OB-Stichwahl in NRW live – alle Ergebnisse im Überblick

Die Kommunalwahl in NRW geht in die zweite Runde. Nach dem ersten Wahlgang am 14. September finden am Sonntag (28. September) 147 Stichwahlen in NRW statt.

Wenn bei der Kommunalwahl in NRW am 14. September keine absolute Mehrheit bei der Wahl zum Oberbürgermeister, Landrat oder Bürgermeister zustande kam, müssen nun jeweils die zwei stärksten Kandidaten nachsitzen. Wir halten dich hier in einem Newsblog über alle Entwicklungen zur Stichwahl in NRW und die Ergebnisse der Oberbürgermeister-Wahlen auf dem Laufenden.

Stichwahl in NRW: Wer macht das OB-Rennen?

++ Kurz vor Stichwahl Kufen – Klewin: Stadt Essen macht Panne in vier Wahlbezirken öffentlich ++

Montag, 22. September:

Keine neue Wahlbenachrichtigung für Stichwahl

16.30 Uhr: Eine neue Wahlbenachrichtigung wird es zur Stichwahl in NRW nicht geben. Stattdessen gilt die ursprüngliche Wahlbenachrichtigung auch am kommenden Sonntag. Solltest du sie verloren haben, so hast du nach Angaben des NRW-Innenministeriums folgende Alternative: „Wer seine Wahlbenachrichtigung nicht mehr hat, kann mit dem Personalausweis, Reisepass oder als Unionsbürger mit einem Identitätspapier zur Wahl gehen.“

In welchen Städten kommt es zur OB-Stichwahl?

12 Uhr: Im ersten Wahlgang konnten sich in NRW lediglich zwei Oberbürgermeister direkt durchsetzen. So verteidigte der langjährige Herner OB Frank Dudda (SPD) das Rathaus in der Ruhrpott-Stadt. In Hamm blieb Marc Herter (SPD) im Amt.

In allen anderen 21 kreisfreien Städten konnte keiner der Kandidaten die nötigen 50 Prozent der Wahlberechtigten von sich überzeugen. Und so kommt es am Sonntag in folgenden Großstädten zur OB-Stichwahl: