Stichwahlen in NRW: DIESES Ergebnis dürfte Armin Laschet besonders freuen ++ Gelsenkirchen und Dortmund bleiben rot ++ Skurrile Kugelschreiber-Aktion in Bonn

Hochspannung an Rhein und Ruhr, vom Lipper Land bis nach Westfalen: Am Sonntag fand die zweite Runde der NRW-Kommunalwahlen statt. In fast allen Großstädten in NRW gibt es offene OB-Stichwahlen.

Die Wahllokale sind nun geschlossen, die Auszählung läuft. Insgesamt fand in 128 Kommunen in NRW am Sonntag eine Stichwahl statt. Darunter auch in Köln, Düsseldorf und Dortmund.

Doch auch die Ergebnisse in den „kleineren“ NRW-Städten sind spannend. So zeichnet sich im gebeutelten Corona-Hotspot Hamm ein Machtwechsel ab. Der NRW-weit dienstältesten Oberbürgermeister, CDU-Mann Thomas Hunsteger-Petermann, konnte mit seinem Krisenmanagement nicht stark punkten. Alles spricht für einen Wahlsieg seines SPD-Herausforderers Marc Herter.

Wir berichten in diesem News-Ticker über die aktuellen Ergebnisse und Reaktionen in ganz NRW.

Sonntag, 27. September

19.15 Uhr: Auch Dortmund bleibt Rot: Es gab KEINEN Herzinfarkt in der sogenannten „Herzkammer der Sozialdemokratie“. Bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister hat SPD-Kandidat Thomas Westphal mit 52,0 Prozent gewonnen, wie die Stadt nach Auszählung aller Stimmen am Sonntag mitteilte. CDU-Herausforderer Andreas Hollstein kam auf 48,0 Prozent.

19.11 Uhr: Das Rathaus in Gelsenkirchen behält eine rote Führung: Bei der Stichwahl am Sonntag wurde Stadtdirektorin Karin Welge (57) von der SPD zur neuen Oberbürgermeisterin gewählt. Sie erhielt 59,4 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Sonntagabend im Internet nach Auszählung aller Stimmbezirke mitteilte. Welge hatte auch schon nach der ersten Runde am 13. September mit 40,4 Prozent deutlich vorn gelegen. Der CDU-Kandidat, Rechtsanwalt Malte Stuckmann (42), kam auf 40,6 Prozent - nach 25,1 Prozent vor zwei Wochen. Die Wahlbeteiligung war gering: Nur 26,6 Prozent der wahlberechtigen Gelsenkirchener gingen erneut an die Urne.

Der bisherige Oberbürgermeister Frank Baranowski (SPD, 58) hatte das Amt seit 2004 inne. Er war nicht wieder angetreten.

>>> Hier geht's zum Ticker zur OB-Wahl in Gelsenkirchen

19.02 Uhr: MACHTWECHSEL in der Landeshauptstadt. OB Thomas Geisel (SPD) gestand seine Niederlage ein und gratulierte dem neuen CDU-Bürgermeister Stephan Keller (CDU) im WDR. Das dürfte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ganz besonders freuen.

18.54 Uhr: In Mülheim hat OB-Kandidat Marc Buchholz (CDU) die Nase vorn. 138 von 148 sind ausgezählt. Der CDU-Amtsinhaber kommt auf 56,76 Prozent. Herausforderin Monika Griefhahn von der SPD liegt bei 43,24 Prozent. Laut NRZ.de ist er siegessicher: „Ich freue mich, dass ich jetzt fünf Jahre als OB für die Menschen arbeiten kann“, sagt der CDU-Kandidat und bedankt sich für die Unterstützung der Grünen.

