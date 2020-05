RTL dreht sein „Sommerhaus der Stars“ in NRW.

Sommerhaus der Stars 2020: Dreht RTL ausgerechnet in DIESER NRW-Stadt?

Dass RTL sein Trashformat „Das Sommerhaus der Stars“ nicht im Ausland drehen würde, hatten schon mehrere vermutet. Schließlich macht es das Coronavirus derzeit äußerst schwierig, überhaupt eine TV-Produktion auf die Beine zu stellen.

Eine Aufzeichnung in Portugal, wie es in der vergangenen Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ üblich war, schien also eher unmöglich.

Sommerhaus der Stars: Wird in NRW gedreht?

Nun hat der Kölner Sender aber einen Alternativort für „Das Sommerhaus der Stars“ gefunden. Und der liegt mitten in NRW. Genauer gesagt am Niederrhein.

So berichtet das 'Bocholter-Borkener Volksblatt', dass RTL bereits ein Set in Barlo, einem Stadtteil von Bocholt aufbaue.

Zeitung sicher: Sommerhaus der Stars steht in Bocholt

'Bild' berichtet weiter, dass die Show an zwei verschiedenen gedreht würde. Das passt durchaus mit dem Showkonzept zusammen. So gab es auch in der Vergangenheit zwei Drehorte. Die eigentliche Villa der Kandidaten, und eine Außenanlage für die Spiele.

-------------------------

Das ist das Sommerhaus der Stars:

Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare ist ein RTL-Realityformat

Die Show wird seit 2016 jährlich ausgestrahlt

In der Show treten mehrere Promis mit ihren Partnern in verschiedenen Challenges gegeneinander an

Im vergangenen Jahr gewannen Elena Miras und Mike Heiter

Den zweiten Platz sicherten sich Roland Bartsch und seine Frau Steffi

-----------------------------

+++ Helene Fischer verrät ganz offen: „Ich bin...“ +++

RTL veröffentlichte zudem schon ein Video des diesjährigen Sommerhauses. Es handelt sich um eine Art Bauernhof mit roten Backsteinmauern, grünen Fensterläden und einem riesigen Garten.

+++ Sommerhaus der Stars: Die Paare – mit IHNEN hat keiner gerechnet +++

Ziehen SIE ins Sommerhaus der Stars?

Unklar ist bislang noch, welche Stars ins Sommerhaus einziehen werden. Die 'Bild' berichtet, dass unter anderem DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld und Malle-Star Almklausi mitsamt Anhang bei dem RTL-Format mitmachen würden.