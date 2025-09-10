Nach Messer-Anschlag von Solingen mit drei Toten – Täter zu lebenslanger Haft verurteilt

Der Messeranschlag auf dem Solinger Stadtfest im August 2024 schockierte das ganze Land. Nun wurde das Urteil gegen den Angreifer gesprochen.

Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat für den islamistischen Terroranschlag von Solingen mit drei Toten die Höchststrafe verhängt. Es verurteilte den 27-jährigen Syrer Issa al Hasan unter anderem wegen Mordes zu lebenslanger Haft, stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest und ordnete die anschließende Sicherungsverwahrung an. (mit dpa)

Mehr dazu in Kürze.