18.42 Uhr: In Hamm stehen aktuell 2700 Menschen unter Corona-Quarantäne. OB Hunsteger-Petermann (CDU) verhängte strenge Auflagen, denn Hamm ist nach einer ausufernden Hochzeit Corona-Hotspot. Das scheint ihm für die Wahl wenig zu nützen. In Hamm zeichnet sich deutlich ein Machtwechsel in Richtung SPD ab. Herausforderer Herter von der SPD liegt nach Auszählung von 138 von 174 Bezirken mit 65,34 Prozent vorne. Hunsteger-Petermann kommt nur auf 34,66 Prozent!

18.41 Uhr: Bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister von Wuppertal lag Amtsinhaber Andreas Mucke (SPD) nach der Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmbezirke vorn. Mucke kam auf 52,4 Prozent, sein Herausforderer, Uwe Schneidewind (54/Grüne), kam auf 47,6 Prozent. Schneidewind, langjähriger Chef des renommierten Wuppertaler Klima-Instituts, trat als gemeinsamer Kandidat von Grünen und CDU an

18.40 Uhr: Im Stichwahl-Duell in Dortmund hat nach vorläufigem Stand der SPD-Bewerber Thomas Westphal knapp die Nase vorn. Nach Auszählung von mehr als 550 von 671 Stimmbezirken kommt der Sozialdemokrat auf etwa 52 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Andreas Hollstein von der CDU liegt mit etwas unter 48 Prozent hinten.

18.39 Uhr: Im Bonner Rathaus zeichnet sich ein historischer Machtwechsel ab: Nach Auszählung der Hälfte aller Stimmbezirke bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister lag die Grünen-Kandidatin Katja Dörner mit knapp 57 Prozent vor Amtsinhaber Ashok-Alexander Sridharan (CDU), wie die Stadt Bonn am Sonntagabend auf ihrer Internetseite mitteilte. Es wäre das erste Mal, dass die Grünen einen OB-Sessel in NRW erobern.

18.38 Uhr: In diesen Städten ist die Stichwahl besonders spannend:

18.31 Uhr: Die Stadt Dortmund hat einen Tweet zu den ersten Ergebnissen veröffentlicht.

18.27 Uhr: In Aachen zeigt sich bei den ersten Ergebnissen ein leichter Trend in Richtung Grün. Die genauen Zahlen findest du hier: Stichwahl in Aachen: Weiteres schwarz-grünes Duell - hier geht's zu unserem Newsticker ›

18.26 Uhr: In einem Bonner Wahllokal wurden Wählern, die einen eigenen Stift vergessen hatten, laut „General-Anzeiger“ Kugelschreiber mit einer Kneifzange gereicht.

18.23 Uhr: In Düsseldorf sorgte der Stichwahl-Zettel für Verwunderung in den Sozialen Medien, da dort bei dem Kästchen für die CDU zu lesen war „Stephan Keller Stadtdirektor Düsseldorf“. Tatsächlich ist er das aber in Köln. Die Auflösung: Das Wort Düsseldorf - in der nächsten Zeile - bezog sich auf seinen Wohnort. Ein Fehler lag hier nicht vor.

18.12 Uhr: Auf den Seiten der NRW-Städte und Kreise werden nun die ersten Ergebnisse veröffentlich. Doch es sind noch nicht genügend Ergebnisse ausgezählt, um eine verlässliche Aussage zu treffen. Beispiel Hamm: Hier wurden erst 13 von 174 Ergebnissen ausgezählt.

18:00 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen! Nun kann die Auszählung beginnen.

17.55 Uhr: In Düsseldorf - wo keine Zahlen erhoben wurden - seien die Wahllokale „gut besucht“ gewesen, sagte ein Sprecher der Stadt. „Viele gelbe Wahlbriefe sind auch noch durch die bis heute Morgen eröffnete Einwurfmöglichkeit bei den Bürgerbüros und den Bezirksverwaltungsstellen derzeit auf dem Weg ins Wahlamt.“

17.53 Uhr: Lange Schlangen wie am Wahltag vor zwei Wochen gab es heute nicht. In Köln lag die Wahlbeteiligung um 17.00 Uhr bei 31,4 Prozent. Bei der OB-Wahl 2015 - eine Stichwahl gab es damals nicht - habe der Wert um die gleiche Uhrzeit bei 35,7 Prozent gelegen, bei der Wahl vor zwei Wochen zur gleichen Zeit sogar bei 50,6 Prozent, wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilte.

