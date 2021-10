Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Sparkasse in NRW: Dreiste Betrüger wollen Senior abzocken – doch in der Bank passiert dann DAS

Krefeld. In letzter Sekunde konnte in einer Sparkasse in NRW noch verhindert werden, dass ein nichtsahnender Senior Opfer eines dreisten Betrugs wurde!

Sparkasse in NRW: Ein geistesgegenwärtiger Mitarbeiter konnte einen Betrug verhindern. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt

Der 81-Jährige aus Krefeld (NRW) war mit einem dramatischen Anliegen in eine Filiale der Sparkasse gekommen. Doch glücklicherweise reagierte der Mitarbeiter vor Ort geistesgegenwärtig.

Sparkasse in NRW: Senior eilt nach Schock-Anruf direkt zur Bank

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Gegen 16.30 Uhr erhielt der Senior einen schockierenden Anruf: Ein angeblicher Polizist teilte ihm mit, dass seine Tochter wegen eines Verkehrsunfalls, der für einen Beteiligten tödlich geendet habe, festgenommen worden sei – und nun eine Kaution in Höhe eines fünfstelligen Geldbetrags fällig sei.

--------------------------

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen-Finanzgruppe organisiert durch den Dachverband DSGV e.V. (Deutscher Sparkassen- und Giroverband): Verbund von Sparkassen, öffentlichen Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern

Rund 385 Sparkassen

Mehr als 300.000 Mitarbeiter

8.971 Zweigstellen und 380 Institute (2019)

--------------------------

Die hohe Summe machte den 81-Jährigen zunächst stutzig – doch die Betrüger am Telefon überließen nichts dem Zufall: Im Hintergrund war plötzlich eine weinende Frau zu hören. Und ein Mann, der sich als Staatsanwalt ausgab, konnte dem Senioren sogar den Vornamen seiner Tochter nennen und ihn emotional unter Druck setzen.

Fast hätte der Krefelder die fünfstellige Summe abgehoben. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Fleig

In seiner Not begab sich der Krefelder dann schließlich doch zur Sparkasse, um das Geld abzuheben.

Sparkassen-Mitarbeiter in NRW erkennt Betrugsmasche schnell

Doch als er den Sparkassen-Mitarbeiter vor Ort von seinem Anliegen in Kenntnis setzte, wurde dieser sofort misstrauisch und ahnte, dass es sich um eine fiese Betrugsmasche handelte.

Er überredete den 81-Jährigen, seine Tochter anzurufen. Bei dem darauffolgenden Gespräch konnten sie dann auch tatsächlich feststellen, dass hier offenbar fiese Betrüger am Werk waren.

--------------------------

Mehr News zur Sparkasse und Co.:

Sparkasse: Nicht schon wieder! Neue fiese Betrugsmasche aufgetaucht

Sparkasse: Deine Bankkarte verändert sich – DAS musst du wissen

Sparkasse, Deutsche Bank, Commerzbank und Co.: Gefahr für Bankkunden – neues Programm kann ausgerechnet DAS!

--------------------------

Daraufhin tätigten die beiden direkt den nächsten Anruf: Diesmal bei der Polizei, um den Fall zur Anzeige zu bringen. (at)