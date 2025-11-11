Amok-Alarm in Soest – Polizei durchkämmt Schule ++ Fehlalarm!

Großaufgebot der Polizei an einer Schule für blinde und sehbehinderte Menschen in Soest: Dort gab es Hinweise auf eine Gefahrenlage. Die Durchsuchung des Gebäudes dauert an.

An einer Berufsschule für blinde und sehbehinderte Menschen in Soest läuft seit dem Vormittag ein größerer Polizeieinsatz. Es habe Hinweise auf eine mögliche Gefahrenlage gegeben, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. „Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation“, hieß es dort weiter. Nun stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelt.

Amok-Alarm in Soest

Der Hinweis auf eine mögliche Gefahr sei um kurz nach 10.00 Uhr eingegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Daraufhin sei man mit einer Vielzahl von Einsatzkräften und Fahrzeugen ausgerückt und habe mit der Durchsuchung begonnen. Den besorgten Eltern teilte die Polizei ebenfalls über die sozialen Medien mit, dass sie ihre Kinder an einer nahegelegenen Grundschule in Empfang nehmen könnten. Einige Schüler und Lehrkräfte befänden sich aber noch in dem Gebäudekomplex, hieß es am Nachmittag.

Die Durchsuchung war ebenfalls noch nicht abgeschlossen. „Wir durchsuchen mit Hochdruck den gesamten Schulkomplex“, teilte die Polizei zuletzt am Mittag mit. Naheliegende Straßen wurden gesperrt. Bürger wurden aufgefordert, den Bereich rund um die Schule zu meiden.

Betroffen ist nach Auskunft der Polizei der Bereich des LWL-Berufsbildungswerks. Dort werden laut Homepage sehbehinderte und blinde Menschen sowie junge Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung auf den Beruf vorbereitet und fortgebildet.

Fehlalarm an Soester Schule

Der große Polizeieinsatz wegen einer möglichen Gefahrenlage an einer Berufsschule für blinde und sehbehinderte Menschen in Soest geht auf einen Fehlalarm zurück. Das sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei in Dortmund am Nachmittag nach der Durchsuchung des Gebäudes. Nach intensiven Ermittlungen gibt die Polizei Entwarnung. Was der genaue Auslöser gewesen sei, sei nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es weiter.

Eine umfangreiche Durchsuchung der Gebäude ergab keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage, so die Polizei. Die Beamten führten die Schülerinnen und Schüler sukzessive aus der Schule heraus. Eine Betreuungsstelle wurde in einer nahegelegenen Grundschule eingerichtet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Alarm durch einen Fehler beim IT-Dienstleister der Einrichtung ausgelöst. Inzwischen wurde zu den normalen Schulabläufen zurückgekehrt. (dpa/ots)