Dortmund meldete am Sonntag mit Stand 17.00 Uhr eine Wahlbeteiligung von 19,4 Prozent - 2,3 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2014 um diese Uhrzeit.

18 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen. In Kürze soll es die ersten Ergebnisse geben.

17.38 Uhr: In weniger als einer halben Stunde schließen die Wahllokale. Dann soll es auch die ersten Ergebnisse der OB-Wahlen geben.

16.47 Uhr: Auch bei der Stichwahl in Emsdetten (Münsterland) ist heute alles anders. In der von einem Corona-Ausbruch bei einem Geflügelverarbeiter betroffenen Stadt im Kreis Kreis Steinfurt ist die öffentliche Ergebnispräsentation der Bürgermeister-Stichwahl am heutigen Sonntag abgesagt worden. „Auch wenn wir die Corona-Infektionen sehr auf die Beschäftigen von Allfrisch eingrenzen können, ist es derzeit einfach nicht die Zeit für eine öffentliche Veranstaltung“, sagte Bürgermeister Georg Moenikes (CDU), der selbst nicht mehr zur Wahl antritt. Er habe sich mit den beiden Stichwahlkandidaten darüber verständigt.

16.35 Uhr: Hamm ist Corona-Hotspot. Doch auch hier gibt es heute eine Stichwahl. Da in Hamm am Sonntag mehr als 2700 Menschen in Quarantäne waren, bot die Stadt zur Stichwahl des Oberbürgermeisters einen besonderen Service an: Mitarbeiter brachten die Briefwahlunterlagen am Wahltag selbst bei Bedarf bei den Betroffenen vorbei - und nahmen den Umschlag auch wieder mit. Wie viele Menschen von dem Angebot Gebrauch machten, blieb zunächst unklar.

16.11 Uhr: Wann kommt es zur Stichwahl? Stichwahlen gibt es überall dort, wo im ersten Durchgang vor zwei Wochen keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen holte. In 15 kreisfreien Städten wird um die Oberbürgermeister-Posten gekämpft und in 11 Kreisen um die Landratsämter. In mehr als 100 kreisangehörigen Städten und Gemeinden stehen Bürgermeister-Stichwahlen an. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Wie lange das Auszählen dauert, ist vielerorts unklar.

15.30 Uhr: In den Großstädten Düsseldorf, Köln und Dortmund stellte man bis Sonntagmittag bei den Stichwahlen zum jeweiligen Oberbürgermeister-Amt eine gute Wahlbeteiligung fest. In Düsseldorf - wo keine Zahlen erhoben wurden - seien die Wahllokale bis zum Mittag „gut besucht“ gewesen, sagte ein Sprecher der Stadt. „Viele gelbe Wahlbriefe sind auch noch durch die bis heute Morgen eröffnete Einwurfmöglichkeit bei den Bürgerbüros und den Bezirksverwaltungsstellen derzeit auf dem Weg ins Wahlamt.“

In Köln lag die Wahlbeteiligung um 13 Uhr bei 16,4 Prozent. Bei der OB-Wahl 2015 - eine Stichwahl gab es damals nicht - habe der Wert um die gleiche Uhrzeit bei 17,1 Prozent gelegen, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Dortmund meldete am Sonntag mit Stand 13 Uhr eine Wahlbeteiligung von 10,2 Prozent - 1,9 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2014 um diese Uhrzeit.

