Zum Start der Soester Allerheiligenkirmes meldet sich der Veranstalter mit einem dringenden Hinweis

Das größte Volksfest im Westen Deutschlands steht vor der Tür: Die Soester Allerheiligenkirmes lockt von Mittwoch, 5. November, bis Sonntag, 9. November 2025, wieder Tausende Besucher in die Altstadt. Damit die An- und Abreise reibungslos klappt, hat die Regionalverkehr Ruhr-Lippe (RLG) ein Sonderfahrplanangebot erstellt. Von den Stadt- und Regionalbuslinien werden zusätzliche Fahrten angeboten – und das bis tief in die Nacht!

Allerdings müssen Besucher einiges beachten, wie der Veranstalter der Soester Allerheiligenkirmes nun mitteilt.

Erweiterte Fahrpläne zur Soester Allerheiligenkirmes

Die Innenstadt von Soest ist während der Kirmes größtenteils stündlich oder sogar halbstündlich erreichbar. Dabei fahren die Busse am Mittwoch und Donnerstag bis etwa 1 Uhr, am Freitag und Samstag sogar bis etwa 2 Uhr nach Soest und zurück. Am Sonntag enden die Rückfahrten etwas früher – zwischen 21 und 23 Uhr, je nach Linie. Besucher können sich also Zeit lassen, das bunte Treiben der Soester Allerheiligenkirmes zu genießen.

Durch Sperrungen am Bahnhof und in der Innenstadt werden Haltestellen verlegt. So starten und enden die Buslinien C4, C5, 647 und 531 am Hammer Weg nahe dem Kreisverkehr am Brüdertor. Alle anderen Linien werden an Ersatzhaltestellen gegenüber dem Klinikum Mitte (ehemals Marienkrankenhaus) bedient. Eine wichtige Änderung gibt es für die Linie C5: Das Wohngebiet „Ardey“ wird während der Kirmestage nicht angefahren. Auch der TaxiBus-Verkehr sowie das Anruf-Sammel-Taxi pausieren während der Veranstaltung.

Park-and-Ride für Kirmesbesucher

Praktisch für alle, die mit dem Auto anreisen: Rund um die Soester Allerheiligenkirmes stehen großzügige P+R-Parkflächen bereit. Am Senator-Schwartz-Ring, auf den Parkplätzen von „Toom“-Markt und „Kaufland“ sowie auf dem Gelände der Firma CEAG können Besucher ihre Autos parken. Von dort bringt sie ein Shuttlebus alle zehn Minuten direkt zur Altstadt. Die Haltestelle Puppenstraße (Sparkasse) ist der Zielpunkt. Der Service kostet gerade einmal 3 Euro für die Hin- und Rückfahrt. Kinder bis einschließlich 14 Jahren fahren sogar kostenlos.

Zwischen 27. Oktober und 12. November sind außerdem einige Standorte des Mietfahrradanbieters „HelBi“ in der Innenstadt nicht verfügbar. Besucher, die länger bleiben wollen, können allerdings auf zusätzliche Busverbindungen zurückgreifen. Auch ein Pendelverkehr wird angeboten: Am Freitag, Samstag und Sonntag fahren die Busse zu erweiterten Zeiten zwischen dem Gewerbegebiet West und der Altstadt (Puppenstraße). Los geht es am Freitagabend ab 18 Uhr bis 2 Uhr. Am Samstag rollen die Busse bereits ab 13 Uhr und am Sonntag schließlich ab 11 Uhr.

Kein TaxiBus zur Soester Allerheiligenkirmes

Zusätzliche Fahrten und veränderte Haltestellen machen es auch ohne TaxiBus bequem möglich, die Soester Allerheiligenkirmes zu erleben. Deshalb entfallen die Linien T37 und T39 in der Kirmeswoche. Am Sonntag, den 9. November, gibt es einen Sonderfahrplan, wodurch auch die übrigen TaxiBus-Linien (T3, T6, T7, T8 und T35) nicht fahren.

Das historische Volksfest in Soest verspricht ein echtes Highlight zu werden. Die RLG hat mit ihrem ausgeweiteten Verkehrskonzept alles auf eine bequeme Anreise abgestellt. So können sich Besucher auf das bunte Treiben und eine außergewöhnliche Atmosphäre freuen!