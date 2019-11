Staumonat November: Warum die Straßen in NRW in diesem Monat so extrem voll sind

Gelsenkirchen. Weniger Licht, Herbstlaub, Regen und Nässe: Der November gilt gemeinhin als unangenehmer Monat. Und das gilt auch für den Straßenverkehr.

Tatsächlich wird es später hell und früher dunkel, die Sonne steht tief; Laub liegt auf den Straßen, Feuchtigkeit in der Luft, und zum Radfahren ist es vielen Menschen einfach zu kalt im November.

Staumonat November: Das ist der Grund für die vielen Staus

Laut ADAC war 2018 der Monat mit den meisten Staus eindeutig der November, bestätigt der ADAC. Der Verkehr staute sich in diesem Monat in NRW auf rund 57.000 Kilometer.

Besonders voll waren wie in den Vorjahren wieder die A1, die A40, die A3 und die A46.

Auch Straßen.NRW bestätigt, dass der November zu den stauintensivsten des Jahres gehört. Das liegt auch daran, dass kaum noch jemand Urlaub hat und alle zur Arbeit fahren.

Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin von Straßen.NRW, erklärt: „ Aufgrund des schlechteren und kälteren Wetters nimmt der Radverkehr ab, und die Menschen haben zudem weniger Lust, am zugigen Bahnsteig zu warten. Der Verkehr nimmt also zu."

Besonders zu Stichzeiten sind die Straßen voller

Mehr Verkehr führt auch zu mehr Stau - klingt logisch, gilt aber nicht für den durchschnittlichen Verkehr im Laufe eines Tages. „Tatsächlich ist es so, dass es im Berufsverkehr voller ist als normal“, so Sauerwein-Braksiek. Zwischen 6.30 und 9 Uhr am Morgen sowie zwischen 15.30 und 18 Uhr am Abend staut sich der Verkehr also durchaus mehr als zu anderen Jahreszeiten.

Das gilt insbesondere in Nordrhein-Westfalen, wo das Autobahnnetz dicht und die Anzahl der Pendler hoch ist. Wer also nur zu diesen Zeiten unterwegs ist, bekommt den Eindruck, als sei im November mehr los auf den Straßen von NRW.

Schlechte Sicht ist ein weiterer Grund für den Eindruck von viel Stau

Und noch ein weiterer Umstand vermittelt den Eindruck zunehmender Staugefahr im November: Die Sichtverhältnisse sind aufgrund der Witterungsbedingungen schlechter. Zudem beschlagen die Scheiben leichter.

Sauerwein-Braksiek: „Autofahrer halten deshalb mehr Abstand. Und wenn dann vor einem die Bremslichter aufleuchten, wirkt das gleich viel dramatischer als bei guter Sicht. Das ist dann der berühmte Stau, der wie aus dem Nichts auf einmal auftaucht.“ (fb)