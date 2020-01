Sparkasse: Die Bank will ihren Kunden keine Prämien mehr auszahlen. (Symbolbild)

Sparkasse kündigt Tausende Verträge – so können Betroffene sich wehren

Krefeld. Kunden der Sparkasse dürften in diesen Tagen verärgert sein. Denn für Tausende Kunden in Krefeld gibt es schlechte Nachrichten.

Die Sparkasse kündigt alle Sparkonten, die mindestens 15 Jahre alt sind und die Höchstprämie erreicht haben.

Sparkasse kündigt seinen langjährigen Kunden

Damit löst die Bank rund 12.500 Verträge auf. Während die Sparkasse bei Abschluss der Sparkonten noch argumentierte, eine Nullzinspolitik sei unvorstellbar, sieht es heute anders aus. Die Bank verweist jetzt auf die anhaltende Phase mit Null- und Negativzinsen, wie die Westdeutsche Zeitung schreibt.

So sei es schwierig, die nötigen Erträge zu erwirtschaften, um die Prämien auszuzahlen. Dazu teilt die Sparkasse mit: „Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass diese Maßnahme unsere langjährige, treue Kundschaft betrifft. Sie fällt uns daher nicht leicht, ist aber im Kontext der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unvermeidlich.“

Das bedeutet so viel wie: Aus Sicht der Sparkasse lohnen sich die Sparkonten nicht mehr. Die Konsequenzen aus der Finanzkrise in Amerika und schließlich in Europa bleiben damit bei den Kunden hängen.

Spätestens bis zum 30. März werden die Inhaber deshalb die Kündigung für ihr Konto erhalten. Mit einer dreimonatigen Frist erlischt das Sparkonto dann zum 30. Juni. Danach soll den Kontoinhabern „zeitnah“ ihre anteilige Prämie für das nicht vollendete Sparjahr ausgezahlt werden.

Verbraucherzentrale NRW rät: Kündigung genau durchlesen

Die Verbraucherzentrale NRW hat auf die plötzliche Kündigung der Sparkassen-Kunden reagiert. Pauschal könne sie nicht sagen, ob die Kündigung berechtigt sei. Die betroffenen Kontoinhaber sollten deshalb auf die Begründung der Kündigung und die Zinsberechnung achten und sich gegebenenfalls von einem Juristen oder der Verbraucherzentrale beraten lassen.

Das ist die Sparkasse:

Gründung 1778 in Hamburg

Anzahl der Sparkasseninstitute und ihrer inländischen Zweigstellen: knapp 9.500 Stück im Jahr 2018 - Anzahl in den vergangenen Jahren stark rückläufig

Gewinn der deutschen Sparkassen im Jahr 2018: rund 1,8 Milliarden Euro

Konkret rät die Verbraucherzentrale NRW, dass Betroffene auf die Laufzeit, auf die sich die Kündigung bezieht, und die Zinsberechnung achten sollten. Sei im Vertrag beispielsweise festgehalten worden, dass die Höchstprämie für das 15. bis 25. Sparjahr ausgezahlt werde, könne der betroffene Kontoinhaber so argumentieren, dass man nicht vor Ablauf der 25 Jahre kündigen könne.

Bezüglich der Zinsberechnung würden Sparverträge oft eine Zinsanpassungsklausel enthalen. Laut dem Bundesgerichtshof müsse es dabei mindestens einen Referenz-Zinssatz geben, den beide Seiten akzeptieren. So könne es sich lohnen, nachrechnen zu lassen, ob die ausgezahlten Zinsen ausreichend waren. Das meldet die Westdeutsche Zeitung.

Für Hilfe steht die Verbraucherzentrale NRW zur Verfügung. Betroffene können unter 02151-4121101 einen Termin vereinbaren.