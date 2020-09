OB-Stichwahl in Aachen: Sibylle Keupen kandidiert für die Grünen, Harald Baal für die CDU.

am 24.09.2020 um 22:34

Stichwahl in Aachen: Grüner Triumph bei der Oberbürgermeister-Wahl?

Seit 1946 ist in Aachen klar: Die stärkste Kraft im Stadtrat stellt die CDU. Das blieb zwar auch bei Kommunalwahl 2020 so, aber die Grünen triumphierten. Nun steht die OB-Stichwahl in Aachen an.

Erstmals könnte die Heimatstadt von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ein grünes Stadtoberhaupt bekommen. Die Chancen für die Grünen in der Stichwahl in Aachen stehen gut, ebenso wie in Münster und Bonn.

Stichwahl in Aachen: Termin und die Oberbürgermeister-Kandidaten

Was macht die Stichwahl 2020 in Aachen so spannend?

Die Kommunalwahl 2020 sorgte für ein politisches Erdbeben in der ehemaligen Reichsstadt Aachen. Zwar konnte sich die CDU mit 31,9 Prozent als stärkste Kraft im Stadtrat behaupten, büßte aber mehr als sechs Prozentpunkte ein. Auch die SPD verlor in dieser Größenordnung und landete bei 25,1 Prozent. Große Gewinner des Wahlabends waren die Grünen, die um satte 11,3 Prozentpunkte wuchsen und auf 24,6 Prozent landeten.

Noch viel erstaunlicher war das Ergebnis der Oberbürgermeister-Wahl: Die Kandidatin der Grünen, Sibylle Keupen, räumte ab und erreichte 39 Prozent. Nur knapp kam CDU-Kandidat Harald Baal mit 24,3 Prozent in die Stichwahl. Mathias Dopatka von der SPD fehlten rund zwei Prozentpunkte.

Damit kommt es zu einem grün-schwarzen Duell um die Nachfolge von CDU-Oberbürgermeister Marcel Philipp, der seit 2009 im Amt ist und nicht erneut antrat.

Keupen könnte die erste Oberbürgermeisterin werden – und gleichzeitig auch die erste OB aus dem grünen Lager. Der grüne Wahltriumph wäre perfekt. Andersherum wäre ein CDU-Sieg ein Achtungserfolg für die Christdemokraten, die eine ihrer Hochburgen in einer NRW-Großstadt verteidigen könnten.

Mehr Informationen über Aachen:

Aachen blickt auf eine lange mittelalterliche Geschichte zurück.

Karl der Große machte die Stadt zum Zentrum seines Reiches.

Seit 1950 wird jährlich der Internationale Karlspreis in Aachen verliehen.

Das Wahrzeichen der Stadt ist der Dom, ein UNESCO-Weltkulturerbe.

Berühmt ist Aachen außerdem für die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) und für die lokale Spezialität, die Printen, eine spezielle Lebkuchen-Sorte.

Stichwahl in Aachen: Das sind die beiden OB-Kandidaten Sibylle Keupen und Haral Baal

Sibylle Keupen (Kandidatin der Grünen): Die 56-Jährige stammt aus der Eifel. Zwar steht sie den Grünen nahe, ist aber formell kein Parteimitglied. Das hängt auch mit dem Werk- und Bildungszentrum „Bleiberger Fabrik“ zusammen, das sie vor 25 Jahren gegründet hat und überparteilich führt. Die Diplom-Pädagogin lebt seit 1992 in der Städteregion Aachen. Sie ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Söhne .

Harald Baal (CDU): Der 57-Jährige stammt aus Aachen und studierte auch hier Betriebswirtschaftslehre. Seit 1998 arbeitet der Diplom-Kaufmann als Steuerberater. Im Jahr 1999 wurde Baal erstmals in den Rat der Stadt geählt. Seit 2008 ist er Fraktionsvorsitzender der CDU. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Wann findet die OB-Stichwahl in Aachen statt?

Der Termin der OB-Stichwahl ist der 27. September 2020, also somit genau zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang. Dann wird in einer Stichwahl entschieden, wer neuer Oberbürgermeister in Aachen wird. Die Wahllokale werden erneut zwischen 8 bis 18 Uhr geöffnet sein.

So läuft die Stichwahl in Aachen genau ab: Termin, Wahllokale, Wahlbenachrichtigung, Maskenpflicht und eigener Stift

Alle, die nicht die Briefwahl genutzt haben und lieber in einem Wahllokal abstimmen wollen, können am 27. September 2020 im Zeitraum zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme dort abgeben. Dazu sucht man einfach erneut das Wahllokal auf, in dem man bereits im ersten Wahlgang der NRW-Kommunalwahl abgestimmt hat.

Wer die Wahlbenachrichtigung in der Zwischenzeit weggeworfen oder verloren hat, kann trotzdem wählen gehen. Nötig ist lediglich ein Ausweisdokument zur Identifizierung, wie der Personalausweis oder Reisepass. Wie am 13. September 2020 sollen die Wählerinnen und Wähler als Schutzmaßnahme vor dem Coronavirus einen eigenen Stift mitbringen. Außerdem gilt Maskenpflicht im Wahllokal. (mag)