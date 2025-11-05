Soester Allerheiligenkirmes gestartet – Besucher erwarten neue Highlights

Die 687. Soester Allerheiligenkirmes ist offiziell gestartet. Bis zum 9. November können Besucher eine der größten Kirmes-Veranstaltungen in der Region genießen – im Charme der urigen Stadt im Fachwerkhäuschen-Ambiente.

Dieses Jahr warten gleich fünf neue Highlights auf die Besucher. Wir haben uns die verschiedenen Attraktionen einmal etwas genauer angesehen.

Fünf neue Attraktionen auf der Soester Allerheiligenkirmes

Gleich sieben Neuheiten warten darauf, ausgetestet zu werden:

Airwolf Skycontrol Crystals City Geistertempel Havanna Phaenomenon Swing Up The Beast Hulk vs. Thanos

Der „Airwolf Skycontrol“ ist tatsächlich einzigartig in Europa – verspricht zumindest der Schaustellerbetrieb von Thomas Weber. „Auf euren Wunsch zugelassen“, bewirbt dieser die Neuheit über Social Media. Die Fahrt mit dem Airwolf wird dabei auf die Musik abgestimmt , samt Lazershow und Lichteffekten. Das Karussell ist 25 Meter hoch und sieht aus wie ein Propeller, der sich dreht und somit für Überschlagmomente sorgt.

Die „Crystal City“ ist ein Labyrinth der besonderen Art. Das interaktive Glaslabyrinth vereint klassische und moderne Effekte mit Licht-, Wind- und Nebelinszenierungen. „Ein unvergessliches 3D-Ver(w)irrungserlebnis“, so die Stadt.

Der „Geistertempel“ ist ein klassischer Geisterzug – allerdings auf zwei Etagen. Er wird als familienfreundlich beworben und steht gleich auf dem Bahnhofsvorplatz und damit in Pool-Position. Untote erwarten dich im Innern.

Das „Havana“ ist ein Laufgeschäft im Stil des kubanischen Karnevals. Bunt, turbulent und lustig mit Lachtränen-Garantie – direkt auf der Dominikanerstraße.

Das „Phaenomenon“ ist ein 4D-Kino mit sich bewegenden Sitzen und VR-Brillen. Die Attraktion befindte sich direkt neben der Wiesenkirche.

Attraktion aus Japan auf der Soester Kirmes

Eben noch in Tokio dreht sich die das „Swing Up“-Karussell nun auch in Soest. Das Besondere: Die Gondeln drehen sich langsam, schwingen auf und ab. Dadurch kannst du bei der Fahrt noch die Aussicht genießen. Die Swing Up findest du am südlichen Petrikirchhof.

„The Best Hulk vs. Thanos“ vereint hohes Tempo, Nervenkitzel und Fan-Service für Marvel-Anhänger. In zehn Metern Höhe werden in sechs Gondeln jeweils bis zu vier Personen heftig und schnell durchgeschaukelt und gedreht. Die Attraktion mit Helden-Thema findest du am nördlichen Petrikirchhof.