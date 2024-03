Solingen: Familie bei Brand getötet – die letzten Worte des Vaters gehen unter die Haut

Am Montag (25. März) brannte ein Mehrfamilienhaus in Solingen plötzlich lichterloh. Eine vierköpfige Familie hatte im Dachgeschoss keine Chance, vor den Flammen zu fliehen. Vater, Mutter und das knapp dreijährige Kleinkind sowie das erst fünf Monate alte Baby verloren ihr Leben in der Flammen-Hölle.

Inzwischen sind sich die Brandermittler sicher, dass es sich bei dem Unglück in Solingen um Brandstiftung handelt. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen und verhört, kam jedoch kurz darauf wieder frei (hier mehr dazu). Nun sind weitere schreckliche Details zu den letzten Minuten der Familie bekannt.

Solingen: Ein letzter Anruf

Es ist mitten in der Nacht, als das Feuer plötzlich ausbricht. Wenige Stunden vor dem Brand verbringt die bulgarische Familie noch einen netten Abend bei ihren Verwandten.„Wir hatten viel Spaß zusammen. Ich habe angeboten, dass sie bei uns übernachten können“, berichtete die Cousine des Familienvaters gegenüber der „Bild am Sonntag“.

Doch die Eltern hätten gewollt, dass die Kinder in ihren eigenen Betten schlafen und den Heimweg nach Solingen angetreten. Kurz darauf klingelt es plötzlich gegen 3 Uhr nachts wieder bei dem Cousin. Am Telefon ist der 29-jährige Mann: „Wir brennen! Wir brennen!“ Das sind die letzten dramatischen Worte, die sie hört, bevor das Telefonat abbricht.

Im Interview mit DER WESTEN haben Anwohner ihre Eindrücke von dem Horror-Brand geschildert. „Die Schreie vergesse ich nie. Da ist jemand mit einem Kind aus dem Fenster gesprungen“, teilte eine Anwohnerin mit. Ein Ehepaar ist mit seinem Kind aus dem Fenster gesprungen, alle drei wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Neben der getöteten Familie wurden insgesamt neun Menschen mittelschwer bis schwer verletzt und 12 weitere leicht verletzt.