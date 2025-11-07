Kunden können nur den Kopf schütteln – Sparkassen-Automaten in NRW außer Betrieb

Ob für die Brötchen am Morgen, die neuen Teile auf dem Flohmarkt oder um einem Straßenmusiker eine kleine Spende zu geben – obwohl mittlerweile fast alles mit Karte gezahlt werden kann, wollen viele noch Bargeld im Geldbeutel haben. Kein Wunder, dass in NRW noch zahlreiche Sparkassen, ING & Co. – Automaten stehen.

Doch in den vergangenen Tagen erlebten viele Kunden eine böse Überraschung: Die Automaten spuckten kein Geld mehr aus. Sie zeigten nur alle die kleine Meldung an: „Vorübergehend außer Betrieb.“

Sparkassen-Flaute in NRW: Viele Automaten gehen nicht

„Willst du sonntags in Speldorf Geld holen? Kannst du vergessen. Beide Automaten defekt oder leer. Wie immer“, motzt so ein sichtlich genervter Facebook-User. Und er war nicht der Einzige, der sich über die Automaten in Mülheim und anderen Städten in NRW beschwerte – zahlreiche andere Nutzer schlossen sich an. So schreibt ein weiterer: „Ja, das ist absolut ärgerlich. Auch der Einzahlungsautomat in der Stadtmitte ist nicht gerade zuverlässig. Vielleicht im Forum Stadtmitte versuchen.“ Ein anderer fügt hinzu: „Das ist da leider sehr oft so.“

Somit ist wohl klar: Die Sparkassen-Automaten in NRW sorgen derzeit wohl nicht gerade für Jubel – ganz im Gegenteil. DER WESTEN hat sich deshalb auf die Suche nach den Ursachen rund um die „kaputten“ Geldautomaten gemacht und prompt eine Antwort von einem Pressesprecher erhalten. Dieser bestätigte, dass es „tatsächlich am Wochenende Probleme an den Geldautomaten“ gab – und fügte hinzu, dass dies nicht nur in Styrum der Fall war.

DER WESTEN hakt nach – DAS ist der Grund

Doch warum? Laut Sparkasse: „Durch die fehlerhafte Einzahlung von Münzgeld an einem Geldautomaten für Scheine wurde der Automat außer Betrieb gesetzt. Der zweite Automat lief im weiteren Verlauf durch die Vielzahl der Nutzer leer.“ Zum Glück gab es aber nicht nur die Erklärung, sondern auch Entwarnung: Schon zu Beginn der kommenden Woche sollen die beiden Geldautomaten in Speldorf wieder funktionieren.

Übrigens: Insgesamt stehen in Mülheim 33 weitere Geldautomaten der Sparkasse zur Verfügung. Unser Automat im HafenCenter und die SB-Stelle in Broich mit mehreren Geldautomaten sind beide weniger als 2 km von der Speldorfer Sparkasse entfernt und liefen am Wochenende einwandfrei. Also falls ein Automat mal nicht gehen sollte, kann man auf diese zugreifen und so hoffentlich Bargeld abheben können.