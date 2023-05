Sparkasse in NRW warnt Kunden – der Grund ist ernst

Kunden der Sparkasse in NRW, aufgepasst! Aktuell treiben mal wieder Kriminelle ihr Unwesen – sie wollen an dein Geld und an deine Daten.

Und wieder kursiert eine neue Betrugsmasche, vor der die Sparkasse Duisburg (NRW) ihre Kunden warnt. Kriminelle geben sich am Telefon als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung des Unternehmens aus.

Sparkasse in NRW: Gib deine PIN niemals heraus!

Unter dem Vorwand, dass die Firma „Zando“ mehrfach versucht hätte, höhere Geldbeträge deines Kontos abzubuchen, müsse zur Sicherheit der Magnetstreifen deiner EC-Karte geprüft werden, erklärt die NRW-Sparkasse die Masche. Die Betrüger fordern anschließend deine EC-Karte und deine PIN. Nach deiner PIN wirst du direkt am Telefon gefragt. Direkt danach soll eine angebliche Auszubildende die Karte bei dir abholen. Eine Rückmeldung sollst du dann am nächsten Tag erhalten.

Doch Obacht: In einer Pressemitteilung betont die Sparkasse ausdrücklich, dass die PIN niemals anderen Menschen mitgeteilt werden soll. Nie würden echte Sparkassen-Mitarbeiter nach deiner PIN, deinem Kontostand oder nach deinen Bankdaten oder Passwörtern fragen. Wenn du solch einen dubiosen Anruf erhältst, leg am besten direkt auf und schalte die Polizei ein.