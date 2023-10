NRW: Sparkasse mit Gebühren-Knaller! Es trifft fast alle Kunden

Wer sparen will, lagert sein Geld naturgemäß bei der Sparkasse. Doch schon seit einiger Zeit müssen Sparkassen-Kunden immer tiefer in die Tasche greifen, um die Services des Geldinstitutes zu bezahlen.

Eine Sparkasse in NRW dreht schon bald kräftig an der Preisschraube, mutet ihren Kunden fast dreifach gestiegene Kosten zu.

NRW: Sparkasse erhöht Gebühren

Bittere Änderung für Kunden der Sparkasse an Volme und Ruhr! Das größte Bankhaus in Hagen, das zuletzt einen Umsatz von über sechs Millionen erwirtschaftete, soll schon 2024 die Gebühren kräftig erhöhen.

Die „Westfalen Post“ berichtet von einem Anschreiben an die Kunden der Sparkasse, in dem diese über die kommenden Änderungen informiert werden. Darin heißt es unter anderem, dass „gestiegene Kosten in vielen Bereichen die Wirtschaft belasten“ sodass in Hinblick auf Leistungen und Preise eine „Anpassung unseres Angebots“ nötig sei.

Konkret wird es ab 2024 zwei neue Kontomodelle geben – inklusive neuer Gebühren. Statt den drei Modellen „Giro Comfort“ (8,50 Euro Gebühren), „Giro Classic“ (4 Euro) und „Giro Online“ (3,50 Euro) gibt es dann nur noch das „Sparkassen-Giro Plus“ für 10 Euro und das „Sparkassen-Giro Pur“ für 4 Euro im Monat. Im Preis inbegriffen sind Online-Banking und Debit-Karte. Betroffene Kunden zahlen damit künftig mehr als das Doppelte.

+++ Wetter in NRW: Experte kippt aus den Latschen – „Meine Güte“ +++

NRW: Sparkasse bietet Spar-Aktion an

Auch Sparkassen-Kunden, die ihr Konto abseits des Online-Bankings führen, müssen Preis-Erhöhungen akzeptieren. Für fast jede Überweisung, die nicht im Rahmen eines Dauerauftrags stattfindet, müssen sie laut „Westfalen Post“ eine Extra-Gebühr von 50 Cent zahlen.

Mehr aktuelle Themen:

Immerhin: Es gibt ein Modell, bei dem Betroffene trotz Erhöhung sparen können. So gewährt die Sparkasse in Hagen im ersten Jahr einen 30-Prozent-Rabatt für das Sparkassen-Giro Plus-Modell, das so bis Silvester 2024 nur 7 Euro statt 10 kostet.