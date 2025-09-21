Die Sparkasse Köln/Bonn sorgte mit einem Instagram-Kommentar zum Tod des rechten Aktivisten Charlie Kirk für Empörung. Schnell geriet der Beitrag in Kritik, ließ jedoch auch Fragen zu Verantwortung und Werten aufkommen.

Wie reagierte die Sparkasse in NRW auf den Vorfall?

Sparkasse in NRW: Verantwortung und öffentliche Reaktion

Die Sparkasse Köln/ Bonn geriet wegen eines Kommentars auf Instagram zum Tod des rechten Aktivisten Charlie Kirk in die Kritik. Unter einem Beitrag der Tagesschau kommentierte der Account der Sparkasse Köln/Bonn: „Ruhe in Frieden Charlie Kirk“, versehen mit Emojis. Nach massiver Kritik wurde der Beitrag gelöscht.

Laut einem Instagram-Post auf dem offiziellen Account Sparkasse Köln/ Bonn verfasste der Kommentar nicht ein Mitarbeiter, sondern ein externer Dienstleister. „Wir stehen für Demokratie und demokratische Werte. Wir sind genauso geschockt wie ihr über den Kommentar.“ Die Sparkasse Köln/Bonn trennte sich nach dem Vorfall sofort von dem Dienstleister.

Sparkasse in NRW: Politische Distanz und Werte

Charlie Kirk, Unterstützer Donald Trumps, wurde bei einem öffentlichen Auftritt erschossen. Sein Tod führte zu heftigen Debatten in konservativen Kreisen. Kirk hatte sich für lockere Waffengesetze, gegen Abtreibungen und Homosexualität ausgesprochen. Die Sparkasse in NRW betonte ihre demokratischen Werte und distanzierte sich vom Vorfall.

Der Kommentar wie auch Kirks Tod lösten kontroverse Reaktionen aus. Rechte Bewegungen machten linke Aktivisten verantwortlich, während die Sparkasse in NRW stärker auf Transparenz setzte. Sie betonte ihre Verantwortung als öffentlich-rechtliche Institution in Köln und Bonn, die Vielfalt und Demokratie schützen wolle.

