Stichwahl in Köln: Bleibt Reker OB? Die ersten Zahlen sind da – und sprechen eine eindeutige Sprache

DANKE für diese tolle Aufholjagd – jetzt geht es in die STICHWAHL! Meinen ganz herzlichen Dank für eure große Unterstützung und diese tolle Aufholjagd. Die Amtsinhaberin ist innerhalb von zwei Wochen von 61% auf 45% Zustimmung gefallen. Das gibt mir starken Rückenwind für die Stichwahl in zwei Wochen. Die Mehrheit der Kölnerinnen und Kölner hat gegen ein "Weiter so" gestimmt. Diese Stimmung in unserer Stadt ist mit Händen zu greifen. Ich will zusammen mit allen, die gestern ihr Kreuz für Veränderung gemacht haben, den Wechsel für ein besseres Köln schaffen und dafür rund um die Uhr kämpfen. Geben wir nochmal alles, am 27. September zählt es! #koelnwahl2020 #kossiski