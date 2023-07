Sparkassen in NRW im Fokus – ARD-Bericht deckt skandalöse Zustände auf!

Vetternwirtschaft bei einer Sparkasse in NRW? Diesen Verdacht recherchiert die ARD im Rahmen ihres investigativen Magazins „Report Mainz“. Der Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel sowie die Vorstandsetage sind seit einigen Tagen deutschlandweit Gesprächsthema.

Fragliche Vorgänge und der Verdacht auf Vetternwirtschaft lenken die Aufmerksamkeit auf die Sparkassen in NRW. Am 1. August erscheint ein Bericht von „Report Mainz“ im deutschen Fernsehen, der die skandalösen Zustände aufdeckt, so die WAZ.

ARD-Reporter haben Sparkassen in NRW im Visier

Das Investigativ-Magazin „Report Mainz“ ist ein Format der ARD, das über Missstände in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft berichtet. Aktuell im Fokus: die Sparkasse Schwelm-Sprockhövel. Die Verwaltungsräte der Sparkasse stehen schon länger im Visier der Recherchearbeiten. Geprüft wird zum einen, ob Personalentscheidungen anhand von reinen Kompetenzen oder nur auf Grundlage der Parteizugehörigkeit getroffen werden.

Zum anderen fiel auf, dass Fortbildungen im Rahmen der Sparkassenakademie ohne Teilnahmenachweis anerkannt werden. Demnach ist es fraglich, ob die Verwaltungsräte dazu in der Lage sind, den Vorständen eine Grenze zu setzten.

Ihre Recherchearbeit brachte die Reporter auf die Sparkasse Schwelm-Sprockhövel. In diesem Fall besetzt der Verwaltungsrat die Positionen, in denen Oliver Flüshöh laut WAZ als Vorsitzender des Haupt- und des Risikoausschusses tätig war – primär wegen dessen CDU-Mitgliedschaft. Das Reporter-Team der ARD geht der Sache auf den Grund und versucht O-Töne der Beteiligten einzuholen, was sich als gar nicht so leicht erweist.

Die Geschäftsstelle der FDP steht dem Fernsehteam Rede und Antwort. Fraktionsvorsitzender Phillip Beckmann erklärt: „Die Sparkasse hat eine schlechte Presse, die Leute stellen die fachliche Kompetenz des Vorstands und der Gremien in Frage."