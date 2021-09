Spritpreis in NRW explodiert: HIER kostet Benzin jetzt über 2 Euro – die Aussichten sind düster

Der Spritpreis schraubt sich immer weiter in die Höhe. Und kein Ende scheint in Sicht.

Kürzlich haben Tank-Experten vor einem Spritpreis von über 2 Euro pro Liter zum Jahreswechsel gewarnt. In NRW ist diese Schallmauer jetzt durchbrochen worden.

Spritpreis in NRW knackt 2-Euro-Marke

Die Rede ist von der Tankstelle AVIA XPress Truck in Moers. Hier mussten Autofahrer laut Vergleichsportal „Benzinpreis.de“ am Montag besonders tief für einen Liter Superbenzin in die Tasche greifen: 2,049 Euro. Damit lag die vollautomatisierte Tankstelle deutschlandweit an der Spitze.

Auch am Dienstag liegt der Super-Preis an zwei Tankstellen in NRW bei über 2 Euro. Betroffen sind zwei Shell-Tankstellen an der Autobahn in Haltern (A43) und Remscheid (A1).

Im Durchschnitt zeigt sich allerdings ein anderes Bild.

Spritpreise in Deutschland:

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt lag Superbenzin der Sorte E10 bei 1,591 Euro, Diesel bei 1,426 Euro laut ADAC.

Erhebliche Anteile an der Zusammensetzung des Spritpreises haben die Mehrwertsteuer, die Energiesteuer (Mineralölsteuer) sowie der neuen CO2-Preis.

Die neue CO2 macht bei Superbenzin etwa 6,6 Cent je Liter aus, bei Diesel 7,9 Cent.

Das bisher teuerste Tankjahr war laut ADAC 2012. Damals schlug E10 im Durchschnitt des Monats September mit 1,671 Euro je Liter zu Buche, Diesel mit 1,524 Euro.

So kostet der Liter Superbenzin laut „Benzinpreis.de“ am Dienstag im Durchschnitt "nur" 1,649 Euro.

Spritpreis in NRW - so geht es weiter

Angesichts der immer weiter steigenden Benzinpreise fürchten Autofahrer das Schlimmste. Denn zum 1. Januar 2022 steigt die CO2-Steuer auf Kraftstoffe auf 30 Cent pro Tonne.

Tank-Experte Matthias Wucherer geht davon aus, dass der Spritpreis allein dadurch noch einmal um knapp 10 Cent teurer wird.

Steigen die Spritpreise weiterhin so rasant wie in den letzten Monaten, droht auch der Durchschnittspreis für ein Liter Benzin in NRW, die 2-Euro-Marke zu knacken.

Der Spritpreis-Schock hat sich längst als heißes Wahlkampfthema vor der Bundestagswahl entwickelt. Mehr dazu liest du hier >>> (ak)