen nun jeweils die zwei stärksten Kandidaten nachsitzen. Wir halten dich hier in einem Newsblog über alle Entwicklungen zur Stichwahl in NRW und die Ergebnisse der Oberbürgermeister-Wahlen auf dem Laufenden.

++ Hier kannst du den Newsblog aktualisieren ++

Stichwahl in NRW: Wer macht das OB-Rennen?

Sonntag, 28. September:

18.11 Uhr: In den meisten Städten stehen sich Kandidaten von SPD und CDU gegenüber. Die Ausnahmen:

Bonn (Grüne und CDU)

Duisburg (SPD und AfD)

Düsseldorf (CDU und Grüne)

Gelsenkirchen (SPD und AfD)

Hagen (CDU und AfD)

Köln (Grüne und SPD)

Münster (Grüne und CDU)

Besonders eng dürfte das Rennen auch in Dortmund werden. Dort tritt der amtierende OB Thomas Westphal (SPD) gegen Alexander Kalouti (CDU) an.

18 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen – jetzt startet die Auszählung in NRW. Hier erfährst du gleich die Ergebnisse aller OB-Stichwahlen in NRW.

16.38 Uhr: Den Bochumern geht offenbar die Puste aus. Während in anderen Städten wie Gelsenkirchen (>>>hier mehr dazu) die Wahlbeteiligung um 14.30 Uhr bereits bei 38,34 Prozent lag, waren in Bochum um 15 Uhr laut offiziellen Angaben der Stadt gerade einmal 12,6 Prozent an der Wahlurne, um ihre Stimme abzugeben. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung um diese Zeit bei 20,8 Prozent

11.45 Uhr: Die ersten Zahlen zur Wahlbeteiligung im umkämpften Ruhrgebiet sind da. In Dortmund, wo SPD-Mann Westphal den Platz im Rathaus verteidigen will, sank die Wahlbeteiligung im Vergleich zur letzten Kommunalwahl etwas ab – sie liegt bei etwas über 19 Prozent.

In Gelsenkirchen, wo sich die AfD Chancen auf einen Oberbürgermeister-Posten ausrechnet liegt die Wahlbeteiligung bei über 26 Prozent – mehr als fünf Prozentpunkte mehr als noch bei der Stichwahl 2020. Bemerkenswert: Mehr als drei Viertel dieser Wähler hatten eine Briefwahl beantragt.

8 Uhr: Es ist soweit. Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Fast 150 Stichwahlen in NRW finden heute statt – danach steht fest, wer in NRW künftig Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Landrat wird. Die Wahllokale sind geöffnet!

Freitag, 26. September:

Post-Probleme in Oberhausen

21.45 Uhr: Die Zeit zwischen der Kommunalwahl und der Stichwahl in NRW ist knapp. Beim Versand der Briefwahlunterlagen kommt es auf die Schnelligkeit der Deutschen Post an. Doch in Oberhausen konnte man darauf offenbar nicht bauen. Bis Mittwoch sollen die Unterlagen bei einigen Anwohnenden nicht angekommen sein. Jetzt bleibt den Betroffenen nur noch eine Option. Alles dazu hier >>>

Donnerstag, 25. September:

Wahlbetrug in Köln

18.50 Uhr: Kurz vor der Stichwahl in NRW ist ein Wahlbetrug vom Tag der Kommunalwahl in NRW ans Licht gekommen. Hunderte Briefwahl-Unterlagen in Köln sollen gefälscht worden sein. Hier alle Details >>>

Mittwoch, 24. September:

Schuss vor Stichwahl in NRW

12 Uhr: Erschreckender Vorfall vor den Stichwahlen in NRW. Unbekannte haben auf das Haus von Alexander Biber, amtierender Bürgermeisters der Stadt Troisdorf, geschossen. Der CDU-Politiker tritt am Sonntag bei der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters gegen den SPD-Kandidaten René Wirtz an. Nach dem Schuss auf sein Schlafzimmer-Fenster steht der 41-Jährige unter Polizeischutz. Mehr dazu hier >>>

Dienstag, 23. September:

Panne vor Stichwahl im Ruhrgebiet

11.35 Uhr: Schon im Vorfeld der Kommunalwahl kam es in einigen NRW-Städten zu der ein oder anderen Panne. Und auch vor der Stichwahl ist es passiert. In Hagen ist bei hunderten Briefwahlunterlagen versehentlich ein zweiter Stimmzettel beigelegt worden. Welche Folgen das hat, liest du hier >>>

Montag, 22. September:

Keine neue Wahlbenachrichtigung für Stichwahl

16.30 Uhr: Eine neue Wahlbenachrichtigung wird es zur Stichwahl in NRW nicht geben. Stattdessen gilt die ursprüngliche Wahlbenachrichtigung auch am kommenden Sonntag. Solltest du sie verloren haben, so hast du nach Angaben des NRW-Innenministeriums folgende Alternative: „Wer seine Wahlbenachrichtigung nicht mehr hat, kann mit dem Personalausweis, Reisepass oder als Unionsbürger mit einem Identitätspapier zur Wahl gehen.“

In welchen Städten kommt es zur OB-Stichwahl?

12 Uhr: Im ersten Wahlgang konnten sich in NRW lediglich zwei Oberbürgermeister direkt durchsetzen. So verteidigte der langjährige Herner OB Frank Dudda (SPD) das Rathaus in der Ruhrpott-Stadt. In Hamm blieb Marc Herter (SPD) im Amt.

Mehr Themen:

In allen anderen 21 kreisfreien Städten konnte keiner der Kandidaten die nötigen 50 Prozent der Wahlberechtigten von sich überzeugen. Und so kommt es am Sonntag in folgenden Großstädten zur OB-Stichwahl: