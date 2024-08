Solingen (NRW): Opferschützer spricht Klartext – „Das große Problem“

Diese Tat schockte nicht nur NRW: In Solingen stach mutmaßlich ein 26-jähriger Syrer bei einem Stadtfest wahllos auf Menschen ein, tötete drei von ihnen. Zudem wurden mehrere Personen schwer verletzt. Auch, wenn mittlerweile alle Verletzten außer Lebensgefahr sind: Sie könnten ein Leben lang unter den Folgen des Attentats leiden.

Sie wollten doch nur Spaß haben, einen schönen Tag mit ihren Liebsten verbringen. Doch von einem auf den anderen Moment änderte sich für einige Besucher der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen das Leben von jetzt auf gleich. Sie wurden mit einem Messer niedergestochen oder mussten die grausame Attacke mit ansehen. Die Opferschutzorganisation Weißer Ring möchte den Opfern von Solingen helfen.

Solingen-Attentat: Wie verarbeitet man so etwas?

„Das ist natürlich mehr als traumatisch. Man kann nur hoffen, dass die Opfer keinen psychisch bleibenden Schaden davontragen werden. Sie sind außer Lebensgefahr, sodass sie wahrscheinlich die körperlichen Wunden überstehen, aber die psychischen Wunden sind immer das große Problem später“, betont Bernd König, Landesvorsitzender NRW/Rheinland beim Weißen Ring gegenüber DER WESTEN. „Wenn ich so angegriffen werde, wie verarbeite ich das? Wie kann man helfen? Und da ist natürlich auch der Weiße Ring gefragt.“

Der Weiße Ring hilft Menschen, die Opfer von Kriminalität geworden sind. Er wurde 1976 in Mainz als „Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.“ gegründet und zählt laut eigenen Angaben aktuell mehr als 40.000 Mitglieder.

Eine betroffene Person hat bereits angerufen

Menschen, die solch eine Tragödie wie in Solingen erleben mussten, haben häufig große Probleme, wieder ins normale Leben zurückzufinden. Sie sind so traumatisiert, dass sie teilweise ihren Beruf nicht mehr ausüben können, wie König weiter berichtet. „Oder sie können nicht mehr unter Menschen gehen, weil sie Angst haben. Das ist leider Gottes ein Fakt, welcher unglaublich traurig ist.“ König glaube nicht, dass die Verletzten des Solingen-Attentats kurzfristig wieder ihrem normalen Tagesablauf nachgehen können.

Stand jetzt gab es beim Weißen Ring einen Anruf von einer Person, welche von dem Solingen-Anschlag betroffen ist. „Das kommt erst sukzessive“, weiß der Landesvorsitzende aus Erfahrung. Der Verein kümmert sich auch um die Angehörigen von Kriminalitätsopfern. „Das ist genauso ein traumatisches Erlebnis für die Angehörigen. Sie werden ja erstmal froh sein, dass die Person überhaupt überlebt hat und nicht zu den Todesopfern gehört. Das andere kommt im Laufe der Zeit, wenn sie erstmal verarbeitet haben, was passiert ist und wenn sie dann später merken, die betreffende Person findet nicht mehr zurück ins Leben. Was kann ich machen? Wie kann ich helfen? Das belastet natürlich auch.“

Auch Zeugen und Helfer können sich melden

Der Weiße Ring hilft den Opfern in vielen Belangen: Sei es das Bürokratische, die Weitervermittlung an beispielsweise Trauma-Ambulanzen oder auch finanziell. Für die Opfer von Solingen wurde extra ein Spenden-Konto eingerichtet. „Es ist wirklich wichtig, dass man sich im frühen Stadium Hilfe sucht. Manche meinen: Ich schaff das alles allein. Aber dem ist nicht so. Von daher ist es ganz wichtig, sich an irgendwelche Organisationen zu wenden, ob Weißer Ring oder eine andere. Das kann man nur empfehlen“, betont König.

Wer spenden möchte oder selbst Opfer in Solingen geworden ist, der findet alle weiteren Informationen hier. „Der Weiße Ring ist für alle Menschen da, die jetzt Unterstützung brauchen. Unser Angebot gilt für Verletzte, Angehörige, Zeuginnen und Zeugen, Helferinnen und Helfern sowie für die Einsatzkräfte vor Ort“, sagt König.