Stichwahlen in NRW: In diesen Großstädten wird es heute extrem spannend

Hochspannung an Rhein und Ruhr, vom Lipper Land bis nach Westfalen: Am Sonntag (27. September) findet die zweite Runde der NRW-Kommunalwahlen statt. In fast allen Großstädten in NRW gibt es offene OB-Stichwahlen.

Insgesamt findet in 128 Kommunen in NRW am Sonntag eine Stichwahl statt. Darunter auch in Köln, Düsseldorf und Dortmund. Wir berichten in diesem News-Ticker den ganzen Tag über die aktuellen Ereignisse, Ergebnisse und Reaktionen.

Stichwahl in NRW: Spannende zweite Runde der Kommunalwahl startet

Genau zwei Wochen nach der NRW-Kommunalwahl öffnen um 8 Uhr die Wahllokale für die Stichwahlen. Millionen Bürgerinnen und Bürger nutzen vorab bereits die Möglichkeit einer Briefwahl. In 15 kreisfreien Großstädten gibt es Duelle um die Oberbürgermeister-Posten, zudem in elf Kreisen um die Landratsämter. In mehr als 100 kleineren kreisangehörigen Städten stehen noch Bürgermeister-Stichwahlen an.

Zu einer Stichwahl kommt es überall dort, wo kein Bürgermeister- oder Landrat-Kandidat im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen konnte. Dass es überhaupt Stichwahlen gibt, hatte erst der Verfassungsgerichtshof in Münster ermöglicht. Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte die Stichwahlen für Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gesetzlich abgeschafft, aber das oberste Gericht kassierte das umstrittenen Gesetz nach einer Klage der Opposition.

Stichwahlen in NRW: Brisante Oberbürgermeister-Duelle in Düsseldorf und Dortmund

Besonders brisant wird es für die SPD in Düsseldorf und Dortmund. Dort gehen SPD-Kandidaten gegen CDU-Bewerber in die Stichwahlen. In Düsseldorf muss Amtsinhaber Thomas Geisel zittern, er liegt nach der ersten Runde klar hinter CDU-Herausforderer Dr. Stephan Keller und die Grünen geben sich neutral ohne Wahlempfelung.

Auch in Dortmund ließen die Grünen die Sozialdemokraten hängen, mehr noch: Sie empfehlen in der Westfalen-Metropole die Wahl von CDU-Kandidat Andreas Hollstein. Dortmund, die so bezeichnete „Herzkammer der Sozialdemokratie“, könnte erstmals seit dem Krieg an die CDU gehen.

Mit Siegen in Düsseldorf und Dortmund will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der sich um den CDU-Bundesvorsitz bewirbt, beweisen, dass seine Partei auch in NRW-Großstädten gewinnen kann. In Essen hatte CDU-Stadtoberhaupt Thomas Kufen sein Amt schon im ersten Wahlgang verteidigt.

NRW-Kommunalwahl 2020

Klarer Gewinner der NRW-Kommunalwahlen 2020 vor den Stichwahlen sind die Grünen. Landesweit holten sie 20 Prozent und damit 8,3 Prozentpunkte mehr als 2014.

Die CDU holte bei den Wahlen zu den Stadträten und Kreistagen 34,3 Prozent und blieb NRW-weit stärkste Kraft. Allerdings verloren die Christdemokraten 3,2 Prozentpunkte.

Für die SPD ging es deutlich nach unten: Minus 7,1 Prozentpunkte auf nur noch 24,3 Prozent.

Die FDP konnte sich leicht auf 5,6 Prozent verbessern, die Linke schrumpfte etwas auf 3,8 Prozent.

Die AfD verdoppelte zwar ihr Stimmergebnis auf 5 Prozent, blieb aber weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurück.

OB-Stichwahlen in NRW: Die SPD kämpft um Ruhrgebietsstädte

Neben Dortmund kommt es für die SPD darauf an, die Spitzenposten in den Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen und Mülheim/Ruhr zu halten.

Ein roter Hoffnungsschimmer ist Hamm in Westfalen: Dort hat der SPD-Landtagsabgeordnete Marc Herter im ersten Wahlgang überraschend die meisten Stimmen gewonnen und den NRW-weit dienstältesten Oberbürgermeister, den CDU-Mann Thomas Hunsteger-Petermann, in die Stichwahl gezwungen.

In Oberhausen rechnen sich die Sozialdemokraten Chancen aus, den OB-Posten von der CDU zurückzuerobern. In Bielefeld will SPD-Amtsinhaber Pit Clausen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gewinnen.

Grüne wollen Stichwahlen in Bonn, Münster, Aachen und Wuppertal gewinnen

In anderen großen Kommunen gibt es dagegen Duelle zwischen den Grünen und der CDU. In Bonn, Münster, Aachen und Wuppertal könnte es nach den Stichwahlen erstmals grüne Stadtspitzen geben. Auch in Köln mischen die Grünen stark mit, wird doch die parteilose Amtsinhaberin Henriette Reker von ihnen unterstützt und gilt als Favoritin in der Stichwahl gegen SPD-Mann Andreas Kossiski.

Die Grünen, sowieso schon landesweit Gewinner der NRW-Kommunalwahl 2020, könnten damit ihre Triumphe perfekt machen und sich endgültig als große dritte Partei im Bundesland etablieren.

Stichwahlen in NRW: Corona-Maske, Wahlbenachrichtung und Personalausweis

Alle, die nicht die Briefwahl genutzt haben, können am 27. September 2020 im Zeitraum zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme im Wahllokal abgeben. Dazu sucht man einfach wieder das Wahllokal auf, in dem man bereits im ersten Wahlgang der NRW-Kommunalwahl abgestimmt hat. Wer die Wahlbenachrichtigung in der Zwischenzeit weggeworfen, verlegt oder verloren hat, kann trotzdem wählen gehen. Nötig ist dafür lediglich der Personalausweis oder Reisepass.

Wie am 13. September 2020 sollen die Wählerinnen und Wähler als Schutzmaßnahme vor dem Coronavirus einen eigenen Stift mitbringen. Außerdem gilt Maskenpflicht im Wahllokal. (dpa/mag)