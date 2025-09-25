Panne bei Briefwahl kurz vor Stichwahl in Köln – Wählerin erhält 173 Briefe

Kurz vor der Stichwahl in Köln kam es zu einem kuriosen Zwischenfall, der nicht nur die Betroffene, sondern auch die Stadtverwaltung in Erklärungsnot brachte. Eine Kölnerin erhielt plötzlich eine große Menge Wahlunterlagen, die sie nahezu sprachlos machten und zeigen, dass selbst kleine Fehler im System eine große Welle auslösen können.

Eine Frau aus dem Stadtteil Kalk öffnete ihre Haustür und war völlig überrascht: Vor ihr stand eine gelbe Postkiste voller Wahlunterlagen – exakt 173 Stück. Nach einem ersten ungläubigen Blick schaute sie genauer hin. „Ich dachte, das kann nicht wahr sein“, erzählte sie später dem WDR. Zwei Briefe waren korrekt adressiert, einer mit ihrem Namen und einer für ihren Sohn. Doch die anderen 171 Unterlagen waren nicht für Wählerinnen und Wähler aus Köln bestimmt, sondern trugen alle denselben Namen: Max Mustermann.

Fehlerhafte Wahlunterlagen bei der Stichwahl in Köln

Die Kölnerin reagierte umgehend und schrieb eine E-Mail an das Wahlamt, um auf die Panne aufmerksam zu machen. Ein Mitarbeiter der Stadt holte schließlich die 171 fehlerhaften Unterlagen ab. Die Frau nahm es mit Humor: „Da musste ich einmal laut lachen“, sagte sie. Doch solch ein Vorfall, vor allem im Zusammenhang mit der Stichwahl in Köln, löst natürlich auch Besorgnis aus. Könnte dies Einfluss auf den Wahlprozess nehmen? Die Stadt Köln klärte schnell auf: Das Problem lag bei einem externen Druckdienstleister, der für die Produktion der Wahlunterlagen beauftragt worden war.

Der Fehler entstand durch sogenannte Einrichtungsmuster, die eigentlich nur für die Justierung der Druckmaschinen gedacht sind. Diese Muster hätten nicht versendet werden dürfen, landeten aber durch ein Versehen doch in den Briefkästen. Nicht nur die Kölnerin war betroffen: Die Stadt und die Deutsche Post hielten 96 weitere Briefe zurück. Es werde aktuell geprüft, ob noch mehr solcher Fälle auftreten könnten. Für die Stichwahl in Köln wolle man jedoch sicherstellen, dass derartige Fehler künftig ausgeschlossen würden.

Trotzdem verlief die Stichwahl in Köln für die betroffene Frau ohne weitere Probleme. Sie und ihr Sohn warfen ihre Stimmen in die Urne und reisten entspannt in den Urlaub. Sie zeigte sich überzeugt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Max Mustermann 171 Mal im Kölner Wählerverzeichnis steht.“ Wie sie gegenüber dem WDR erzählte, geht sie davon aus, dass der Fehler bei der Druckerei lag, wo die Wahlunterlagen angefertigt werden.