12.52 Uhr: In Dortmund steigt die Beteiligung

Die Stadt Dortmund freut sich über eine höhere Beteiligung im Vergleich zu 2014:

#DOwahl: Um 10:45 Uhr lag die Wahlbeteiligung in den Wahlräumen bei 4,2 Prozent (im Vergleich Stichwahl 2014: 3,5 Prozent). Die Briefwahl ist darin nicht eingerechnet.#kommunalwahl2020 — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) September 27, 2020

Der Unterschied in Krefeld wird größer. Die Wahlbeteiligung um 12 Uhr: 25,83 Prozent; Beteiligung vor 14 Tagen um 12 Uhr: 30,50 Prozent. In Köln haben bisher 12,6 Prozent der 820.527 Wahlbeteiligten ihr Kreuzchen gemacht.

11.26 Uhr: Wahlbeteiligung niedriger

Nach knapp drei Stunden verzeichnen die ersten Wahllokale eine niedrigere Beiteilung als vor zwei Wochen. Die Stadt Krefeld hält auf Twitter fest, dass die Wahlbeteilung um 10 Uhr um 1,61 Prozent gesunken ist:

Aktuelle Infos zur #Wahlbeteiligung bei der #Stichwahl in #Krefeld .

Beteiligung um 10 Uhr: 21,96 Prozent

Beteiligung vor 14 Tagen um 10 Uhr: 23,57 Prozent pic.twitter.com/aAdny7JQ4F — Krefeld (@krefeld) September 27, 2020

In Köln lag die Wahlbeteiligung um 11 Uhr bei gerade einmal 8,6 Prozent. Auch den Wählern fällt dies auf. Auf Twitter teilen sie ihre Beobachtungen:

Oh, dann hab ich mich verspätet und deswegen kommt fast keiner?😉



Nein, #Stichwahl u.a. in #Köln. — 🐼 Pan(da)dora 🏡 ᵗᵒˢˢ ᵃ ᶜᵒⁱⁿ ᵗᵒ ʸᵒᵘʳ ʷⁱᵗᶜʰᵉʳ 🐺 (@Dora_Xplorer_) September 27, 2020

Bei der #Stichwahl zum OB ist weitaus weniger im Wahllokal los als beim letzten Mal. Logisch. Und das Wetter ist auch noch schlechter.

Aber heute gibt es zwei statt einer Kabine, obwohl andersrum besser gewesen wäre, und ich habe meinen eigenen Kugelschreiber dabei. — ☀️🌻🍁 (@Genussgier) September 27, 2020

Stichwahl in NRW: Spannende zweite Runde der Kommunalwahl startet

Genau zwei Wochen nach der NRW-Kommunalwahl öffnen um 8 Uhr die Wahllokale für die Stichwahlen. Millionen Bürgerinnen und Bürger nutzen vorab bereits die Möglichkeit einer Briefwahl. In 15 kreisfreien Großstädten gibt es Duelle um die Oberbürgermeister-Posten, zudem in elf Kreisen um die Landratsämter. In mehr als 100 kleineren kreisangehörigen Städten stehen noch Bürgermeister-Stichwahlen an.

Zu einer Stichwahl kommt es überall dort, wo kein Bürgermeister- oder Landrat-Kandidat im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen konnte. Dass es überhaupt Stichwahlen gibt, hatte erst der Verfassungsgerichtshof in Münster ermöglicht. Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte die Stichwahlen für Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gesetzlich abgeschafft, aber das oberste Gericht kassierte das umstrittenen Gesetz nach einer Klage der Opposition.

Stichwahlen in NRW: Brisante Oberbürgermeister-Duelle in Düsseldorf und Dortmund

Besonders brisant wird es für die SPD in Düsseldorf und Dortmund. Dort gehen SPD-Kandidaten gegen CDU-Bewerber in die Stichwahlen. In Düsseldorf muss Amtsinhaber Thomas Geisel zittern, er liegt nach der ersten Runde klar hinter CDU-Herausforderer Dr. Stephan Keller und die Grünen geben sich neutral ohne Wahlempfelung.

