Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Sparkasse in NRW: Drastischer Schritt – Geldinstitut sieht keine andere Möglichkeit mehr

Recklinghausen. Eine Sparkasse in NRW hat jetzt genug. Nach einem Einbruchsversuch in eine ihrer Filialen zieht das Geldinstitut jetzt Konsequenzen.

Eine Sparkasse in NRW geht nun einen drastischen Schritt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Obwohl bereits viele Filialen der Sparkasse Vest in NRW nachts geschlossen bleiben, hat das Bankinstitut nun eine radikale Entscheidung gefällt.

Sparkasse in NRW geht jetzt drastischen Schritt

Wie „Radio Vest“ berichtet, werde die Sparkasse Vest nun auch alle verbliebenen Selbstbedienungsstandorte nachts schließen.

Eine Sparkasse in NRW zieht die Reißleine. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat / dpa

Demnach kannst du in und um Recklinghausen zwischen Mitternacht und 5 Uhr demnächst kein Geld mehr bei der Sparkasse abheben. Es drohen noch weitere Konsequenzen.

-------------------

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen sind in der Regel gemeinnützige, öffentlich-rechtliche Universalbanken

Das Wort Sparkasse stammt aus dem 18. Jahrhundert

Heutzutage bietet die Sparkasse auch Online-Banking an

-------------------

+++ Sparkasse in NRW: Kunden aufgepasst! DIESER Service fällt bald einfach weg +++

Wegen der Gefahr von Geldautomatensprenungen behält sich die Sparkasse Vest in NRW vor, manche SB-Standorte künftig komplett dicht zu machen, sagte ein Sprecher der Sparkasse gegenüber „Radio Vest“.

Eine Sparkasse in NRW zieht Konsequenzen aus Einbruchsversuchen. (Symbolbild) Foto: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE / dpa

Sparkasse in NRW reagiert auf diesen Vorfall

Damit reagiert das Bankinstitut auf einen Vorfall, der sich in der Nacht auf vergangenen Dienstag gegen 3.05 Uhr bei der Sparkassen-Filiale an der Dortmunder Straße in Castrop-Rauxel zugetragen hatte.

+++ Sparkasse, Commerzbank und Co.: Achtung! Diese wichtige Funktion wird deine Bankkarte künftig verlieren +++

Unbekannte hatten sich dort an den Geldautomaten zu Schaffen gemacht. Auch eine Scheibe der Filiale war zu Bruch gegangen, berichtet die Polizei Recklinghausen. Möglicherweise wollten die Täter den Geldautomaten aufsprengen, so die Beamten. Das hätte weitreichende Konsequenzen haben können. Denn in dem Gebäudekomplex befinden sich unter anderem auch Arztpraxen.

Das LKA war vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 0800/2361 111.

-------------------

Weitere Themen aus NRW:

Essen: Startschuss für Steeler Weihnachtsmarkt – doch es hagelt Kritik! „Blödsinn“

Hund in NRW völlig abgemagert im Tierheim abgegeben – kaum zu glauben, wie Boo heute aussieht

Centro Oberhausen ändert Öffnungszeiten – DARAUF müssen sich Kunden jetzt einstellen

-------------------

Zweiter Vorfall innerhalb kurzer Zeit

Erst im August hatte es einen Vorfall auf der Dortmunder Straße gegeben. Damals hatten Unbekannte einen Geldautomaten der Volksbank nur wenige hundert Meter von der Filiale der Sparkasse gesprengt.

Durch die Wucht der Explosion wurde das Gebäude schwer beschädigt.

Sparkasse Essen schließt zahlreiche Filialen

Auch die Sparkasse in Essen schließt zahlreiche Filialen. Allerdings dauerhaft und aus einem anderen Grund. Den erfährst du hier >>>