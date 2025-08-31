Sparkassen-Kunden in NRW sollten genau aufpassen – sie sehen es jetzt an vielen Straßen

Die Sparkasse rüstet bei ihren Services immer weiter auf, um Konkurrenten wie die Volksbank, ING und Co. weiter abzuhängen. So steht schon bald eine neue IBAN-Pflicht ins Haus, mit der sich Kunden schon jetzt auseinandersetzen sollten (mehr dazu liest du hier >>>).

Doch auch in NRW werden Sparkassen-Kunden jetzt mit einem neuen Service überrascht. Er kommt gerade in Zeiten, in denen immer mehr Filialen geschlossen und Bankautomaten verschwinden, genau richtig. Manch einen Kunden dürfte der Anblick an vielen Straßen in NRW aber jetzt auch erst mal irritieren.

Neuer Sparkassen-Service in NRW ausgerollt

Die Sparkasse Münsterland Ost wird ihr Angebot ab 1. September erweitern. Kunden, die bislang in eine Filiale der NRW-Stadt gingen, um ihre Geld-Geschäfte zu tätigen, können das ab sofort auf offener Straße erledigen. Klingt kurios, ist es aber keinesfalls!

Denn die Sparkasse stellt an insgesamt 12 Orten im Geschäftsgebiet quietschrote Busse mit dem Logo des Kreditinstituts auf, die als mobile Filialen fungieren sollen. Kunden können hier wie in den regulären Filialen auch Bargeld an eingebauten Automaten abheben und einzahlen, Überweisungen tätigen oder sich von einem der Mitarbeiter über Finanzangelegenheiten beraten lassen. Dabei soll es sich zunächst um ein Pilotprojekt handeln.

Busse bald in ganz NRW zu sehen?

Die mobilen Filialen könnten aber auch dauerhaft in das Serviceangebot der Sparkasse in NRW aufgenommen werden. Dafür werden in nächster Zeit die Kundenrückmeldungen ausgewertet sowie die Erfahrungen der Mitarbeiter, die in den Bussen arbeiten werden. „Die Art und Weise, wie Menschen ihre Bankgeschäfte erledigen, verändert sich durch die Digitalisierung mehr und mehr“, ergänzt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Münsterland Ost, Klaus Richter. „Die mobile Filiale ist für uns mit Blick auf unseren öffentlichen Auftrag eine neue Möglichkeit, unsere Kundinnen und Kunden auf diesem Weg der Veränderungen sprichwörtlich abzuholen“.

Eine Übersicht der mobilen Sparkassen-Filialen in der NRW-Stadt und der Service-Leistungen findest du hier >>>.