Auch in Dortmund ließen die Grünen die Sozialdemokraten hängen, mehr noch: Sie empfehlen in der Westfalen-Metropole die Wahl von CDU-Kandidat Andreas Hollstein. Dortmund, die so bezeichnete „Herzkammer der Sozialdemokratie“, könnte erstmals seit dem Krieg an die CDU gehen.

Mit Siegen in Düsseldorf und Dortmund will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der sich um den CDU-Bundesvorsitz bewirbt, beweisen, dass seine Partei auch in NRW-Großstädten gewinnen kann. In Essen hatte CDU-Stadtoberhaupt Thomas Kufen sein Amt schon im ersten Wahlgang verteidigt.

NRW-Kommunalwahl 2020

Klarer Gewinner der NRW-Kommunalwahlen 2020 vor den Stichwahlen sind die Grünen. Landesweit holten sie 20 Prozent und damit 8,3 Prozentpunkte mehr als 2014.

Die CDU holte bei den Wahlen zu den Stadträten und Kreistagen 34,3 Prozent und blieb NRW-weit stärkste Kraft. Allerdings verloren die Christdemokraten 3,2 Prozentpunkte.

Für die SPD ging es deutlich nach unten: Minus 7,1 Prozentpunkte auf nur noch 24,3 Prozent.

Die FDP konnte sich leicht auf 5,6 Prozent verbessern, die Linke schrumpfte etwas auf 3,8 Prozent.

Die AfD verdoppelte zwar ihr Stimmergebnis auf 5 Prozent, blieb aber weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurück.

Mehr zu den Ergebnissen hier.

OB-Stichwahlen in NRW: Die SPD kämpft um Ruhrgebietsstädte

Neben Dortmund kommt es für die SPD darauf an, die Spitzenposten in den Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen und Mülheim/Ruhr zu halten.

Ein roter Hoffnungsschimmer ist Hamm in Westfalen: Dort hat der SPD-Landtagsabgeordnete Marc Herter im ersten Wahlgang überraschend die meisten Stimmen gewonnen und den NRW-weit dienstältesten Oberbürgermeister, den CDU-Mann Thomas Hunsteger-Petermann, in die Stichwahl gezwungen.

In Oberhausen rechnen sich die Sozialdemokraten Chancen aus, den OB-Posten von der CDU zurückzuerobern. In Bielefeld will SPD-Amtsinhaber Pit Clausen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gewinnen.

Grüne wollen Stichwahlen in Bonn, Münster, Aachen und Wuppertal gewinnen

In anderen großen Kommunen gibt es dagegen Duelle zwischen den Grünen und der CDU. In Bonn, Münster, Aachen und Wuppertal könnte es nach den Stichwahlen erstmals grüne Stadtspitzen geben. Auch in Köln mischen die Grünen stark mit, wird doch die parteilose Amtsinhaberin Henriette Reker von ihnen unterstützt und gilt als Favoritin in der Stichwahl gegen SPD-Mann Andreas Kossiski.

Die Grünen, sowieso schon landesweit Gewinner der NRW-Kommunalwahl 2020, könnten damit ihre Triumphe perfekt machen und sich endgültig als große dritte Partei im Bundesland etablieren.

Stichwahlen in NRW: Corona-Maske, Wahlbenachrichtung und Personalausweis

Alle, die nicht die Briefwahl genutzt haben, können am 27. September 2020 im Zeitraum zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme im Wahllokal abgeben. Dazu sucht man einfach wieder das Wahllokal auf, in dem man bereits im ersten Wahlgang der NRW-Kommunalwahl abgestimmt hat. Wer die Wahlbenachrichtigung in der Zwischenzeit weggeworfen, verlegt oder verloren hat, kann trotzdem wählen gehen. Nötig ist dafür lediglich der Personalausweis oder Reisepass.

Wie am 13. September 2020 sollen die Wählerinnen und Wähler als Schutzmaßnahme vor dem Coronavirus einen eigenen Stift mitbringen. Außerdem gilt Maskenpflicht im Wahllokal. (dpa/mag/ldi)