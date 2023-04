Sparkasse in NRW mit drastischer Änderung – sie betrifft alle Kunden

Beinahe jeden zweiten Tag fliegt in NRW ein Geldautomat der Sparkasse oder anderen Banken in die Luft. Deutschlandweit zählten die Behörden im vergangenen Jahr 414 Sprengungen. Allein in NRW knallte es 180 mal!

Für Banken und Sparkassen ein gewaltiges Ärgernis. Manch ein Standort wurde übergangsweise geschlossen (mehr hier). Aber auch viele Menschen sind in Sorge. Besonders dann, wenn sie in unmittelbarer Nähe zu Geldautomaten wohnen. In Zusammenarbeit mit Behörden arbeiten die Verantwortlichen seit geraumer Zeit an Präventionsmaßnahmen. Eine ganz besondere Maßnahme hat nun die Sparkasse Krefeld ergriffen.

Sparkasse in NRW mit drastischer Maßnahme

Einige Kunden werden es bereits bemerkt haben. In den Filialen der Sparkasse Krefeld hängen mittlerweile Plakate mit Warnhinweisen in verschiedenen Sprachen. Die Botschaft: Hier ist nichts zu holen. Denn die Automaten sind mit einer ganz speziellen Technik ausgerüstet worden. Nach eigenen Angaben hat die Sparkasse Krefeld 1,3 Millionen Euro investiert, um die Sicherheit an den Automatenstandorten zu erhöhen.

„Bei Sprengversuchen wird in Zukunft Tinte freigesetzt, welche mit DNA versehen ist.“ Wer mit der Tinte in Berührung kommt, sei noch nach Jahren identifizierbar. Doch die Aktion dient nicht nur der möglichen Aufklärung, sondern vor allem auch der Abschreckung der Täterbanden.

Plakate sollen Sprengungen verhindern

Denn durch die Plakate erhofft sich die Sparkasse Krefeld, dass die Täter überhaupt gar keinen Versuch unternehmen, die Automaten zu sprengen. Die Frage ist nur, ob die Täter in der Hektik ihrer Operation überhaupt auf solche Hinweise achten. Im benachbarten Issum-Sevelen (Kreis Kleve) war das nicht der Fall. Hier sprengten Unbekannte Ende Februar einen mit Farbpatrone ausgestatteten Automaten. Die Farbpatrone explodierte und machte das Geld unbrauchbar.

Die Täter mussten sich also ohne Beute aus dem Staub machen – die Filiale blieb zerstört zurück. Die Sparkasse Krefeld hofft nun, dass sich die Maßnahme unter den Banden herumspricht – und sie in Zukunft von Sprengungen absehen. Das Ziel: „Wir wollen Mensch und Gebäude schützen.“