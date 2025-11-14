Ruhrpott-Stadt mit dringender Warnung – DIESES „Angebot“ sorgt für Aufsehen

In NRW sind Mieter und Eigentümer von Immobilien an viele Vorlagen gebunden. Darunter zählt auch, dass der Rauchmelder einmal im Jahr auf seine Funktionsfähigkeit geprüft wird. Bringt ein Vermieter in seinen Mietwohnungen keine Rauchmelder an, stehen Geldbußen bis zu 50.000 Euro im Raum.

Kommen Menschen bei einem Brand zu Schaden, weil Rauchmelder fehlten oder nicht funktionierten, droht ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung oder im schlimmsten Fall wegen fahrlässiger Tötung. Das kann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Außerdem können im Brandfall können Versicherungen ihre Leistungen kürzen. Gute Gründe also, die Prüfung von Fachleuten kontrollieren zu lassen. Doch Vorsicht, denn nicht jeder vermeintliche Experte ist auch wirklich einer, wie nun eine NRW-Stadt warnt.

NRW-Stadt warnt vor perfider Masche

Brandschutzkontrolleure sind dafür zuständig, Brandgefahren frühzeitig zu erkennen und die Einhaltung von Brandschutzvorschriften sicherzustellen. Sie führen Begehungen in Gebäuden durch, prüfen Fluchtwege, kontrollieren Feuerlöscher, Rauchmelder und andere Brandschutzeinrichtungen und dokumentieren festgestellte Mängel.

In Gladbeck klingeln derzeit offenbar vermehrt vermeintliche Brandschutzkontrolleure, um ihren Service anzubieten. „Im Bereich der Innenstadt sind Personen unterwegs, die sich als Brandschutzkontrolleure ausgeben. Sie geben an, in städtischem Auftrag zu handeln und verlangen für die Kontrolle anschließend ein Entgelt“, informiert die Stadt Gladbeck am Donnerstag (13. November) auf Social Media.

Doch davon distanziert sich die Stadt deutlich. „Wir stellen klar: Ein solcher ‚Auftrag‘ durch die Stadt Gladbeck liegt nicht vor, auch sind es keine städtischen Mitarbeiter:innen. Wir empfehlen, von diesem ‚Angebot‘ Abstand zu nehmen und bei Problemen die Polizei zu informieren“, so die klare Ansage.

Zweifel berechtigt

In der Regel kommen diverse Fachleute nicht ohne Anlass und auch nicht ohne Ankündigung zu Privatpersonen nach Hause. Ausnahmen gibt es jedoch in Mehrfamilienhäusern, wenn Vermieter oder Hausverwaltungen regelmäßige Brandschutz- und Rauchmelderprüfungen durchführen lassen. Dann kann eine beauftragte Firma nach vorheriger Ankündigung auch in die Wohnung kommen. Behörden wie Feuerwehr oder Bauamt betreten Privatwohnungen nur in besonderen Fällen, etwa bei konkreten Gefahren oder nach einem Brand.

Normalerweise erfolgt also kein unangekündigter Besuch, und man muss niemanden ohne legitimen Grund in die Wohnung lassen. Außerdem sollten sich Verbraucher immer einen Sachkundenachweis zeigen lassen. Bei Zweifeln also dem Rat der Stadt Gladbeck folgen, besser niemanden reinlassen und im Notfall auch die Polizei alarmieren. Ist der Schaden bereits angerichtet, dann hilft nur noch eine Anzeige zu erstatten.