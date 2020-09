Stichwahl in Bielefeld: Alles offen zwischen Pit Clausen und Ralf Nettelstroth

Kopf-an-Kopf-Rennen im ostwestfälischen Bielefeld: Wie auch bei den vergangenen Kommunalwahlen liegen SPD und CDU eng beisammen. Wer gewinnt nun die OB-Stichwahl? Amtsinhaber Pit Clausen (SPD) tritt gegen CDU-Herausforderer Ralf Nettelstroth an.

Vor der Stichwahl in Bielefeld geht Oberbürgermeister Clausen mit einem Vorsprung von rund zehn Prozent ins Rennen.

--------------------------

Stichwahl in Bielefeld: Ergebnis der OB-Wahl 2020 ab 18 Uhr

Zwischenergebnis der OB-Stichwahl in Bielefeld (0/241 Stimmbezirke ausgezählt)

Pit Clausen (SPD): xx% (Ergebnis im 1. Wahlgang: 39,65%)

Ralf Nettelstroth (CDU): xx% (Ergebnis im 1. Wahlgang: 29,30%)

Wahlbeteiligung: xx% (Wahlbeteiligung im 1. Wahlgang: 53,61%)

--------------------------

27. September 2020: Wer gewinnt die OB-Stichwahl in Bielefeld?

9 Uhr: Seit 8 Uhr können die Bielefelder über ihr Stadtoberhaupt abstimmen. Macht Pit Clausen (SPD) erneut das Rennen - oder gewinnt CDU-Herausforderer Ralf Nettelstroth? Kurz vor der Wahl bekam Clausen nochmal Unterstützung von Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Man habe sich über die Finanzierung des ÖPNV und über die Kasernenstandorte gesprochen. Die Rochdalekaserne soll für die Wohnraumentwicklung freigegeben werden.

CDU-Kandidat Ralf Nettelstroth freut sich dagegen über Wahlkampfhilfe von der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen. „Wir wünschen uns eine aktive Wirtschaftspolitik. In den letzten Jahren sind wir bei dem Thema vom Rathaus nicht auf Händen getragen worden“, kritisiert der IHK-Präsident Meier-Scheuven die Politik der rot-grünen Koalition in Bielefeld.

Stichwahl in Bielefeld: Termin und Oberbürgermeister-Kandidaten

Was macht die Stichwahl in Bielefeld 2020 so spannend?

Schon die Wahlen 2014 und 2009 waren enge Rennen zwischen CDU und SPD. Nun sind die Grünen in der Universitätsstadt nah herangerückt. Im Stadtrat ist die CDU mit 27,5 Prozent die stärkste Kraft, die SPD liegt mit 24,9 Prozent dahinter, deutlich hinzugewinnen konnten die Grünen (22,3 Prozent).

Bei der OB-Wahl sicherte sich Amtsinhaber Pit Clausen im ersten Wahlgang respektable 39,65 Prozent. Er liegt damit rund zehn Prozentpunkte vor Ralf Nettelstroth (CDU). Doch im zweiten Wahlgang geht es wieder bei 0 los. Die SPD ist auf die Unterstützung der Grünen angewiesen, deren Kandidatin Kerstin Haarmann lediglich 12,45 Prozent holen konnte.

Bislang führte die SPD zusammen mit den Grünen und der Ratsgruppe Bürgernähe/Piraten eine Koalition im Stadtrat an. Im neuen Stadtrat läuft es entweder auf ein Jamaika-Bündnis hinaus oder möglicherweise auch Rot-Grün-Rot.

Stichwahl in Bielefeld: Die beiden OB-Kandidaten Pit Clausen und Ralf Nettelstroth

Pit Clausen (SPD): Der amtierende Oberbürgermeister will in seine dritte Amtszeit gewählt werden. Im Jahr 20009 schaffte er es im zweiten Anlauf als OB gewählt zu werden, 2014 verteidigte er sein Amt in der Stichwahl mit 55,9 Prozent. Zum Jura-Studium kam Clausen 1982 nach Bielefeld und sitzt seit 1994 im Rat der Stat. Vor seiner hauptberuflichen politischen Karriere war er Richter an verschiedenen Arbeitsgerichten in NRW. Seit 2016 ist der 58-Jährige zudem Vorsitzender des Städtetages NRW. Er lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft mit Thomas Sopp zusammen.

Heute mit Pit #Clausen in #Bielefeld Rosen verteilt. Doch neben den Geschenken ging es auch um Inhalte. In Bielefeld werden jetzt sonntags alle öffentlichen Turnhallen geöffnet, damit Kinder Sport machen können. Eine von vielen guten Ideen! Deshalb Sonntag Pit Clausen wählen! pic.twitter.com/4qgMM1uePB — Thomas Kutschaty (@thomaskutschaty) September 23, 2020

Ralf Nettelstroth (CDU): Der 56-Jährige ist in Bielefeld geboren, wuchs dort auf und studierte auch hier Rechtswissenschaft. Ebenso wie Clausen wurde er 1994 erstmals in den Rat der Stadt gewählt. Seit 2011 ist er Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten. Von 2012 bis 2017 zog er über die CDU-Landesliste in den Landtag von NRW ein und war dort kommunalpolitischer Sprecher. Mit seiner Frau Ute hat Nettel­stroth zwei Töchter.

--------------------------

Mehr Informationen über Bielefeld:

Mit rund 330.000 Einwohnern ist Bielefeld die größte Stadt in der Region Ostwestfalen-Lippe.

Überregional bekannt ist die Stadt vor allem durch die Universität, die Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel (das größte Sozialunternehmen Europas) und den Fußball-Verein Arminia.

Berühmt ist auch die Urban Legend der satirischen Bielefeld-Verschwörung, wonach es die Stadt gar nicht wirklich gibt.

--------------------------

Wann findet die Stichwahl in Bielefeld statt?

Der Termin der OB-Stichwahl ist der 27. September 2020, also zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang. In der Stichwahl wird entschieden, wer neuer Oberbürgermeister in Bielefeld wird. Die Wahllokale sind dann erneut im Zeitraum zwischen 8 bis 18 Uhr geöffnet.

--------------------------

Mehr zu den OB-Stichwahlen in NRW:

--------------------------

So läuft die Stichwahl in Bielefeld genau ab: Termin, Wahllokale, Wahlbenachrichtigung, Maskenpflicht und eigener Stift

Eine neue Wahlbenachrichtigung wurde nicht verschickt. Alle, die nicht die Möglichkeit einer Briefwahl genutzt haben, können am 27. September mit der Wahlbenachrichtigung vom ersten Wahlgang erneut in ihr Wahllokal gehen. Sollten die Wahlbenachrichtung mittlerweile nicht mehr auffindbar sein, reicht auch ein Ausweisdokument, also der Personalausweis oder Reisepass.

Wie am 13. September 2020 sollen die Wählerinnen und Wähler wegen Corona einen eigenen Stift mitbringen. Außerdem gilt Maskenpflicht im Wahllokal. (mag)