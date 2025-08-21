Ex-Hurrikan zeigt Wirkung – Wetter-Wende in NRW naht!

Wer dachte, bis zum Monatsende habe sich das sommerliche Wetter erledigt, wird bald eines Besseren belehrt. Ein Ex-Hurrikan steuert nämlich auf Europa zu und lässt die Temperaturen in NRW noch einmal deutlich in die Höhe steigen.

Zunächst scheint es jedoch so, als würde sich das Wetter in NRW in Richtung herbstlicher Temperaturen bewegen. Wer am Wochenende noch einen Besuch im Freibad geplant hat, sollte sich dieses Ausflugsziel angesichts des eher frisch ausfallenden Wetters vielleicht noch einmal überlegen.

Wetter in NRW: Temperaturen bis zu 33 Grad

Bereits am Freitag (22. August) sinken die Temperaturen deutlich auf nur noch 20 Grad – auch wenn es sonnig und trocken bleibt. Auch der Rest des Wochenendes wird in NRW kühl ausfallen: Am Samstag (23. August) kann man mit Temperaturen um die 21 Grad rechnen, am Sonntag (24. August) werden es nur um die 23 Grad.

Doch dann folgt die krasse Wetterwende, denn „der Sommer kommt zurück“, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung auf „wetter.net“ verkündet. Am Montag (25. August) ist das allerdings noch nicht zu spüren, denn die Temperaturen steigen nur leicht auf 24 Grad an. Am Dienstag (26. August) jedoch schießen die Werte rasant in die Höhe und erreichen sogar 33 Grad.

Ex-Hurrikan lässt Temperaturen steigen

Doch woher kommt diese enorme Temperatursteigerung? Der Übeltäter ist der ehemalige Hurrikan Erin. Dieser streift Europa und schiebt dabei warme Luftmassen nach NRW. Das lässt die Temperaturen noch einmal deutlich in die Höhe schnellen, denn „im Westen wird es warm“, warnt Jung.

Während das Wetter in NRW erst einmal sommerlich warm bleibt, sinken die Temperaturen nach Dienstag glücklicherweise wieder leicht. Am Mittwoch (27. August) meldet sich der Sommer mit Temperaturen von 27 Grad nochmal zurück. Auch am Donnerstag (28. August) soll es laut Diplom-Meteorologe Jung mit 26 Grad sommerlich und trocken bleiben.

Trotz des frisch ausfallenden Wochenendes wird es also danach wieder richtig warm, denn „der Sommer will nicht weichen“, wie Jung scherzhaft erklärt. Laut aktuellen Prognosen könnte der diesjährige Sommer sogar als einer der wärmsten seit dem Jahr 1881 in die Geschichte eingehen. Wann der Herbst endgültig Einzug halten wird, bleibt weiterhin abzuwarten.