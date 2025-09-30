Kehrtwende nach Wahlpanne in NRW-Stadt: Hauchdünne Entscheidung – jetzt herrscht Gewissheit

Am Sonntag (28. September) war Stichwahl-Tag in NRW. In einigen Städten wurde das Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters zu einem regelrechten Krimi. Besonders prägend sind die Bürgermeisterwahlen in kleineren Städten, wo jeder einzelne Bürger eine größere Gewichtung hat. Die jüngste Stichwahl in Datteln zählt zu diesen besonderen Fällen. Mit einem hauchdünnen Ergebnis wurde deutlich, wie komplex und entscheidend der Umgang mit Fehlern und Nachzählungen sein kann.

Jetzt ist offiziell: André Dora von der SPD bleibt Bürgermeister von Datteln, das berichtet die „WAZ“ am Dienstagabend (30. September) nachder öffentlichen Sitzung des

Wahlausschusses. Nach einer Neuauszählung setzte sich Dora mit nur fünf Stimmen Vorsprung (5855 Stimmen) knapp gegen den CDU-Kandidaten André Tost (5850 Stimmen) durch. Zunächst sah es am Wahlabend so aus, als ob Tost mit drei Stimmen vorne liege. Doch Unregelmäßigkeiten führten zu einer erneuten Prüfung und schließlich zur Korrektur des Ergebnisses.

Knappes Wahlergebnis sorgt für Diskussionen in NRW

Wahlleiter Olaf Stümpel erklärte, dass statistische Auffälligkeiten die Neuauszählung notwendig machten. Besonders das äußerst knappe Ergebnis ließ keine Zweifel zu. Insgesamt wurden zehn Wahlbezirke überprüft, darunter zwei Urnenwahl- und acht Briefwahlbezirke. Bereits eine erste Nachzählung hatte am Montag zehn zusätzliche Stimmen für Dora ergeben. Das trug erheblich zur Veränderung des Ergebnisses bei.

++ Hacker-Angriff auf Kommunalwahl in Münster? Störungen auch im Ruhrgebiet und am Niederrhein ++

Im Wahlbezirk 3, der zur Albert-Schweitzer-Schule gehört, wurden gravierende Abweichungen festgestellt. Thorsten Liebermann, zuständig für Ratsangelegenheiten, führt dies auf ein Versehen zurück: „Wahrscheinlich wurde aus irgendeinem Grund vergessen, zehn Wähler im Wählerverzeichnis abzuhaken.“ Die Nachzählungen ergaben schließlich, dass André Tost zehn Stimmen weniger hatte als zunächst angenommen. Diese Erkenntnisse beeinflussten nicht nur diesen Bezirk, sondern auch das Gesamtergebnis.

Kontrolle und Transparenz sind entscheidend in NRW

Wie die „WAZ“ berichtet, brachten zusätzliche Prüfungen weitere Änderungen mit sich. Eine Stimme für Dora wurde als ungültig gewertet, während Tost eine zusätzliche Stimme erhielt. Auch wurden die Zahlen der ungültigen Stimmzettel genauer ausgewertet. Laut Wahlleiter Olaf Stümpel änderten diese Details jedoch nichts am Endergebnis. Dora siegte mit 50,02 %, Tost erreichte 49,98 %.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Die Stadt Datteln erklärte, dass die Wahlniederschriften sorgfältig geprüft und die Ergebnisse entsprechend korrigiert wurden. Weitere Einzelheiten zum Ablauf und Ergebnis beim Wahlausschuss in Datteln am Dienstagabend kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.